Proiect al Ministerului Muncii, pentru stimularea angajării: Subvenţii pentru tinerii aflați la primul job, mamele cu cel puţin trei copii și pentru persoanele din grupuri vulnerabile

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere publică un proiect cu 18 măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, măsuri printre care se numără acordarea unor prime pentru tinerii care se angajează prima dată și a unor subvenţii pentru protejarea şi reintegrarea persoanelor vulnerabile, precum victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane, dar şi mamele cu cel puţin trei copii.

Măsurile propuse vin şi în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forţei de muncă şi dificultăţi în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori. Aceste schimbări sunt corelate cu obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 2025–2028 şi cu recomandările europene pentru ocupare durabilă, menţionează Ministerul Muncii.

Costurile, în estimarea MMFTSS:

„Costurile estimate pentru implementarea acestor măsuri se vor reflecta în principal în alocări bugetare din bugetul asigurărilor pentru șomaj, proporționale cu extinderea categoriilor de beneficiari și cu durata contractelor de solidaritate. Aceste costuri sunt, însă, compensate pe termen mediu și lung prin reducerea cheltuielilor cu prestațiile sociale pasive, creșterea veniturilor la bugetul de stat și consolidarea ocupării durabile.”

Condiționare introdusă pentru eliminarea riscului „rotației artificiale”

Se introduce o condiționalitate potrivit căreia persoanele care au beneficiat de măsuri de stimulare a ocupării și ale căror raporturi de muncă au încetat prin demisie nu pot accesa din nou astfel de măsuri mai devreme de 12 luni.

Această reglementare are rolul de a preveni abuzul, de a responsabiliza beneficiarii și de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Prin stabilirea unei perioade minime între participările succesive la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, se reduce fenomenul de „rotație artificială” și se promovează angajarea durabilă, în concordanță cu bunele practici europene.

Firmele excluse de la astfel de subvenții

Prin proiectul de act normativ regimul de exceptare de la acordarea sprijinului financiar se modifică prin excluderea angajatorilor care se află în insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat, cu excepția celor pentru care s-au aprobat eșalonări, amânări sau suspendări la plată, potrivit legii.

Prima de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”

Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională), cu scopul de a-i sprijini să facă primul pas pe piaţa muncii şi să rămână activi profesional.

Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an şi 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea şi dezvoltarea profesională.

Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenţie de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca şomeri.

Suport pentru victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situaţii de risc. Victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare şi reinserţie pe piaţa muncii, pe perioade clar stabilite.

Aceste măsuri sunt menite să ofere o şansă reală de independenţă persoanelor care au trecut prin astfel de situaţii şi să faciliteze reconstruirea vieţii lor. În această situaţie se acordă şi o subvenţie de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.

Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii a mamelor cu cel puţin 3 copii

Se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puţin trei copii în întreţinere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenţionarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Astfel, pentru a beneficia de măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele menţionate trebuie să se înregistreze ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Alături de subvenţii, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Furnizarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a serviciilor specializate se poate realiza şi online, prin intermediul platformelor şi sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile, explică sursa citată.

Subvenționarea angajării persoanelor din grupuri vulnerabile

Proiectul de lege mai propune includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare, creşterea vârstei de eligibilitate pentru subvenţionarea angajării, de la 45 la 50 de ani şi simplificarea procedurilor administrative.

