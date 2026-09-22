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Europa & Lumea

SUA vor deschide două noi baze militare în Groenlanda

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De Iulian Soare

22 septembrie, 2026

SUA intenționează să reactiveze o bază militară din sudul Groenlandei, utilizată în perioada Războiului Rece, și să înființeze o alta pe coasta de est, folosită în prezent de patrula daneză cu sănii trase de câini, în baza unui acord care urmează să fie semnat marți cu Danemarca și Groenlanda, potrivit unor surse Reuters.

Locațiile sunt Narsarsuaq, a cărei populație s-a redus la câteva zeci de persoane după ce SUA au închis în anii 1950 baza militară Bluie West One, și Mestersvig, un avanpost militar utilizat de Patrula Sirius cu sănii trase de câini, o unitate a forțelor speciale daneze, au declarat două dintre surse.

Danemarca, Groenlanda și Statele Unite urmează să semneze noul acord la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la New York, marți, la ora 10:30 ET (14:30 GMT).

Textul acordului nu a fost făcut public, iar cele trei persoane familiarizate cu înțelegerea, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat că detaliile acesteia nu vor fi finalizate până la momentul semnării.

Guvernele Danemarcei și Groenlandei nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze detaliile acordului, repetând o declarație anterioară potrivit căreia semnarea acestuia marți va „asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite”.

Danemarca afirmă că acordul plasează securitatea în zona arctică sub responsabilitatea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), alianța militară defensivă, în loc să o lase exclusiv în sarcina SUA și Danemarcei.

Acordul vine după luni de presiuni din partea președintelui american Donald Trump, care a declarat de mult timp că dorește ca SUA să controleze Groenlanda și care, în anumite momente, a refuzat să excludă utilizarea forței militare sau economice pentru a dobândi teritoriul danez cu autonomie largă. Ideea a fost respinsă de o majoritate covârșitoare a groenlandezilor, potrivit sondajelor.

Amenințările lui Trump, care au atins punctul culminant în ianuarie, au declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO și au determinat Danemarca și Groenlanda să înceapă negocieri cu Washingtonul, în încercarea de a reduce presiunile.

În timpul Războiului Rece, SUA mențineau 17 instalații militare și peste 10.000 de militari în Groenlanda. În prezent, a mai rămas doar Baza Spațială Pituffik, unde se află aproximativ 150 de militari americani.

(Citește și: ”Groenlanda, miza strategică a Arcticii: SUA și Danemarca au semnat un acord de securitate într-o regiune unde se întâlnesc rutele comerciale, resursele și competiția dintre marile puteri”)

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