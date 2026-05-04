Suedia a reţinut în Marea Baltică un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei

Garda de Coastă suedeză a anunţat că a reţinut un petrolier în Marea Baltică, despre care se crede că face parte din flota fantomă a Rusiei. Este cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni similare întreprinse în ultimele luni de autorităţile ţării, relatează Reuters, citată de news.ro.

Garda de Coastă suedeză a precizat într-un ​comunicat că, împreună cu poliţia, a efectuat o inspecţie la bordul navei Jin Hui, care arborează pavilion sirian, în apele teritoriale suedeze situate la sud de ⁠Trelleborg şi a demarat o anchetă preliminară privind lipsa ​condiţiilor de navigabilitate.

„Garda de coastă bănuieşte că nava navighează sub pavilion fals, având în vedere că există o serie de nereguli legate de statutul pavilionului său şi, prin urmare, nu îndeplineşte cerinţele de navigabilitate prevăzute în reglementările şi acordurile internaţionale”, a precizat aceasta.

Garda de Coastă a menţionat că nava, a cărei destinaţie era necunoscută şi despre care se credea că nu transporta petrol, figura pe mai multe liste de sancţiuni, inclusiv pe cele ale Uniunii Europene şi ale Marii Britanii.

Ministrul suedez al Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, a declarat separat pe X că nava era suspectată de a aparţine aşa-numitei „flotă fantomă” a Rusiei.

Ţările europene şi-au intensificat eforturile pentru a stopa „flota fantomă” de petroliere folosită de Moscova pentru a-şi finanţa războiul de patru ani împotriva Ucrainei. Rusia a condamnat aceste măsuri, calificându-le drept ostile.

În acest an, până în prezent, Suedia a reţinut cinci nave suspectate de diverse infracţiuni, printre care deversări de petrol şi navigarea sub pavilion fals, şi a deschis proceduri penale împotriva unor membri ai echipajului.

