2 ianuarie, 2026

SUA vor interveni dacă Iranul va suprima violent protestele pașnice

De Vladimir Ionescu

2 ianuarie, 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că, dacă Iranul va trage și va ucide violent protestatari pașnici, Statele Unite ale Americii vor interveni pentru a-i salva, transmite Reuters.

„Suntem înarmați și pregătiți să acționăm”, a precizat el într-o postare pe Truth Social.

Aceasta vine după moartea mai multor persoane în timpul celor mai mari proteste din ultimii trei ani din Iran, care au izbucnit din cauza dificultăților economice și s-au transformat în violențe în mai multe provincii.


Ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate reprezintă o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în întreaga țară de când comercianții au început să protesteze duminică împotriva modului în care guvernul gestionează deprecierea bruscă a monedei și creșterea rapidă a prețurilor.

Economia Iranului se confruntă cu dificultăți de ani de zile, de când SUA au reimpus sancțiuni în 2018, după ce Trump s-a retras dintr-un acord nuclear internațional în primul său mandat.

(Citește și: ”Morți și răniți în timpul protestelor din Iran, declanșate de dificultățile economice – moment critic pentru clericii de la conducere”)

***


Etichete:

