Submarine germane pentru India – într-un Indo-Pacific tot mai tensionat de expansiunea navală a Chinei și alianța Beijing–Pakistan

India își consolidează marina militară cu o nouă generație de submarine proiectate în Germania și care urmează să fie construite în India. Contractul, estimat la aproximativ 8 miliarde de dolari (7 mld. euro), este așteptat să fie semnat în această vară, potrivit ministrului german al apărării, Boris Pistorius, notează DW într-o amplă analiză.

Acordul apare într-un moment în care regiunea Indo-Pacific devine tot mai disputată din punct de vedere strategic, iar submarinele joacă un rol central. Extinderea puterii navale a Chinei și aprofundarea cooperării militare dintre Pakistan și Beijing sporesc sentimentul de urgență al Indiei.

Submarinele vizate sunt de tip Type 214, proiectate în Germania și construite de compania Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Acestea sunt submarine diesel-electrice, nu cu propulsie nucleară. Totuși, ele sunt echipate cu o tehnologie esențială care le face deosebit de valoroase: propulsia independentă de aer (Air-Independent Propulsion – AIP). Această tehnologie le permite să rămână scufundate mult mai mult timp decât submarinele convenționale, ceea ce le face mai greu de detectat și mai eficiente pentru patrularea în ape aglomerate.

Rutele maritime ale Indiei sunt vitale

India are peste 11.000 de kilometri de coastă, iar peste 90% din comerțul său, măsurat în volum, este transportat pe mare. Oceanul Indian include însă mai multe puncte strategice înguste (chokepoints), unde traficul maritim poate fi ușor perturbat. Orice amenințare la adresa acestor rute poate deveni rapid o amenințare pentru economia indiană.

„Acesta este motivul pentru care este atât de important pentru India să mențină libertatea de navigație în regiunea Indo-Pacific”, a declarat Shairee Malhotra, director adjunct al Programului de Studii Strategice din cadrul Observer Research Foundation (ORF) din New Delhi. „De aceea India dorește să-și consolideze puterea navală, iar aceste submarine ar reprezenta un progres major în capacitățile sale de război submarin.”

Submarinele sunt deosebit de utile în acest mediu deoarece pot patrula în liniște, pot monitoriza navele inamice și pot crea incertitudine. În situații de criză, ele pot funcționa ca un factor de descurajare.

„Submarinele devin una dintre cele mai importante capabilități în ceea ce privește puterea maritimă în Indo-Pacific”, afirmă Sidharth Kaushal, cercetător principal în domeniul puterii maritime la Royal United Services Institute din Londra. Potrivit acestuia, unul dintre motive este că „suprafața mării devine din ce în ce mai disputată și chiar inaccesibilă în anumite zone.”

De ce este importantă tehnologia AIP

Submarinele germane Type 214 sunt mai mici și mai ieftine decât cele cu propulsie nucleară. În plus, sunt extrem de silențioase, un avantaj major în ape puțin adânci sau intens circulate. Ele pot reprezenta o amenințare serioasă chiar și pentru forțe navale mult mai mari.

În timpul unui exercițiu naval condus de Statele Unite în 2005, un mic submarin suedez dotat cu tehnologie AIP a reușit să treacă de apărarea puternică și să simuleze lovirea unui portavion american de două ori. Aceasta este exact capacitatea pe care India dorește să o obțină prin modernizarea flotei sale.

„În prezent, India dispune de o flotă relativ redusă de submarine, majoritatea provenind din perioada sovietică. Acestea sunt destul de vechi”, afirmă Shairee Malhotra. „Obiectivul principal al Indiei este modernizarea acestor capabilități navale.”

China și Pakistanul alimentează preocupările Indiei

Consolidarea flotei navale indiene este strâns legată de cei doi rivali ai săi înarmați nuclear: China și Pakistan.

China deține în prezent cea mai mare flotă militară din lume ca număr de nave, cu aproximativ 400 de unități. Deși atenția sa principală este îndreptată spre Taiwan și Marea Chinei de Sud, Beijingul și-a extins prezența navală și în alte regiuni.

Pakistanul își modernizează flota de submarine cu sprijinul Chinei. În 2015, Islamabad a semnat un contract în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari pentru achiziționarea a opt submarine moderne din China. Patru sunt construite în China, iar celelalte patru în Pakistan, folosind tehnologie chineză.

Aceste submarine din clasa Hangor se bazează pe modelul chinezesc Type 039 (cunoscut în nomenclatura NATO drept clasa Yuan) și utilizează, de asemenea, tehnologia AIP.

Pakistanul cumpără aproximativ 80% din armamentul său din China. Consolidarea acestei relații militare a modificat echilibrul strategic din Asia de Sud și a crescut presiunea asupra Indiei.

Riscurile nu sunt doar teoretice. În mai 2025, India și Pakistan au purtat lupte timp de patru zile, alimentând temerile privind izbucnirea unui conflict mai amplu. De asemenea, India și China au avut confruntări de-a lungul frontierei himalayene disputate.

India se apropie de Occident, dar nu renunță la Rusia

În contextul în care Pakistanul este tot mai strâns aliniat cu China, India își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către partenerii occidentali. Timp de decenii însă, situația a fost diferită.

Începând cu mijlocul anilor 1960, India s-a bazat în mare măsură pe armamentul furnizat de Uniunea Sovietică. O parte importantă din echipamentele sale militare provin și astăzi din Rusia, inclusiv nave de război, aeronave și vehicule blindate.

În ultimul deceniu, însă, India și-a diversificat treptat sursele de aprovizionare. Franța, Israelul și Statele Unite au devenit parteneri importanți în domeniul apărării. Germania dorește acum să facă parte din această schimbare.

Shairee Malhotra este de acord că Germania încearcă să reducă dependența Indiei de Moscova, însă avertizează că acordul privind submarinele nu trebuie interpretat ca o ruptură completă de Rusia. „India își diversifică parteneriatele, nu înlocuiește complet Rusia”, explică ea.

India continuă să achiziționeze și să utilizeze sisteme militare rusești. În martie 2026, țara a semnat un contract în valoare de 238,5 milioane de dolari pentru achiziționarea sistemelor rusești de rachete antiaeriene Shtil-1 destinate marinei sale. „Platformele rusești rămân importante deoarece sunt mai accesibile din punct de vedere financiar. În plus, Rusia impune mai puține condiții în ceea ce privește transferul de tehnologie”, afirmă Malhotra.

De ce Germania este dispusă să transfere tehnologie sensibilă

Acordul planificat dintre India și Germania nu vizează doar vânzarea de submarine. Submarinele Type 214 ar urma să fie construite la șantierul naval din Mumbai de către ingineri indieni instruiți de specialiști germani. Acest lucru presupune un transfer de tehnologie – un aspect extrem de sensibil în cooperarea din domeniul apărării.

„Tehnologia submarinelor a fost întotdeauna un domeniu protejat cu mare atenție”, spune Malhotra. „Obiectivul Indiei este să-și dezvolte expertiza internă pentru construirea submarinelor, să stimuleze industria națională de apărare și să reducă dependența de furnizorii externi.”

Totuși, multe detalii ale acordului rămân neclare, în special în ceea ce privește amploarea transferului de tehnologie.

„Transferul de tehnologie creează întotdeauna interdependență – industrială, politică și strategică”, afirmă Nina Haase. „Acest tip de cooperare consolidează încrederea și face relația mai greu de inversat. Din perspectiva Berlinului, este vorba despre construirea unei încrederi strategice și a unei colaborări pe termen lung. Contractele de armament leagă două state unul de celălalt pentru foarte mult timp.”

***