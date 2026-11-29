A apărut nr. 68 (al 33-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare, sub un titlu care care atrage atenția asupra faptului că există o criză mai mare decât cea a banilor sau a energiei: criza de timpului necesar să ținem pasul cu trendurile economiei din jur și realizării reformelor de care are nevoie economia pentru a merge pe picioarele ei în direcția în care o cheamă dezvoltarea.

România are nevoie în economie, în ACEST moment, de câteva reforme structurale, care să înlăture bolovanii din drumul către competitivitatea care să ne asigure un loc pe harta geoeconomică a regiunii, într-un moment în care însăși Uniunea Eutropeană realizează că e în contratimp cu celelalte mari economii ale lumii.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 18 sunt alocate unui set de 3 analize, (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

avem nevoie de 3 reforme de maximă urgență, care să producă efecte în maximum doi ani, pentru a ajunge la viteza și ritmul de dezvoltare necesare să recuperăm deceniile de populism care au produs o dezvoltare rudimentară.

Coperta și detaliile de achiziție, la finalul acestui articol – precum și titlurile și autorii).

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Contextul analizat de acest număr al CRONICILOR – în cele 192 de pagini împărțite pe 10 secțiuni.

Din sumarul CRONICILOR nr. 68 – câteva titluri, câțiva autori:

-, Război în Marea Neagră fără declarație de război

-, Bizareria financiară în care alunecă România: datoria scumpă se varsă în gaura neagră a datoriilor vechi

-, (Pacea din) Ucraina și „noua arhitectură de securitate europeană”

-, Buget din piatră seacă: cum să faci mai mult cu mai puțin? – Alex Milvev

-, Europa și furtuna perfectă a protestelor

-, PISA își numără repetenții din Occident și premianții din Asia

-, Când democrația se autodevorează – Valentin Lazea

-, Când Inteligența artificială pulverizează, la propriu, inteligența naturală

-, Terra Incognita – misterele de azi ale demografiei de mâine

-, Economia europeană trebuie să învețe inovarea din concurența acerbă specifică economiei chineze. Interviu cu Jonathan Barth, asociat senior la Institutul pentru Leadership în Domeniul Sustenabilității al Universității din Cambridge

-, Europa cu mai multe viteze strategice a Americii

-, Toamna revoltelor și ora adevărului economic

-, Lupta UE cu reglementarea excesivă. Trofeul e competitivitatea – Vlad Boeriu

-, Ucraina dintre două teorii ale victoriei și lecția pentru Europa

-, Axa Moscova-Beijing și limitele puterii americane. Cele patru momente de ruptură care au schimbat ordinea mondială. Interviu cu Michael Cox, profesor emerit de relații internaționale la London School of Economics (LSE) și director fondator al LSE IDEAS.

-, Investitorul român pe Bursă – o fotografie de adolescență

-, Epic Fury și paradoxurile puterii americane

-, Statul-acționar: trecerea de la sinecură la dividend – Adrian Codirlașu

-, SUA – pauză de la abuzul de conservatorism

-, Noul guvern și bombele amplasate sub el

-, Cât a ajuns să coste respectarea legilor fiscale – Gabriel Biriș

-, România Prest Serv SRL

-, Reanimarea industriei de apărare cu transfuzii SAFE

-, Viața la porțile suferinței – paliația în România civilizată. Interviu cu Mirela Nemțanu, CEO al Fundației HOSPICE Casa Speranței

-, Plecarea și revenirea lui Huang – testul de stres al imperiului AI

-, Revoluția AI se aude stereo: între pocnetul bulei și zornăitul banilor

-, De la digitalizare formală la inteligență artificială integrată în economie – Ana Maria Stancu

-, Securitatea cibernetică a locuinței a devenit strategică

-, Ucraina, o (mare) oportunitate economică pentru România – Radu Magdin

-, Automotive-ul european, devorat de China

-, SUA n-au cumpărat Groenlanda, ci poziția ei strategică

-, Nobelurile 2026 vin din viitor

-, ”Iarna nu-i ca vara” – Cristian Grosu

-, Și alte, multe alte titluri …

CRONICILE Curs de Guvernare: Un ghid de navigare prin istoria vremii tale

FFW despre CRONICI:

Numărul actual – Nº 68 poate fi deja studiat și cumpărat online de – AICI-LINK

De vineri, 4 decembrie, Revista poate fi cumpărată și din chioșcurile Inmedio, Tabac Xpress – în supermarketuri și mall-uri și din Librăriile Cărturești

Și colecția. Nu uitați Colecția: cine va avea colecția tuturor celor 100 de numere va avea istoria celor 25 de ani la capătul cărora, ridicând ochii din CRONICI, ar trebui să vedem în jur o țara pentru care, sub o formă sau alta, luptăm și lucrăm – AICI-LINK

Video / 7 lucruri despre CRONICI spuse de 7 cititori de top în 3 minute

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