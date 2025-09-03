SUA au încasat până acum peste 30 mld. $ din mărirea tarifelor – Veniturile la 12 luni vor fi de 370 mld.

Guvernul federal american a încasat venituri bugetare din tarifele vamale majorate de administrația Trump de 31 de miliarde de dolari în luna august, conform datelor publicate marți de Departamentul Trezoreriei.

Suma lunară este în creștere față de iulie și iunie, în condițiile în care taxele la import au tot fost majorate (pe India la 50%, cel mai recent) și s-au stabilizat la niveluri mult ridicate comparativ cu anul anterior.

Anualizând încasările Vamei SUA din tarife din luna august, SUA ar urma să colecteze într-un an, la nivelul actual de consum al populației, 370 de miliarde de dolari din tarife vamale.

Suma este de 4 ori mai mare ca în lunile ianuarie și februarie, când administrația Trump nu începuse încă majorarea tarifelor.

Tarifele au fost declarate ilegale în Justiție, dar au rămas în vigoare. Ele reprezintă o majorare a taxelor pe consumul americanilor și pe economia globală

Tarifele ”reciproce” ale administrației au fost declarate ilegale de către o curte federală de apel (administrația a impus tarifele în baza mai multor decizii de declarare a urgenței naționale, curtea de apel spunând că au fost depășite atribuțiile președinției), iar menținerea deciziei la Curtea Supremă ar însemna că SUA ar trebui să ramburseze companiilor importatoare sumele plătite în contul tarifelor vamale majorate.

Decizia Curții Supreme a SUA este însă așteptată să fie una pozitivă pentru administrația americană, iar în prezent ele au rămas în aplicare.

Tarifele administrației Trump au un scop multiplu: pe de o parte sunt o soluție conjuncturală pentru acoperirea deficitului bugetar masiv (+6% anual) și tăierea taxelor deja operată, iar pe de altă parte ele au scopul redesenării globalizării și readucerii în SUA a fabricilor plecate din anii 1990 în căutare de costuri mai mici de producție.

În plus, tarifele sunt unealta protecționismului prin care se descurajează importurile ieftine (mare parte din China, care folosește dolarii consumatorilor americani pentru a-și finanța modernizarea armatei sau obiectivele autoritariste) și se stimulează producția internă, reducând deficitul balanței comerciale care a ajuns la valori record în ultimii ani.

***