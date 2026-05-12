Începe Summitul B9 de la București / Nicușor Dan i-a primit la Cotroceni pe președintele Poloniei și pe șeful NATO: România și Polonia sunt „cetățile” NATO în fața Rusiei. Zelenski, Rutte și lideri din 15 țări, prezenți miercuri la Cotroceni

Summitul B9 din România începe oficial miercuri, dar oficialii de rang înalt ce vor vizita capitala României au început de marți primele întâlniri bilaterale ocazionate de formatul de securitate, organizat anul acesta de București.

Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a fost primit, marţi, în jurul orei 17:00, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan. Șeful NATO, Mark Rutte, a aterizat și el marți în România și are programată o cină de lucru cu președintele României Nicușor Dan și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki. Secretarul general al NATO a fost întâmpinat la Cotroceni de preşedintele României și de preşedintele Poloniei.

Nicușor Dan a afirmat în conferința comună cu președintele polonez Nawrocki că temele la discuțiile din cadrul summitului B9 de miercuri vor fi legate de securitatea în Flancul Estic al NATO.

Formatul B9 a fost creat de România și Polonia, împreună, în 2015 – Polonia vrea să primească cei 5.000 de soldații americani care au primit ordin de retragere din Germania

„În discuția noastră de mâine pe care România și Polonia o vor co-prezida, o să vorbim de situația de securitate în Flancul Estic, ne vom acorda în pregătirea summitului (NATO) de la Ankara de peste două luni, și vom discuta cum putem face mai eficiente pregătirile noastre militare din NATO și UE”, a spus șeful statului român, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei.

Președintele României a punctat că discuția cu președintele Poloniei a vizat o mai strânsă colaborare pe domeniile militar și de securitate.

„Am avut o discuție bilaterală substanțială. Am vorbit de agenda bilaterală, de cum putem să colaborăm mai bine în zona militară și de securitate, și bineînțeles de pregătirea discuției (în format complet) B9 de mâine. Imediat după conferința de presă ne vom întâlni cu secretarul general al NATO Mark Rutte, cu care vom discuta de asemenea despre discuția de mâine și discuția de peste 2 luni de la Ankara. Am discutat de războiul din Ucraina, de situația din Orientul Mijlociu, de forțele noastre comune, de militarii români care sunt în Polonia și cei polonezi care sunt în România, la Craiova. Am discutat despre posibilitatea unui schimb de experiență între ce facem noi la Marea Neagră și ce face Polonia la Marea Baltică. Am vorbit de colaborarea din NATO și UE, în zona militară. Am vorbit de Republica Moldova și de importanța pentru noi a securității pentru Republica Moldova, dar și de procesul de integrare a ei în UE – pentru ambele există suportul părții poloneze”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, discuția bilaterală a vizat și extinderea în general a Uniunii Europene, unde există poziții similare, anume că extinderea – atât în zona de Est cât și în zona Balcanilor – este benefică pentru securitatea Europei în ansamblu.

”Am mulțumit domnului preşedinte pentru sprijinul pe care Polonia îl acordă pentru procesul nostru de aderare la OCDE şi am vorbit, de asemenea, de partea economică, comercială. Există, aşa cum am spus şi în martie, când am fost la Varsovia, o mare oportunitate de colaborare între economiile noastre şi această preocupare va continua, schimburile noastre diplomatice vor continua în această direcție. Încă o dată, Polonia este un partener important pentru România şi vom continua dialogul”, a mai afirmat președintele României.

Karol Nawrocki: „România și Polonia își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei în fața Rusiei” – România găzduiește 1.500 de soldați americani

Președintele Poloniei Karol Nawrocki a punctat că România este un partener strategic al Poloniei și că contactele directe la cel mai înalt nivel sunt importante pentru securitatea și dezvoltarea economică a relației bilaterale.

Nawrocki a mai spus că „țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apărarea Europei în fața Rusiei”.

„Atât Polonia în nord cât și România în sud sunt acele cetăți de pe Flancul Estic al NATO”, a declarat Nawrocki.

„Astăzi, Varșovia și București sunt cele mai importante centre de răspuns strategic al NATO de pe Flancul de Est. Țările noastre nu fac doar diagnostice ale pericolelor, ci, din ce în ce mai des dau un răspuns pentru pericolele de securitate. Asta arată și prezența domnului secretar general Mark Rutte. De aceea am discutat despre cooperarea industriilor noastre de apărare, importante pentru noi și pentru țările din regiunea noastră. Noi considerăm că nu trebuie să fim doar țări care primesc tehnologie, ci și creatori, fabricanți de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creșterea rezistenței Europei față de pericole. Bineînțeles, este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare și să crească participarea statelor din regiune la programele de apărare, iar ambele țări sunt interesate de asta. Colaborarea industriilor noastre de apărare e bună pentru securitatea noastră, pentru interoperabilitate, iar apărarea astăzi înseamnă și tehnologie și dezvoltarea economiei”, a mai spus președintele polonez.

Acesta a punctat și că Polonia susține drumul european al Republicii Moldova și că țara sa va sprijini toate țările din Europa care doresc să își capete independența față de influența rusească – aceasta fiind strategia națională a Poloniei.

Președintele Poloniei: „Cuvintele președintelui rus Vladimir Putin trebuie privite cu scepticism” – Nicușor Dan: „Trebuie să fim pregătiți, pentru că Rusia continuă războiul”

În ceea ce privește declarațiile lui Putin cu privire la o apropiere a unei posibile păci în Ucraina, Nawrocki a spus că acestea trebuie privite cu scepticism.

„În ceea ce privește cuvintele președintelui Rusiei Vladimir Putin, eu sunt sceptic. Știm, din analizele birourilor noastre de securitate internă, cum arată situația în Ucraina. Rapoartele ne arată că Rusia a pierdut de la începutul acestui an mai mult teritoriu în zona de război decât a ocupat. Pe de altă parte, avem statistice care ne arată scăderile economice din Rusia. Observăm că pacea începe să fie și în interesul Rusiei. Ca orice lider european, îmi doresc să se ajungă la o pace corectă, pe termen lung, având în vedere cine este victima aici. Cuvintele lui Vladimir Putin trebuie să le privim cu scepticism. Alți negociatori sunt cei de fapt care vor aduce pacea în Ucraina”, spune Nawrocki.

La rândul său, Nicușor Dan a afirmat că trebuie să fim pregătiți, pentru că Rusia a continuat războiul din Ucraina, deși Putin a vorbit despre o încetare a focului.

„Ceea ce spune Vladimir Putin nu trebuie să luăm foarte în serios. El a spus că nu va invada Ucraina, de exemplu. Dar avem un război în Ucraina, iar într-adevăr, în 2026, poziția pe front a Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori. Volodimir Zelenski a spus în Consiliul European recent că, pe teren, Ucraina a câștigat mai mult decât a pierdut în 2026. Situația economică a Rusiei nu este cea mai fericită. Însă am văzut zilele astea că Rusia continuă războiul, deși a spus că vrea o încetare a focului. Trebuie să ne pregătim. Toate documentele și strategiile militare ale Rusiei din ultimii ani nu indică vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european. Atunci trebuie să fim pregătiți, asta facem și în formatul acesta, și bilateral, și B9 și în interiorul NATO și al UE. Aș adăuga și războiul hibrid pe care îl vedem cu toții și care nu dă semn că Rusia vrea pace și stabilitate în Europa”, a declarat șeful statului român.

Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9

La Summitul B9 va participa şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va veni însoţit de soţia sa, Olena Zelenska. Ea va avea un program comun cu partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru.

Reuniunea la nivel înalt a B9 are ca scop sublinierea nevoii de consolidare a relaţiei transatlantice şi la finalul acesteia va fi transmisă o Declaraţie Comună în care va fi reliefat acest aspect, dar şi atenţia asupra Flancului estic al Alianţei, ameninţarea Rusiei în regiune şi susţinerea Ucrainei, au arătat sursele citate.

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţi, miniştri.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, cu tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, precizează Administraţia Prezidenţială.

La Summitul B9 vor participa:

secretarul general NATO, Mark Rutte;

preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.

Programul zilei de miercuri

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie; la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea o conferinţă de presă comună.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.

