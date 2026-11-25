Liderii celor 27 de state membre ale UE se reunesc joi și vineri, pe 26–27 noiembrie, la Bruxelles, pentru un summit extraordinar crucial pentru adoptarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a achiesat la linia de negociere susținută de Germania și de președinția irlandeză a Consiliului UE, prezentând sâmbătă o propunere de compromis care prevede reducerea cu 204 miliarde de euro, respectiv cu peste 10%, a bugetului de 2.000 miliarde de euro propus inițial de Comisia Europeană.

Pachetul de negociere al lui Costa a fost întâmpinată cu critici atât din partea statelor care susțin un buget european mai ambițios, cât și din partea statelor așa-numite frugale, care consideră reducerile insuficiente. Totodată, majoritatea grupurilor politice din Parlamentul European au criticat miercuri, în plenul legislativului de la Strasbourg, noul proiect de compromis, potrivit relatării Agerpres. Amintim că negociatorii Parlamentului European au cerut chiar un buget mai mare cu 10% față de propunerea Comisiei.

Pentru România, pe lângă finanțarea politicii de coeziune, una dintre mizele majore ale summitului o reprezintă bugetul destinat agriculturii, în condițiile în care noua propunere deschide posibilitatea suplimentării fondurilor pentru susținerea directă a veniturilor fermierilor români – în prezent, fermierii ar rămâne cu 16,57 miliarde euro, suma pentru, în principal plăți directe.

Deși un eventual acord al șefilor de stat și de guvern va reprezenta o înțelegere de principiu asupra viitorului buget european, care va trebui ulterior transpusă în forma legislativă finală și aprobată de Consiliul UE și Parlamentul European, deciziile politice luate la nivelul Consiliului European vor determina, în mare măsură, configurația finală a bugetului.

Antonio Costa a propus reducerea bugetului UE cu peste 10%, dar a menținut creșterea finanțărilor pentru competitivitate și apărare – România ar putea pierde 6 mld. €

Noua propunere de compromis prezentată sâmbătă de președintele Consiliului European prevede o reducere cu 204 miliarde de euro în prețuri curente, respectiv cu aproximativ 180 de miliarde de euro în termeni reali, față de proiectul inițial de circa 2.000 de miliarde de euro prezentat de Comisia Europeană în 2025.

Obiectivul este menținerea contribuțiilor naționale la un nivel apropiat de cel actual, concomitent cu majorarea finanțărilor pentru cele trei priorități strategice stabilite de liderii europeni pentru următorul ciclu bugetar: competitivitatea economică, securitatea și apărarea, respectiv consolidarea rolului Europei pe scena internațională.

„Sunt încrezător că această propunere reprezintă o bază solidă pentru avansarea către un acord final, din trei motive: este un buget pe măsura ambițiilor noastre, menține contribuțiile naționale în limite rezonabile și include un pachet echilibrat de noi resurse proprii”, a declarat Antonio Costa.

Printre aceste resurse proprii se numără și introducerea unei taxe aplicate marilor companii americane din sectorul digital, ca taxă de intrare/operare în Europa. Taxa ar fi în cuantum de 3% pentru anumite categorii de venituri. Ea ar putea genera încasări de 5 miliarde de euro pe an, dar și un război comercial cu administrația Trump, care se opune taxei. Alte patru resurse proprii au fost propuse de Costa.

Până în prezent, negocierile au fost marcate de divergențe între statele membre care susțin un buget mai redus, cu fonduri redirecționate către apărare și securitate, și cele care consideră că bugetul ar trebui să fie mai mare și să continue să finanțeze prioritățile tradiționale ale UE, precum agricultura și dezvoltarea regională.

Comparativ cu actualul buget multianual al UE, aferent perioadei 2021–2027, noua propunere prevede:

creșterea cu 120% a finanțării pentru competitivitate;

creșterea cu 232% a finanțării pentru apărare;

dublarea alocărilor pentru gestionarea migrației și controlul frontierelor;

majorarea cu 23% a finanțărilor destinate acțiunii externe a Uniunii;

creșterea cu 57% a bugetului programului Orizont Europa și cu 25% a celui al programului Erasmus.

Totodată, 35% din cheltuielile programelor europene ar urma să fie direcționate către obiective climatice și de mediu, iar 14% din alocările naționale și regionale către obiectivele sociale ale Uniunii.

„În același timp, păstrăm politicile care apropie Europa de regiunile, orașele și cetățenii săi și care îi sprijină pe fermierii noștri. Noul fond destinat sprijinirii Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune va rămâne cel mai mare fond din buget”, a precizat Costa.

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Una dintre modificările importante pentru România din noua propunere a președintelui Consiliului European vizează destinația rezervei de 10% aflate la dispoziția statelor membre în cadrul viitoarei arhitecturi bugetare europene.

Antonio Costa a preluat propunerea președinției irlandeze privind posibilitatea direcționării acestor fonduri către susținerea veniturilor fermierilor – în principal, plățile directe –, în locul utilizării lor pentru măsuri de dezvoltare rurală.

Pentru România, această rezervă este echivalentă cu 3,89 miliarde de euro, a explicat miercuri Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii și doctor în economie agrară, în cadrul conferinței „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizate de CursDeGuvernare.ro la Universitatea de Științe Agronomice din București.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, în cazul în care România va opta pentru utilizarea integrală a acestor fonduri pentru susținerea veniturilor fermierilor, bugetul destinat în principal plăților directe ar putea ajunge la 16,57 miliarde de euro în perioada 2028–2034, comparativ cu cele 14,7 miliarde de euro din actualul exercițiu financiar.

Suplimentarea ar fi cu atât mai importantă cu cât suprafața agricolă pentru care sunt solicitate plăți directe în România a crescut semnificativ de la momentul aderării la Uniunea Europeană, de la 7,8 milioane de hectare la 9,87 milioane de hectare anul trecut. În actualul exercițiu financiar, alocarea României a fost calculată pe baza unei suprafețe de referință de 9,24 milioane de hectare, corespunzătoare anului 2016. Pentru viitorul exercițiu financiar, Comisia Europeană a actualizat această suprafață la 9,84 milioane de hectare.

Actualizarea suprafeței de referință, continuarea procesului de convergență externă a subvențiilor agricole – de la 84% la 90% din media europeană – și suplimentarea bugetului cu cele 3,89 miliarde de euro ar putea permite, teoretic, atingerea unei alocări medii de aproximativ 240 de euro pe hectar pe an.

Utilizarea acestor fonduri pentru susținerea veniturilor fermierilor nu va fi însă obligatorie, ci va depinde de decizia autorităților române.

Irimescu a mai spus că, în perspectiva summitului de joi și vineri, organizațiile fermierilor din România au transmis președintelui Nicușor Dan, ambasadoarei Iulia Matei, care face parte din delegația României, și Ministerului Afacerilor Externe punctele de interes ale agriculturii românești în negocierile de la Bruxelles.

Șansele ca în această etapă a negocierilor să se mai revină la o Politică Agricolă Comună cu un buget distinct de cel al politicii de coeziune și cu o finanțare separată pentru dezvoltarea rurală sunt însă reduse, a spus Irimescu.

Parlamentul European respinge perspectiva reducerii bugetului UE. Divergențele dintre statele membre persistă, inclusiv pe subiectul finanțării unanime a Ucrainei

Noua propunere a lui Antonio Costa nu a reușit, deocamdată, să apropie suficient pozițiile statelor membre asupra dimensiunii viitorului buget european.

Franța a calificat propunerea drept „profund dezamăgitoare”, considerând că aceasta nu răspunde nevoilor Uniunii Europene, în special în ceea ce privește Politica Agricolă Comună și garantarea sprijinului pentru veniturile fermierilor.

La polul opus, Suedia, parte a grupului statelor frugale, alături de Danemarca, Țările de Jos și Austria, consideră că reducerile propuse nu sunt suficient de consistente. Ministrul suedez pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, a descris documentul drept „un pas în direcția corectă”, avertizând însă că statele membre sunt încă departe de un compromis.

De notat și faptul că cancelarul german Friedrich Merz a condiționat următorul buget european de un sprijin unanim, al tuturor celor 27 de state UE, pentru finanțarea Ucrainei. Merz a spus recent că susținerea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre luate individual”.

Condiționarea vine în contextul în care mai multe țări, în special din centrul și estul Europei, printre care Cehia, Ungaria și Slovacia au anunțat că nu vor lua parte la împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina – un opt-out astfel încât împrumutul să fie aprobat de Consiliul European. Și Bulgaria a anunțat recent că nu va mai finanța un împrumut viitor/nu va mai face contribuții, în contextul unui efort general de consolidare bugetară.

Pe de altă parte, majoritatea eurodeputaților au criticat miercuri, în plenul Parlamentului European, noua propunere bugetară, după cum a relatat Agerpres.

Negociatorul șef al Parlamentului European pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, eurodeputatul român Siegfried Mureșan (PPE), a subliniat că legislativul european nu poate susține propunerea prezentată de Consiliu, în condițiile în care Uniunea are nevoie de resurse suplimentare pentru consolidarea competitivității și garantarea securității.

„Parlamentul European va apăra programe puternice, care să sprijine fermierii, pescuitul, securitatea și competitivitatea noastră”, a declarat Siegfried Mureșan.

La rândul său, eurodeputata portugheză Carla Tavares (S&D), co-raportor în acest dosar, a avertizat că răspunsul Europei la actualele provocări presupune mai multe investiții comune, nu mai puține.

„Nu putem accepta un buget mai mic de 1% din venitul național brut. Nu putem face mai mult cu mai puțin”, a afirmat aceasta.

Și comisarul european pentru buget și lupta antifraudă, Piotr Serafin, a criticat reducerile propuse de Antonio Costa, arătând că acestea afectează domenii esențiale precum competitivitatea și securitatea și că diminuarea cheltuielilor comune nu va genera neapărat economii pentru statele membre, în condițiile pierderii sinergiilor la nivel european.

De notat că Parlamentul European, în poziția sa de negociere adoptată în aprilie, a solicitat o majorare cu aproximativ 10% a bugetului propus inițial de Comisia Europeană, în timp ce documentul prezentat sâmbătă de Antonio Costa prevede o reducere de peste 10% a aceluiași buget.

Contribuțiile naționale și noile surse de venituri ale bugetului european

În ceea ce privește contribuțiile statelor membre la bugetul comun, propunerea lui Antonio Costa prevede o creștere marginală a acestora, de la 0,80% la 0,82% din venitul național brut.

Pentru limitarea presiunii asupra bugetelor naționale, președintele Consiliului European propune introducerea unui pachet de cinci noi resurse proprii ale Uniunii Europene:

taxarea serviciilor digitale ale marilor companii;

veniturile generate de Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM);

taxarea deșeurilor electronice nereciclate;

veniturile provenite din taxarea produselor din tutun;

veniturile din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Împreună cu sursele de venit existente, acestea ar putea genera venituri de aproximativ 60 de miliarde de euro anual la bugetul UE, potrivit lui Antonio Costa.

Introducerea resurselor proprii provenite din ETS și din taxarea produselor din tutun ar urma să se realizeze etapizat, pentru a evita un impact disproporționat asupra statelor membre.

Negocierile vor continua și asupra propunerii Parlamentului European privind taxarea criptoactivelor, iar Comisia Europeană ar urma să analizeze posibilitatea obținerii unor venituri suplimentare din viitoarele licitații pentru spectrul de frecvențe radio.

Obiectivul președintelui Consiliului European rămâne obținerea unui acord între statele membre asupra viitorului buget multianual până la sfârșitul acestui an.

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