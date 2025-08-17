cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

17 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

SUA vor să-și consolideze poziția în domeniul AI open-source / Proiectul dezvoltat se adresează dezvoltatorilor mici care aleg modelul Qwen al Alibaba

criptomonede bazate pe inteligența artificială
Rss
De Alexandra Pele

17 august, 2025

Un nou proiect ambițios urmărește să consolideze poziția Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale open-source, în contextul avansului semnificativ al companiilor chineze în acest sector, potrivit Washington Post.

În ultimele luni, laboratoare de AI din China, inclusiv retailerul online Alibaba, au lansat mai multe modele AI open-source de top. Conform companiei Artificial Analysis, doar cinci dintre cele mai bune 15 modele AI de la nivel global sunt open-source – și toate sunt dezvoltate de companii chineze.

Datele publicate de Hugging Face indică faptul că un număr tot mai mare de dezvoltatori AI aleg să utilizeze modelul Qwen al Alibaba, în ciuda întrebărilor legate de datele și metodologia de antrenament, datorită performanței ridicate și accesului gratuit.


Proiectul, denumit ATOM Project (American Truly Open Models), își propune să creeze un laborator AI în Statele Unite care să dezvolte software pe care dezvoltatorii să îl poată accesa și modifica liber. Inițiativa prevede utilizarea a peste 10.000 de unități GPU de ultimă generație, necesare pentru dezvoltarea și testarea modelelor de inteligență artificială de mare performanță.

Inițiativa a fost lansată oficial recent și a strâns sprijinul mai multor personalități din domeniul tehnologiei și cercetării. Printre susținători se numără Bill Gurley, investitor veteran în tehnologie; Clement Delangue, CEO Hugging Face; Chris Manning, profesor la Stanford și investitor în AI; Oleksii Kuchaiev, director de cercetare aplicată la Nvidia; Jason Kwon, director de strategie la OpenAI; și Dylan Patel, CEO și fondator al firmei SemiAnalysis.

Proiectul urmărește să sprijine dezvoltatorii mai mici sau startup-urile cu resurse limitate, prin punerea la dispoziție a modelelor și a infrastructurii de calcul

Proiectul ATOM se concentrează pe dezvoltarea de modele AI open-source mai performante decât cele existente în prezent în SUA, cum ar fi Bloom de la Hugging Face sau Pythia de la EleutherAI. Fondatorul proiectului, Nathan Lambert, cercetător principal la Allen Institute for AI, a menționat că scopul este de a depăși limitările actuale legate de finanțare și coordonare care afectează grupurile americane implicate în AI open-source.

Costurile pentru accesul la infrastructura necesară sunt estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari, suma fiind considerată necesară pentru a menține competitivitatea proiectului pe termen lung. Proiectul urmărește, de asemenea, să sprijine dezvoltatorii mai mici sau startup-urile cu resurse limitate, prin punerea la dispoziție a modelelor și a infrastructurii de calcul.

Recent, OpenAI a anunțat că intenționează să lanseze primul său model AI open-source după mai multe amânări. În același timp, Meta a lansat un proiect de „superinteligență”, iar compania a subliniat că va fi selectivă în ceea ce privește modelele pe care le va deschide publicului.

(Citește și: ”OpenAI lansează ChatGPT-5 – Cursa globală pentru inteligența artificială accelerează”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

OpenAI lansează ChatGPT-5 – Cursa globală pentru inteligența artificială accelerează

 

Italia acuză Meta că încalcă legea adăugând inteligența artificială în WhatsApp â

 

Studiu ING – românii și schimbările din economie: Preocupări față de inflație, piața muncii și inteligența artificială

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți