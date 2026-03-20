Reuters: SUA trimit mii de militari în Orientul Mijlociu. Donald Trump, noi critici la adresa țărilor NATO

Armata americană a primit ordinul de desfășurare a mii soldați și pușcași marini în Orientul Mijlociu, au confirmat vineri, pentru Reuters, trei oficiali americani. Tot vineri, președintele Donald Trump a lansat critici dure la adresa aliaților din NATO, pentru lipsa de sprijin în războiul împotriva Iranului.

Agenția de presă a scris joi că administrația președintelui Donald Trump ia în considerare detașarea a mii de soldați americani pentru a-și consolida operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata americană pregătește noi operațiuni în cadrul campaniei sale împotriva Iranului.

Conform Reuters, desfășurarea de trupe include nava de asalt amfibiu USS Boxer, împreună cu unitatea sa expediționară de pușcași marini (MEU) și o altă navă de război care va însoți trupele. Este vorba despre trupe staționate tradițional în bazele americane din San Diego, scrie și NBC News.

Conform NBC News, unitatea expediționară 11 de pușcași marini (11th Marine Expeditionary Unit – MEU), formată din cel puțin 2.200 de militari staționați la Camp Pendleton, a fost deja desfășurată înainte de termen la bordul navei USS Boxer. Desfășurarea navei USS Boxer a fost surprinsă miercuri dimineață de camerele San Diego Web Cam, mai arată sursa citată.

Casa Albă caută să își extindă opțiunile militare

Sursele Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului, nu au precizat rolul exact al trupelor suplimentare. Unul dintre oficiali a menționat că acestea pleacă de pe coasta de vest a SUA cu aproximativ trei săptămâni mai devreme decât era planificat.

Aceste detașări ar putea să îi ofere președintelui Trump opțiuni suplimentare în condițiile în care Casa Albă analizează posibilitatea extinderii operațiunilor americane. Războiul cu Iranul e deja în a treia săptămână.

Administraţia Trump a discutat, de asemenea, opțiuni de a trimite forțe terestre pe Insula Kharg din Iran, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au declarat cele trei persoane familiarizate cu problema şi trei oficiali americani. Unul dintre oficiali a spus că o astfel de operațiune ar fi foarte riscantă. Iranul are capacitatea de a atinge insula cu rachete și drone.

Statele Unite au efectuat lovituri împotriva țintelor militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a amenințat că va lovi și infrastructura petrolieră critică a acesteia. Cu toate acestea, având în vedere rolul său vital în economia Iranului, controlarea insulei ar fi probabil considerată o opțiune mai bună decât distrugerea ei, spun experții militari.

Trump lansează critici puternice la adresa marilor puteri militare din NATO

Vineri, președintele Donald Trump a lansat critice dure la adresa aliaților NATO, în contextul lipsei de sprijin în războiul SUA–Israel împotriva Iranului.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! (…) Acum că lupta este câștigată militar, cu foarte puțin risc pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la redeschiderea Strâmtorii Hormuz – o manevră militară simplă, care este cauza principală a acestor prețuri ridicate. Ar fi atât de ușor pentru ei, cu atât de puțin risc. Lași, și vom ține minte!”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa socială.

Potrivit Reuters, declarația vine pe fondul frustrării Washingtonului față de refuzul aliaților tradiționali ai SUA de a se implica militar, în special în securizarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda impactului major pe care blocajul ei îl are asupra piețelor energetice globale.

Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Olanda, Japonia și Canada au anunțat joi, printr-un comunicat comun, că sunt dispuse să participe la „eforturi adecvate pentru a asigura tranzitul sigur prin strâmtoare”. Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat însă că acest lucru este condiționat de încetarea ostilităților.

