Aliații NATO au decis înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada – România, membru fondator

Președintele Nicușor Dan a semnat marți, în marja summitului NATO de la Ankara, Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.

135 mld. dolari pentru finanţarea proiectelor din domeniul apărării şi securităţii

Noua instituţie financiară îşi propune să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru finanţarea proiectelor din domeniul apărării şi securităţii, în special în ţările care întâmpină dificultăţi în accesarea unor surse de finanţare avantajoase.

Potrivit iniţiatorilor, banca ar urma să sprijine în special companiile mici şi mijlocii din industria de apărare, astfel încât acestea să poată răspunde cererii tot mai mari de armament şi echipamente militare, amplificată de războiul din Ucraina.

Premierul canadian, Mark Carney a afirmat că există deja un grup semnificativ de state care intenţionează să participe la această iniţiativă.

„Există un număr important de ţări care intenţionează să adere. Canada este una dintre ele, noi vom găzdui sediul central, iar Luxemburg va găzdui sediul european”, a declarat premierul canadian.

El a adăugat că intenţionează să discute proiectul şi cu noul prim-ministru al Marii Britanii.

Iniţiatorii consideră că actualele mecanisme de finanţare, inclusiv programul de împrumuturi al Uniunii Europene destinat industriei de apărare, nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de investiţii în contextul reînarmării accelerate a statelor NATO şi al creşterii cheltuielilor militare.

Prezentăm integral anunțul lpreședintelui Dan



România s-a alăturat azi la Ankara Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii.

Declarație privind Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență:

Noi, liderii Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei, reuniți la Summitul NATO de la Ankara, anunțăm astăzi intenția noastră comună de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB). Într-un moment în care aliații își sporesc investițiile în apărare, își extind capacitatea industrială și accelerează producția de capabilități critice, recunoaștem necesitatea de a mobiliza capital public și privat la scară largă pentru a sprijini prioritățile noastre în materie de apărare, securitate și reziliență. Ne afirmăm angajamentul comun de a colabora în vederea înființării DSRB. Negocierea cu succes, la Montréal, a Actului constitutiv al DSRB oferă baza necesară pentru a avansa împreună în acest demers. Prin valorificarea unei baze solide de creditare, DSRB este concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în țările membre. Subliniem faptul că DSRB este menit să completeze, și nu să dubleze, alte instrumente naționale și multilaterale care vizează creșterea producției din domeniul apărării. Ne angajăm să asigurăm conducerea necesară pentru a avansa crearea DSRB cu urgența impusă de contextul geopolitic actual, pentru a permite Băncii să își înceapă activitatea încă din 2027.

****