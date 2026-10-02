SUA trimit un al treilea portavion și până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu. Administrația Trump pregătește reluarea ostilităților

Pentagonul trimite un al treilea grup de luptă al unui portavion și nave suplimentare ale Infanteriei Marine în Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal (WSJ), ceea ce va adăuga între 9.000 și 10.000 de militari în regiune. Decizia vine în condițiile în care președintele american Donald Trump analizează reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului.

Navele, avioanele de luptă, pușcașii marini și marinarii vor ajunge în regiune până la sfârșitul lunii noiembrie, au declarat oficialii. Trump le-a spus recent consilierilor că se așteaptă să reia bombardarea Iranului în aceeași lună, după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului.

Portavionul USS Theodore Roosevelt a părăsit duminică portul său de bază din San Diego pentru o desfășurare programată, iar grupul amfibiu USS Makin Island Amphibious Ready Group, format din trei nave amfibii care transportă pușcași marini din cadrul Unității Expediționare 13 a Infanteriei Marine, a plecat luni.

Două portavioane – USS George H.W. Bush și USS George Washington – se află deja în Orientul Mijlociu. Dacă Washington va rămâne în regiune după sosirea Roosevelt, numărul grupurilor de luptă ale portavioanelor va ajunge la trei pentru prima dată din aprilie, înainte ca Iranul și SUA să încheie un armistițiu fragil care a pus temporar capăt luptelor începute pe 28 februarie. Acel armistițiu s-a prăbușit, iar cele două părți s-au confruntat sporadic de atunci.

Peste 50.000 militari americani deja prezenți în regiune. SUA au degradat total capacitatea Iranului de a descuraja tranzitul prin Ormuz și au preluat controlul asupra Strâmtorii

Pe lângă portavioanele Bush și Washington, în Orientul Mijlociu se află și nave din cadrul grupului amfibiu USS Boxer Amphibious Ready Group. Militarii suplimentari aflați la bordul navelor desfășurate în această săptămână se vor adăuga celor peste 50.000 de militari deja prezenți în regiune, a declarat unul dintre oficiali.

WSJ adaugă totuși că este posibil ca portavionul Washington să părăsească regiunea și să se întoarcă în portul său de bază din Japonia, ceea ce ar reduce din nou forța la două portavioane. Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe și Pentagonului nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale WSJ.

Desfășurările au loc la doar câteva zile după ce Trump a respins cea mai recentă propunere a Iranului pentru un armistițiu de șapte zile și după ce, într-un interviu pentru revista Time publicat joi, a declarat că ar putea relua atacurile asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului, dacă nu va exista un acord.

Dacă un al treilea portavion va rămâne în regiune, acesta ar oferi mai multe opțiuni și o putere de foc mai mare în cazul în care Trump va decide să reînceapă ostilitățile împotriva regimului terorist de la Teheran.

Propunerea respinsă de Trump ar fi dus la reluarea negocierilor privind ambițiile nucleare ale Iranului, în schimbul ridicării de către SUA a blocadei porturilor iraniene, în contextul în care Iranul nu a exportat niciun baril de petrol de la reinstituirea blocadei în luna iulie.

În ultimele săptămâni, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a prelungit desfășurările altor trupe esențiale pentru operațiuni de luptă de amploare, inclusiv unități de apărare antiaeriană care contracarează rachetele și dronele iraniene și Divizia 82 Aeropurtată a Armatei. Divizia 82 poate îndeplini o gamă largă de misiuni, inclusiv doborârea amenințărilor și parașutarea în teritoriu ostil pentru securizarea aerodromurilor și a terenurilor.

SUA au menținut în ultimele luni o prezență de aproximativ 20 de nave militare în regiune pentru a-și impune blocada și pentru a contribui la escortarea navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, potrivit oficialilor Marinei.

Echipajul de pe Roosevelt este, de asemenea, pregătit pentru o desfășurare mai lungă decât în mod obișnuit, potrivit unor oficiali de rang înalt ai Marinei.

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