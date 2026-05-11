Summitul B9 se deschide miercuri la Cotroceni – Mark Rutte și Karol Nawrocki ajung marți la București – Zelenski participă la sesiunea plenară – Pe agendă: flancul estic, amenințarea rusă și susținerea Ucrainei

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor ajunge marţi la Bucureşti, înaintea Summitului Bucureşti 9 (B9), programat miercuri la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale pentru Agerpres.

Nawrocki va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan în a doua parte a zilei, iar cei doi vor avea o conferinţă de presă comună. Mark Rutte va participa la o cină de lucru cu cei doi şefi de stat care co-prezidează summitul B9.

La Summitul B9 va participa şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va veni însoţit de soţia sa, Olena Zelenska. Ea va avea un program comun cu partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru.

Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9

Reuniunea la nivel înalt are ca scop sublinierea nevoii de consolidare a relaţiei transatlantice şi la finalul acesteia va fi transmisă o Declaraţie Comună în care va fi reliefat acest aspect, dar şi atenţia asupra Flancului estic al Alianţei, ameninţarea Rusiei în regiune şi susţinerea Ucrainei, au arătat sursele citate.

Preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţi, miniştri.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, cu tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

secretarul general NATO, Mark Rutte;

preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.

Programul zilei de miercuri

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie; la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de familie, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea o conferinţă de presă comună.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.

