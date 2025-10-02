Video / Copenhaga – 47 de lideri de state și de guverne fac front comun împotriva pericolului rusesc – războiul hibrid este subestimat

Liderii UE au avertizat joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE), împotriva subestimării războiului hibrid rus și amenințării de securitate pe care o reprezintă de Rusia la adresa continentului. Mai mulți lideri ai țărilor UE au transmis că Europa trebuie să se pregătească corespunzător pentru a face față apărării teritoriului NATO.

Aproximativ 47 de lideri din UE și din alte țări europene au participat la CPE, la Copenhaga, eveniment ce a avut loc la o zi după un Consiliu informal al liderilor UE unde s-a discutat preponderent despre susținerea Ucrainei și apărarea comună a blocului, în contextul intruziunilor rusești în spațiul aerian NATO și UE.

În cadrul CPE, în discuția despre dezinformare și influență a Rusiei, președintele Nicușor Dan a prezentat raportul privitor la anularea alegerilor din 2024, prezentat deja la nivel național de procurorului general Alex Florența – mai precis despre gruparea Potra și influențele Rusiei în alegerile prezidențiale din România din 2024.

Un alt moment din cadrul adunării plenare a fost dedicat Republicii Moldova, iar o altă secțiune a avut ca subiect central combaterea traficului de droguri pe continent.

Summitul a avut o parte semnificativă ce a fost transmisă în direct. Ulterior, aceasta a fost întreruptă și discuțiile dintre liderii europeni au continuat în spatele ușilor închise.

Premierul Danemarcei: „Rusia nu se va opri până când nu este forțată”

Premierul danez Mette Frederiksen a deschis Summitul Comunității Politice Europene, flancată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În discursul său de deschidere, aceasta a afirmat că „Rusia nu se va opri până când nu este forțată”.

„În ultimele luni s-a discutat mult despre pacea în Ucraina, au fost loc întâlniri și preîntâlniri şi informări despre întâlniri, iar între timp Rusia îşi continuă atacurile brutale. Trebuie să fie clar pentru toată lumea acum: Rusia nu se va opri până când nu va fi constrânsă să o facă”, a declarat Frederiksen.

Ea a adăugat că „avem o mare sarcină înaintea noastră: trebuie să facem Europa noastră atât de puternică încât războiul împotriva noastră să devină de neconceput, şi trebuie să o facem acum.”

Mette Frederiksen l-a lăudat pe Zelenski pentru că a „apărat Ucraina împotriva unei agresiuni necruțătoare, la scară largă”.

Mette Frederiksen: Europa trebuie să fie pregătită să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030

Prim-ministrul s-a adresat apoi liderilor europeni și i-a avertizat: „Știu că pentru unii dintre voi, amenințarea din partea Rusiei este foarte clară și foarte prezentă. Pentru alții, pare încă ceva îndepărtat, dar niciunul dintre noi nu ne permitem să fim naivi. Acest război nu a fost niciodată despre Ucraina. Este despre Europa, despre toate țările noastre, toți cetățenii noștri, valorile și libertatea noastră.

Vă rog să vă uitați înapoi în istoria continentului nostru, de la expansiunea Imperiului Rus la tancurile sovietice care au traversat mai multe granițe în timpul Războiului Rece, distrugând orice speranță pentru libertate. Istoria recentă ne spune o poveste identică. De ce nu ar trebui să se întâmpla din nou?

Rusia se transformă acum într-o economie de război, folosind orice mijloc, orice oportunitate, pentru a ne intimida, a ne amenința și a ne diviza, din păcate, cu sprijinul Chinei, cu soldați din Coreea de Nord și drone din Iran, și nu văd niciun semn că Putin și visul său imperialist se vor opri la Ucraina.”

Ea a mai subliniat că ajutorul acordat Ucrainei nu este „filantropie”, „ci o apărare directă a continentului nostru”. În plus, premierul danez a spus că Europa a început să se miște în direcția corectă, dar „trebuie să mergem mult mai repede – trebuie să învățăm de la Ucraina, de la sentimentul vostru de urgență, construind o industrie de apărare incredibilă în doar câțiva ani.”

Premierul danez a mai spus că Europa trebuie să fie pregătită cu măsuri de apărare împotriva atacurilor cibernetice, a sabotajelor şi a dronelor ruseşti.

„Nu există doar atacuri hibride, există un război hibrid în desfăşurare în Europa în acest moment”, a subliniat şefa guvernului danez.

Donald Tusk: „Este războiul nostru, iar dacă Ucraina pierde, atunci este și eșecul nostru”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a început la rândul lui discursul cu felicitări pentru Moldova pentru victoria „spectaculoasă” a forțelor pro-europene. El schimbat tonul într-unul sumbru, notează The Guardian, și i-a avertizat pe liderii europeni că Europa nu mai este într-o perioadă pre-război, ci se află în război.

„Este absolut evident că trebuie să încetăm cu tot felul de…iluzii. Prima iluzie este că nu există niciun război. Se găsește încă în noi, ne plac definițiile mai blânde, precum agresiune pe scară largă sau incidente sau provocări. Nu, este un război. Un altfel de război, unul foarte complex, dar este un război”, a spus Tusk.

Prim-ministrul polonez a dezvăluit apoi că Polonia s-a confruntat cu mai multe incidente de securitate în ultimele zile, ultima dintre ele lângă portul Szczecin în urmă cu câteva zile.

„Vedem incidente noi în regiunea noastră, în Marea Baltică, în fiecare săptămână. Aproape în fiecare zi”, a spus el. Tusk a spus că pentru Polonia războiul nu este un concept „abstract”, deoarece există tentative multiple ale Belarusului de a încălca granițile Poloniei, iar soldații țării au fost atacați.

„Este războiul nostru, iar dacă Ucraina pierde, atunci este eșecul nostru”, a adăugat premierul Poloniei.

Acesta a afirmat că Europa este mult mai puternică decât Rusia.

„Singurul avantaj al Rusiei este aici: ei sunt pregătiți să lupte. Sunt pregătiți să sacrifice ceva, sunt pregătiți să sufere, și acest avantaj psihologic este motivul pentru care noi, uneori, nu suntem … suficient de hotărâți și suficient de determinați”, a spus prim-ministrul Poloniei.

„Știm că dacă vor câștiga împotriva Ucrainei, atunci, în viitor, va fi sfârșitul țării mele și al Europei, nu am niciun dubiu. Și de aceea trebuie să fim la fel de hotărâți ca Volodimir și poporul său și ca Maia și națiunea ei”, a mai afirmat Tusk în încheiere.

Macron: Europa are nevoie de imprevizibilitate și ambiguitate strategică

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat joi, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, pentru o abordare fermă, dar deliberat imprevizibilă și bazată pe ambiguitate strategică, ca răspuns la provocările venite din partea Rusiei. El a subliniat, totodată, că dronele care încalcă teritoriul european trebuiesc doborâte.

„Dronele care încalcă teritoriul nostru își asumă un risc uriaș. Ele pot fi distruse, punct. Nu suntem obligați să dăm avertismente. Vom face ceea ce trebuie pentru a ne proteja integritatea aeriană și teritorială”, a declarat liderul francez, referindu-se la recentele incidente cu drone care au afectat Danemarca și alte state europene.

Pentru următoarea etapă, șeful statului francez a cerut consolidarea apărării Ucrainei, cu accent pe sisteme antiaeriene, tehnologie antidrone și rachete cu rază lungă de acțiune. Totodată, a făcut apel la adoptarea rapidă a pachetului 19 de sancțiuni împotriva Rusiei și la intensificarea acțiunilor împotriva flotei fantomă utilizate de Moscova pentru exporturi petroliere.

„Este extrem de important să creștem presiunea asupra acestei flote fantomă, pentru că va reduce clar capacitatea de a finanța războiul. Trebuie să le distrugem modelul de acțiune, prin reținerea acestor nave chiar și câteva zile sau săptămâni și obligându-le să se reorganizeze”, a spus Macron.

Keir Starmer: Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin pentru a continua atacurile asupra Ucraina și interferențele din Europa

La rândul lui, premierul britanic Sir Keir Starmer a denunțat „apetitul” lui Vladimir Putin pentru război.

„Am văzut în ultimele săptămâni apetitul pe care îl are Putin nu doar de a bombarda Ucraina, ci și de a acționa și a interveni în întreaga Europă, în multe feluri diferite, fie că este vorba despre spațiul nostru aerian, atacuri cibernetice sau alte atacuri care au loc.

Acestea sunt neîncetate și arată un apetitul de a continua, iar noi trebuie să luptăm împotriva lor cu tot ce avem. Și este un memento pentru toți… că nu este doar o chestiune de suveranitate a Ucrainei, ci o chestiune a valorilor și libertăților tuturor, în special în Europa, și că suntem cu toții implicați în această luptă împotriva agresiunii ruse”, a spus Starmer.

Aplauze pentru Moldova

Președinte Consiliului European, Antonio Costa, și-a început discursul de la Summit cu felicitări pentru Maia Sandu și Moldova pentru victoria obținută în alegerile din 28 septembrie.

Apoi, Costa a avertizat că este extrem de important ca statele europene să continue să sprijine Ucraina, afirmând că miza nu este doar „dreptul Ucrainei de a fi o țară liberă și suverană, ci însăși legea internațională”, inclusiv principiul fundamental post-război, potrivit căruia granițele nu pot fi schimbate prin forță.

Zelenski: Rusia „încă se simte suficient de îndrăzneață încât să escaladeze acest război”

Președintele ucrainean le-a spus liderilor europeni că „ne aflăm cu toții acum într-o nouă realitate și cred că toată lumea o înțelege, chiar și cei care poate nu vor să recunoască acest lucru.”

El a avertizat că „incidentele recente cu drone din Europa sunt un semn clar că Rusia se simte încă suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război” și dorește să „divizeze Europa, să provoace certuri, să ne împiedice să găsim un teren comun.”

„Dacă rușii îndrăznesc să lanseze drone împotriva Poloniei sau să încalce spațiul aerian al țărilor din nordul Europei, înseamnă că acest lucru se poate întâmpla oriunde – în Europa de Vest, în sud – și avem nevoie de un răspuns rapid și eficient,” a spus el în cadrul adunării plenare.

Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe liderii europeni să adopte cât mai rapid cel de-al 19-lea pachet cu sancțiuni pentru Rusia și le-a cerut să dea curs solicitării lui Donald Trump de a nu mai cumpăra petrol de la Rusia.

Într-un atac direct la premierul ungar Viktor Orban, președintele ucrainean a spus „cei din Ungaria trebuie să audă asta”, afirmând că este convins că „energia din SUA și de la alți parteneri poate acoperi golul de pe piața europeană”.

Zelenski a felicitat și Moldova pentru alegerile din weekend și le-a cerut liderilor europeni să deschidă oficial discuțiile despre aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană.

Maia Sandu: „Dacă Moldova, o democrație mică și fragilă, a putut rezista în fața Rusiei, atunci toată lumea poate face asta”

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și-a început discursul enumerând diferite modalități prin care Rusia a încercat să interfereze cu procesul democratic – prin dezinformare, dezinformare și tentative de corupție – „pentru a captura Moldova prin intermediul acestor alegeri sau cel puțin pentru a destabiliza țara și… pentru a discredita rezultatele”.

„Sperăm că experiența noastră va încuraja și alte țări, deoarece o democrație mică și fragilă, precum cea moldovenească, a rezistat resurselor mari ale Rusiei. Și dacă Moldova a putut face asta, atunci toată lumea poate face asta ”, a spus ea.

***