Summit Concordia: Lideri ai mediului de afaceri, politic și academic au dezbatut viitorul competitivității României în context european

Confederația Patronală Concordia a organizat vineri, 7 noiembrie 2025, summit-ul Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană, unde lideri ai mediului de afaceri, politic și academic au subliniat nevoia transformării economiei românești și au identificat oportunități de consolidare a competitivității în contextul provocărilor europene.

În deschiderea evenimentului, președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, președintelui României, Nicușor Dan, și președintelui BusinessEurope, Fredrik Persson, au vorbit despre o viziune comună pentru consolidarea competitivității economice a României la nivel european.

Totodată, au subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse între mediul de afaceri și stat, pentru o Europă mai competitivă, unită și capabilă să transforme potențialul economic în leadership real.

“Viitorul economic al României nu se scrie în izolare, ci prin dialog. Dar pentru a face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, disciplină și colaborare. România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional.

Mediul de afaceri trebuie să își asume un rol mai activ: să vină cu soluții, nu doar cu critici. Concordia va prezenta tuturor factorilor decidenți un set de măsuri concrete de care avem nevoie pentru a relansa economia. Nu suntem dintre cei care doar se plâng de lucrurile care nu merg bine. Noi suntem cei care pun umărul la repornirea motorului economiei – și la accelerarea lui în anii care vin. Este timpul ca statul și mediul privat să lucreze împreună.”, a punctat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

Șeful statului a invitat mediul de afaceri să propună soluții concrete de relansare economică

Președintele României Nicușor Dan a vorbit despre nevoia esențială a Europei de a crește competivitatea, a întâri piața unică, a simplifica și a debirocratiza, pentru a nu pierde lupta economică cu SUA sau China.

Șeful statului a invitat mediul de afaceri să propună soluții concrete de relansare economică în negocierile privind cadrul financiar multianual, în reducerea deficitului și echilibrarea bugetului, dar și în domenii strategice.

„Vreau să salut încă o dată mediul privat care a ținut și a dezvoltat România în acești ani, de multe ori, împotriva statului, în ciuda politicilor statului. Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze. Trebuie să construim o interfață în care economicul și politicul să discute și să propună soluții. Lucrăm la această interfață. Numai că, așa cum arată statul român astăzi, va dura”, a declarat Nicușor Dan.

Fredrik Persson, președinte BusinessEurope, a evidențiat rolul esențial al mediului de afaceri românesc în construcția europeană. „Datorită angajamentului activ al Concordia, vocea businessului românesc nu doar că este auzită – ea contribuie și la modelarea agendei europene. Piața unică – diamantul uniunii noastre – trebuie să devină mai integrată. Cum putem concura la nivel global dacă în propria noastră uniune avem bariere echivalente cu tarife de peste 100% pentru servicii și 50% pentru bunuri. Europa poate fi puternică doar în măsura în care sunt puternice companiile sale, în măsura în care este puternică economia sa – UE trebuie să acționeze unită, cu urgență și cu o ambiție extraordinară.”

Competitivitatea europeană și provocările Românie

În primul panel, Competitivitatea europeană și provocările României, Markus Beyrer, Director General BusinessEurope, Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Sergiu Manea, CEO BCR și vicepreședinte al Confederației Patronale Concordia, au evidențiat momentul decisiv în care se află Europa, în condițiile în care Statele Unite și China accelerează investițiile în tehnologii emergente. Vorbitorii au subliniat că îmbunatățirea modelului socio-economic european depinde de capacitatea de a atrage capital pentru tranziția verde și digitală și de asigurarea unei prosperități echitabile între regiuni și generații.

Directorul Executiv BusinessEurope a atras atenția că Europa „a pierdut din competitivitate” din cauza transformărilor geopolitice și a suprareglementării, iar Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a continuat, menționând potențialul României de a folosi inteligent fondurile europene pentru a construi o economie performantă și predictibiă. „România poate deveni o placă turnantă a coeziunii europene, dacă folosim eficient resursele. Vrem un parteneriat real cu mediul privat: un euro european, un euro național, un euro privat, pentru un plan de țară de 210 miliarde de euro.”

Sergiu Manea, Vicepreședinte Concordia, a subliniat importanța colaborării concrete între mediul privat și instituțiile publice. “Avem nevoie să începem să muncim. Nu la nivel declarativ, ci prin proiecte comune. România are talente excepționale. Datoria noastră este să creăm contextul ca ele să aibă succes.”

În concluzie, România trebuie să treacă de la discurs, la acțiune, de la proiecte izolate, la o strategie integrată pentru competitivitate europeană, bazată pe parteneriat real între stat, mediul privat și instituțiile europene.

Transformarea economică a României: De la costuri competitive, la inovare și valoare

Cel de-al doilea panel, Transformarea economică a României: De la costuri competitive, la inovare și valoare, i-a reunit pe Radu Burnete, Consilier Prezidențial pentru Politici Economice și Sociale, Mihai Jurcă, șeful Cancelariei prim-ministrului, Iulian Stanciu, Președinte Executiv eMAG și Vicepreședinte al Confederației Patronale Concordia, Roxana Voicu-Dorobanțu, Conferențiar Universitar Doctor la ASE București, și Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia. Dezbaterea a evidențiat faptul că modelul economic bazat pe avantaje de cost – forță de muncă ieftină, taxe competitive și proximitate geografică și-a atins limitele. Creșterea costurilor, deficitul de personal calificat, emigrarea tinerilor și tehnologizarea globală impun o schimbare radicală către valoare adăugată înaltă și inovare.

Mesajul participanților a fost unitar: mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate, reducerea poverii birocratice (inclusiv eliminarea IMCA) și costuri competitive la energie pentru a rămâne performant regional. Conform lui Iulian Stanciu, digitalizarea, reducerea birocrației și investițiile în cercetare-educație sunt esențiale pentru a ieși din capcana venitului mediu, iar România are expertiza și atuurile, dar are nevoie urgentă de predictibilitate și costuri competitive la energie pentru a atrage investiții, a transmis Mihai Bordeanu.

Viitorul economic al României: Provocări, viziuni, acțiuni

Ultima sesiune a reunit perspective economice complementare pentru a analiza Viitorul economic al României: Provocări, viziuni, acțiuni. Au participat Valentin Lazea, Economist șef BNR, Ciprian Dascălu, Economist șef BCR, și Cristian Păun, Profesor universitar în cadrul ASE București, Victoria Zinchuk, Director BERD România.

Discuțiile au explorat provocările macroeconomice ale următorului deceniu, vulnerabilitățile sistemice și opțiunile concrete de politică economică, monetară, fiscală, de concurență și sectorială care pot accelera transformarea economiei românești. Vorbitorii au subliniat că România se află la o răscruce: poate face saltul către prosperitate prin inovare sau poate rămâne vulnerabilă la șocurilor globale. Totul ține de disciplină fiscal-bugetară, de susținerea educației și cercetării, dar și de mobilizarea eficientă a capitalurilor private locale.

