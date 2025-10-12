Egiptul organizează luni Summit-ul pentru pace în Gaza prezidat de Trump și Sissi, va participa și Emmanuel Macron – Hamas încă refuză dezarmarea

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat, citată de agențiile de presă internaționale și de Agerpres și News.ro.

„Summitul are ca scop încetarea războiului din Fâşia Gaza, consolidarea eforturilor de instaurare a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu şi deschiderea unei noi pagini de securitate şi stabilitate regională”, precizează textul comunicatului transmis în a doua zi de încetare a focului între Israel şi Hamas.

Pașii următori în procesul de pace. Hamas refuză dezarmarea, parte din pasul 2

Pe de altă parte, un responsabil de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici deţinuţi în Gaza va începe luni dimineaţă.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri ar trebui să înceapă luni dimineaţă, aşa cum s-a convenit, şi nu există nicio noutate în acest sens”, a declarat Oussama Hamdane pentru AFP.

După aceea, Israelul trebuie să elibereze 2.000 de deţinuţi palestinieni din închisorile sale, în conformitate cu termenii primei etape a unui acord de încetare a focului semnat de cele două părţi cu mediere americană.

Etapa a doua vizează inclusiv dezarmarea Hamas, despre care un responsabil al grupării islamiste palestiniene a spus sâmbătă pentru AFP că este „în afara oricărei discuţii”.

„Predarea armelor propusă este în afara oricărei discuţii şi nu este negociabilă”, a afirmat acest responsabil, sub rezerva anonimatului. Dezarmarea face parte din etapa a doua a planului în 20 de pași a administrației SUA.

În replică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că dezarmarea Hamas se va face ori de bunăvoie ori cu forța.

A doua etapă a planului în 20 de puncte vizează per total dezarmarea grupării islamiste palestiniene, exilarea combatanţilor săi şi continuarea retragerii etapizate a armatei israeliene din Fâşia Gaza.

Marțea trecută, un alt responsabil Hamas, tot sub protecția anonimatului, spunea, pentru agenția EFE, că organizația a acceptat dezarmarea, însă a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie.

Palestinienii se întorc în Fâșia Gaza: 500.000 deja, de la semnarea armistițiului

Hamas se va apăra dacă planul american de a pune capăt războiului din Gaza va eşua, a declarat sâmbătă un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.

„Sperăm să nu revenim (la război), dar poporul palestinian şi forţele de rezistenţă vor folosi cu siguranţă (…) toate capacităţile lor pentru a respinge agresiunea dacă li se impune lupta”, a declarat Hossam Badran, lider militar al Hamas, într-un interviu acordat AFP.

Badran a spus că negocierile pentru următoarea fază a planului Trump vor fi „dificile”: „A doua fază a negocierilor necesită discuții mai complexe și nu va fi la fel de ușoară ca prima fază”, a avertizat el.

Iranul, susţinător de lungă durată al Hamas, a declarat sâmbătă seara că nu are „niciun fel de încredere” în Israel, duşmanul său declarat, în ceea ce priveşte respectarea armistiţiului în Gaza.

„Nu există absolut nicio încredere în regimul sionist”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, argumentând că „au existat repetate încetări ale focului în trecut, în diverse locuri, în special în Liban”, care au fost „încălcate” de Israel. „Avertizăm în privinţa şiretlicurilor şi trădărilor din partea regimului sionist”, a declarat el la televiziunea de stat.

Witkoff și Jared Kushner pregătesc terenul pentru vizita lui Donald Trump

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au deplasat sâmbătă în Fâşia Gaza, a anunţat armata israeliană sâmbătă seara.

„Şeful Statului Major General, locotenentul general Eyal Zamir, a efectuat astăzi o vizită pe teren în Fâşia Gaza, însoţit de trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, de Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump) şi de şeful Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom), amiralul Brad Cooper”, a declarat armata israeliană.

Ulterior, emisarul american Steve Witkoff a venit sâmbătă seara la Tel Aviv şi s-a dus în Piaţa Ostaticilor.

„Vă întoarceţi acasă”, a spus el adresându-se direct ostaticilor israelieni reţinuţi în Gaza. Cuvintele sale, rostite în Piaţa Ostaticilor, au stârnit aplauzele a mii de oameni. Apoi, adresându-se familiilor ostaticilor, a adăugat: „Curajul vostru a emoţionat lumea”.

Macron va participa la summitul din Egipt

Inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt, pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel şi Hamas, după cum a anunţat sâmbătă Palatul Elysee.

Emmanuel Macron va discuta cu această ocazie cu partenerii săi despre următoarele etape de punere în aplicare a planului de pace, a explicat Preşedinţia franceză, fără a preciza dacă se va întâlni cu omologul său american Donald Trump, care intenţionează, de asemenea, să se deplaseze în Egipt.

Macron a salutat planul lui Donald Trump, lăudând eforturile depuse de omologul său american: „Preşedintele Trump a trasat o cale ambiţioasă”, a declarat liderul francez joi, salutând un „acord istoric”.

