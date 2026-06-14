Sub 10% din numărul amenzilor aplicate de Antifraudă ANAF au fost contestate în ultimii trei ani

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat amenzi în valoare totală de aproape 472 milioane de lei în perioada 2023 – martie 2026, din care au fost încasate aproximativ 169 milioane de lei. Circa 8% din procesele-verbale de contravenție întocmite au fost contestate, conform datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la solicitarea Agerpres.

Deși numărul amenzilor aplicate de inspectorii DGAF a scăzut de la peste 18.000 în 2023 la mai puțin de 13.000 în 2025, valoarea acestora a crescut de la 136,3 milioane de lei la 154,8 milioane de lei. În primul trimestru din 2026 au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 36,6 milioane de lei.

Încasările din amenzile aplicate de DGAF au crescut constant în ultimii ani, de la 30,8 milioane de lei în 2023, la 56 milioane de lei în 2024 și 68,2 milioane de lei în 2025. În primul trimestru din 2026 acestea au totalizat 13,7 milioane de lei, potrivit instituției.

Circa 8% dintre procesele-verbale de contravenție întocmite în perioada ianuarie 2023 – martie 2026 au fost contestate, cel mai ridicat nivel fiind consemnat în 2024, cu o pondere de aproape 12%.

Instanțele au soluționat până în prezent 884 de litigii privind procese-verbale contestate, admițând integral plângerile în 105 cazuri și parțial în alte 329. Sancțiunile au fost anulate în principal din cauza pericolului social redus al faptei, a disproporționalității sancțiunii în raport cu contravenția săvârșită sau a nedovedirii acesteia. ANAF precizează că nu au fost identificate tipare recurente de anulare.

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