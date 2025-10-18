Summit la Casa Albă – Trump: „Cred că Putin vrea să pună capăt războiului. Am prefera să nu fie nevoie de rachete Tomahawk”. Zelenski: Putin „trebuie presat” să accepte un armistițiu

Donald Trump s-a declarat convins, vineri, că președintele rus, Vladimir Putin, își dorește să pună capăt războiului pe care l-a declanșat prin invadarea Ucrainei, în februarie 2022. Președintele SUA a insistat asupra acestei idei în timpul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care l-a primit la Casa Albă.

Presa internațională a remarcat că, în acest context, scad șansele Ucrainei de a primi rachete Tomahawk. Asta deși Zelenski Statelor Unite să le ofere drone în schimbul acestora.

„Cred că președintele Putin vrea să pună capăt războiului. Vom discuta despre rachetele Tomahawk și am prefera să nu fie nevoie de ele”, a spus Trump, de mai multe ori, pe parcursul declarațiilor făcute împreună cu Zelenski. „Cred că Putin vrea să încheie o înțelegere. Eu am încheiat opt. O să închei a noua. Cred că vrea să încheie o înțelegere”, a repetat liderul de la Casa Albă.

Președintele Ucrainei a afirmat, la rândul său, că toate părțile trebuie să se așeze la masa negocierilor și să cadă de acord asupra unui armistițiu. Zelenski a insistat că Ucraina dorește pacea, dar că Putin trebuie „presat” să pună capăt războiului.

Liderul de la Kiev a reafirmat că țara sa își dorește rachete Tomahawk din SUA, însă președintele Trump l-a temperat. „Vom discuta despre rachetele Tomahawk și am prefera să nu fie nevoie de ele. Sincer, am prefera să se termine războiul. Pentru că, știți, ne-am implicat pentru a pune capăt războiului”, a precizat Donald Trump.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în curând la Budapesta. Întâlnirea a fost decisă în timpul unei conversații telefonice, joi, între liderii rus și american, de care liderul de la Kremlin a profitat pentru a avertiza că înarmarea Ucrainei cu rachete Tomahawk va dăuna considerabil relației dintre Moscova și Washington.

De ce vrea președinte ucrainean rachete Tomahawk

Unul dintre motivele pentru care Zelenski dorește rachete Tomahawk este acela de a ataca facilități energetice rusești, scrie BBC. El consideră că atacurile ucrainene asupra siturilor de producție petrolieră ar provoca daune grave unei surse cheie de finanțare a economiei de război a lui Putin.

Delegația ucraineană de rang înalt aflată la Washington în această săptămână, condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko și șeful de cabinet Andrii Iermak, s-a întâlnit cu principalii contractori americani din domeniul apărării, printre care Lockheed Martin și Raytheon, înainte de sosirea lui Zelenski. Raytheon produce atât sisteme Patriot, cât și rachete Tomahawk, ambele fiind elemente esențiale ale cererilor Ucrainei în materie de apărare.

Chiar dacă Trump ar fi de acord să furnizeze Tomahawk Ucrainei, nu este clar câte rachete pot fi alocate din stocurile proprii ale SUA. De asemenea, sunt disponibile foarte puține sisteme „Typhon”, de care Ucraina are nevoie pentru a lansa rachetele Tomahawk.



Potrivit Axios, experții militari americani și ucraineni consideră, de asemenea, că SUA ar fi mai dispuse, mai degrabă, să furnizeze modele mai vechi de rachete Tomahawk, care ar putea fi interceptate de sistemele de apărare aeriană rusești.

