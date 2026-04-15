Washington Post: SUA trimit mii de trupe suplimentare în Orientul Mijlociu – Amiral american: ”Cu cât ai mai multe instrumente, cu atât ai mai multe opțiuni”

Pentagonul va trimite mii de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, în zilele următoare, în condițiile în care administrația Trump încearcă să forțeze Iranul să capituleze și să accepte un acord care să pună capăt conflictului, scrie Washington Post (WaPo).

Potrivit publicației americane, administrația Trump ia în calcul și posibilitatea unor noi lovituri sau operațiuni terestre dacă armistițiul de două săptămâni se încheie cu reluarea ostilităților, au declarat oficiali americani.

Forțele trimise includ aproximativ 6.000 de militari aflați la bordul portavionului USS George H.W. Bush și mai multe nave de război care îl escortează, au spus oficialii pentru WaPo, care au vorbit sub protecția anonimatului. Alți aproximativ 4.200 de militari din așa-numitul Boxer Amphibious Ready Group și unitatea de pușcași marini 11th Marine Expeditionary Unit sunt așteptați să ajungă în regiune spre sfârșitul lunii.

10.000 de soldați americani sunt deja implicați în blocada împotriva porturilor iraniene, în contextul armistițiului de două săptămâni

Trupele suplimentare se vor alinia cu navele americane deja prezente în Orientul Mijlociu chiar în momentul în care armistițiul de două săptămâni urmează să expire pe 22 aprilie. Trupele se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari despre care Pentagonul spune că sunt implicați în operațiuni împotriva Iranului.

Președintele Donald Trump a anunțat duminică o blocadă a traficului maritim către și dinspre porturile iraniene. WaPo scrie că Trump încearcă să forțeze Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu, și să renunțe la programul său nuclear în cadrul negocierilor conduse de vicepreședintele JD Vance. Discuțiile au stagnat în weekend, dar președintele SUA a spus că ar putea fi reluate săptămâna ceasta și a declarat că războiul este „foarte aproape” de final.

Conform publicației americane, sosirea navelor suplimentare va pune și mai multă presiune pe Iran și le va oferi liderilor militari și politici ai SUA mai multe opțiuni în cazul în care negocierile eșuează, a comentat James Foggo, amiral în rezervă.

„Cu cât ai mai multe instrumente, cu atât ai mai multe opțiuni”, a spus el, numind suplimentarea forțelor „o capacitate de rezervă”.

Oficialii militari analizează posibilitatea unor operațiuni terestre în Iran

În paralel, oficialii militari analizează posibilitatea unor operațiuni terestre în Iran, potrivit WaPo. Opțiunile discutate includ misiuni speciale pentru extragerea materialului nuclear al Iranului, debarcări de pușcași marini pentru protejarea strâmtorii sau capturarea insulei Kharg, de unde iranienii exportă peste 90% din petrol.

Aplicarea unei blocade prezintă riscuri, dacă ostilitățile se reiau, iar operațiunile terestre ar fi și mai riscante, a comentat Mick Mulroy, fost oficial al Pentagonului. El a subliniat că un eventual acord trebuie să echilibreze riscurile.

„Nu va fi fără consecințe. Vor exista probabil victime”, a spus Mulroy.

SUA negociază cu 3 portavioane pe masă

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump „a menținut în mod înțelept toate opțiunile pe masă” dacă Iranul nu renunță la ambițiile nucleare. Ea a adăugat că „liniile roșii ale SUA sunt foarte clare” și că „disperarea Iranului de a ajunge la un acord va crește” odată cu blocada. Pentagonul și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) au refuzat să comenteze.

Noile forțe vor aduce numărul portavioanelor americane din regiune la trei, fiecare cu zeci de avioane de luptă. USS Abraham Lincoln se află în regiune din ianuarie, iar USS Gerald R. Ford a ajuns în estul Mediteranei în februarie. USS George H.W. Bush se afla lângă Cornul Africii și urmează să ocolească sudul continentului pentru a ajunge în Orientul Mijlociu.

Grupul Boxer Amphibious Ready Group a plecat recent din Hawaii și este la câteva săptămâni de regiune. Unitatea 11th Marine Expeditionary Unit include peste 800 de militari, elicoptere și ambarcațiuni de debarcare. O unitate similară a sosit deja din Japonia la sfârșitul lunii martie.

Un fost oficial de rang înalt a declarat pentru WaPo că forțele americane implicate în blocadă caută nave suspectate că sprijină Iranul. Echipele de intervenție sunt pregătite să captureze nave, indiferent dacă echipajele cooperează sau nu. Conform WaPo, până marți, șase nave comerciale fuseseră interceptate și trimise înapoi fără incidente. Peste o duzină de nave militare sunt poziționate pentru a aplica blocada.

Publicația americană mai arată că navele capturate vor fi duse în alte locații pentru carantină. Amiralul în rezervă James Foggo a mai spus că blocada poate avea impact major asupra economiei iraniene, dependentă de exportul de petrol.

