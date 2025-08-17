SUA vor să-și consolideze poziția în domeniul AI open-source / Proiectul dezvoltat se adresează dezvoltatorilor mici care aleg modelul Qwen al Alibaba

Un nou proiect ambițios urmărește să consolideze poziția Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale open-source, în contextul avansului semnificativ al companiilor chineze în acest sector, potrivit Washington Post.

În ultimele luni, laboratoare de AI din China, inclusiv retailerul online Alibaba, au lansat mai multe modele AI open-source de top. Conform companiei Artificial Analysis, doar cinci dintre cele mai bune 15 modele AI de la nivel global sunt open-source – și toate sunt dezvoltate de companii chineze.

Datele publicate de Hugging Face indică faptul că un număr tot mai mare de dezvoltatori AI aleg să utilizeze modelul Qwen al Alibaba, în ciuda întrebărilor legate de datele și metodologia de antrenament, datorită performanței ridicate și accesului gratuit.

Proiectul, denumit ATOM Project (American Truly Open Models), își propune să creeze un laborator AI în Statele Unite care să dezvolte software pe care dezvoltatorii să îl poată accesa și modifica liber. Inițiativa prevede utilizarea a peste 10.000 de unități GPU de ultimă generație, necesare pentru dezvoltarea și testarea modelelor de inteligență artificială de mare performanță.

Inițiativa a fost lansată oficial recent și a strâns sprijinul mai multor personalități din domeniul tehnologiei și cercetării. Printre susținători se numără Bill Gurley, investitor veteran în tehnologie; Clement Delangue, CEO Hugging Face; Chris Manning, profesor la Stanford și investitor în AI; Oleksii Kuchaiev, director de cercetare aplicată la Nvidia; Jason Kwon, director de strategie la OpenAI; și Dylan Patel, CEO și fondator al firmei SemiAnalysis.

Proiectul ATOM se concentrează pe dezvoltarea de modele AI open-source mai performante decât cele existente în prezent în SUA, cum ar fi Bloom de la Hugging Face sau Pythia de la EleutherAI. Fondatorul proiectului, Nathan Lambert, cercetător principal la Allen Institute for AI, a menționat că scopul este de a depăși limitările actuale legate de finanțare și coordonare care afectează grupurile americane implicate în AI open-source.

Costurile pentru accesul la infrastructura necesară sunt estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari, suma fiind considerată necesară pentru a menține competitivitatea proiectului pe termen lung. Proiectul urmărește, de asemenea, să sprijine dezvoltatorii mai mici sau startup-urile cu resurse limitate, prin punerea la dispoziție a modelelor și a infrastructurii de calcul.

Recent, OpenAI a anunțat că intenționează să lanseze primul său model AI open-source după mai multe amânări. În același timp, Meta a lansat un proiect de „superinteligență”, iar compania a subliniat că va fi selectivă în ceea ce privește modelele pe care le va deschide publicului.

