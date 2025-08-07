SUA vor impune un tarif vamal de 100% pe cipurile importate – dar există excepții. America produce doar 12% din cipuri la nivel global

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor impune un tarif de aproximativ 100% pe importurile de semiconductori, dar a oferit o excepție majoră – acesta nu se va aplica companiilor care produc în SUA sau care s-au angajat să o facă, potrivit Reuters.

Măsura face parte din eforturile lui Trump de a readuce producția în Statele Unite, iar declarațiile sale de miercuri au fost făcute în paralel cu anunțul că Apple va investi încă 100 de miliarde de dolari pe piața internă.

Pentru companii precum Apple, care s-au angajat să construiască în Statele Unite, „nu va exista nicio taxă”, a declarat el reporterilor din Biroul Oval.

Totuși, el a avertizat că firmele nu ar trebui să încerce să se sustragă de la angajamentele de a construi fabrici în SUA.

„Dacă, dintr-un motiv oarecare, spui că vei construi și nu construiești, atunci revenim, adunăm totul, se acumulează, și te taxăm mai târziu – trebuie să plătești, și asta e o garanție”, a adăugat Trump.

Comentariile nu reprezintă însă un anunț oficial privind tarifele, iar multe aspecte rămân neclare cu privire la modul în care companiile și țările din întreaga lume vor fi afectate.

Declarațiile sale au generat imediat o avalanșă de reacții din partea unor țări îngrijorate și a unor organizații din mediul de afaceri.

Statele cu acorduri comerciale vor avea parte de taxe mai „favorabile”. Pentru alții, anunțul ar putea fi devastator

Principalul emisar comercial al Coreei de Sud a declarat joi că marii producători de cipuri Samsung Electronics și SK Hynix nu vor fi supuși tarifelor de 100%, iar Coreea de Sud va beneficia de cele mai favorabile taxe la semiconductori în baza unui acord comercial între Washington și Seul.

La celălalt capăt al spectrului, președintele industriei de semiconductori din Filipine, Dan Lachica, a spus că planul lui Trump ar fi „devastator” pentru țara sa.

În Malaezia, ministrul comerțului Tengku Zafrul Aziz a avertizat în parlament că țara sa „riscă să piardă o piață majoră în Statele Unite dacă produsele sale devin mai puțin competitive ca urmare a impunerii acestor tarife.”

Printre cei care se așteaptă să fie relativ neafectați se numără producătorul taiwanez de cipuri TSMC – care are fabrici în SUA, astfel că mari clienți precum Nvidia sunt puțin probabil să se confrunte cu costuri tarifare crescute.

Nvidia, care produce unități de procesare grafică pentru inteligență artificială de ultimă generație, intenționează, de asemenea, să investească sute de miliarde de dolari în cipuri și electronice fabricate în SUA în următorii patru ani. Un purtător de cuvânt al Nvidia a refuzat să comenteze pentru acest articol.

„Companiile mari, cu lichidități mari, care își permit să construiască în America, vor fi cele care vor beneficia cel mai mult. Este supraviețuirea celor mai mari”, a declarat Brian Jacobsen, economist-șef la firma de consultanță financiară Annex Wealth Management.

SUA au produs anul trecut aproximativ 12% din cipurile semiconductoare la nivel global, în scădere față de 40% în 1990

Congresul a creat un program de subvenții de 52,7 miliarde de dolari pentru producția și cercetarea în domeniul semiconductorilor în 2022. Departamentul Comerțului, sub conducerea președintelui Joe Biden, a convins anul trecut toate cele cinci companii de semiconductori de vârf să amplaseze fabrici în SUA, ca parte a programului.

Departamentul a declarat că SUA au produs anul trecut aproximativ 12% din cipurile semiconductoare la nivel global, în scădere față de 40% în 1990.

„Există atât de multe investiții serioase în producția de cipuri în Statele Unite, încât o mare parte din sector va fi scutit”, a spus Martin Chorzempa, cercetător principal la Institutul Peterson pentru Economie Internațională.

El a adăugat că cipurile produse de companiile chineze SMIC sau Huawei sunt puțin probabil să fie scutite, dar a menționat că aceste cipuri care intră pe piața americană sunt în mare parte încorporate în dispozitive asamblate în China.

„Dacă aceste tarife ar fi aplicate fără o taxă pe componente, s-ar putea să nu aibă un impact prea mare,” a spus el.

Reacții mixte pe burse

UE a declarat că a convenit asupra unei taxe unice de 15% pentru marea majoritate a exporturilor sale, inclusiv automobile, cipuri și produse farmaceutice. Japonia a spus că SUA au fost de acord să nu-i aplice un tarif mai dezavantajos decât cel aplicat altor țări în privința semiconductorilor.

Acțiunile producătorilor asiatici de cipuri cu planuri mari de investiții în SUA au crescut joi, TSMC și Samsung având creșteri de 4,4% și respectiv 2%. Producătorul de plachete de siliciu GlobalWafers, care are o fabrică în Texas, a crescut cu 10%.

Samsung a refuzat să comenteze declarațiile lui Trump. TSMC nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu. GlobalWafers a declarat că a implementat proactiv strategii de reducere a costurilor și consideră că are o oportunitate de a-și menține competitivitatea.

