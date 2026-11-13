Michael Barr, Fed: SUA trebuie să se pregătească pentru efecte sociale posibile ale AI – perturbări „grave” pe piața muncii și adâncirea inegalităților

SUA ar trebui să fie pregătite pentru „perturbări grave pe termen scurt” pe piața muncii din cauza AI, care, în funcție de cât de repede va fi implementată, ar putea începe să înlocuiască pe scară largă lucrătorii și să adâncească inegalitatea în favoarea investitorilor, a declarat joi Michael Barr (foto), membru al Consiliului Guvernatorilor Fed.

Comentariile sale, care nu sunt previziuni, menționează Reuters, ci sugerează pregătirea pentru tensiuni sociale provocate de AI, vin în urma alegerilor de la jumătatea mandatului, al căror rezultat a fost influențat parțial de reacția negativă față de dezvoltarea rapidă a AI.

Grup de lucru pentru evaluarea impactului AI asupra economiei

Observațiile preced un forum public al Fed ce va avea loc luni la San Francisco, organizat de un grup de lucru numit de președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, pentru a analiza ce ar putea însemna noua tehnologie pentru economie.

Implicațiile rămân incerte, a afirmat Barr în discursul pregătit pentru a fi susținut la Universitatea Yale, și ele depind de existența unei concurențe continue între companiile din domeniul AI, într-o măsură care să permită ca această nouă tehnologie puternică să devină „un bun ieftin și omniprezent, cu beneficii împărtășite pe scară largă”, la fel cum a devenit internetul de-a lungul timpului.

În acest caz, „AI ar putea democratiza accesul la competențele și informațiile necesare pentru ca întreprinderile mici să prospere”, a afirmat el.

Riscul – concentrarea capitalului în companiile ce duc la înlocuirea forței de muncă

Alternativa este o concentrare crescândă a pieței în rândul celor care dețin sau au investit într-un număr restrâns de companii de succes, câștigurile fiind concentrate și îndreptându-se din ce în ce mai mult către proprietarii de capital care înlocuiesc forța de muncă, ceea ce va continua tendința de scădere a ponderii forței de muncă în venitul național.

Ponderea muncii, un indicator aproximativ al proporției din producția națională care se transformă în salarii pentru lucrători, comparativ cu profiturile sau veniturile din capital pentru proprietarii de întreprinderi și investitori, a atins un minim istoric de 52,8% în al doilea trimestru al anului 2026, după ce s-a menținut relativ constantă între 60% și 65% de la cel de-al Doilea Război Mondial până la începutul acestui secol.

„Unii cercetători consideră că AI prezintă caracteristici care, în exemplele anterioare de progrese în domeniul tehnologiei de vârf, au consolidat concentrarea puterii de piață”, a explicat Barr.

„Visul american”, în pericol

De asemenea, deși până în prezent s-a înregistrat o „înlocuire relativ redusă” a lucrătorilor și chiar există dovezi că AI stimulează cererea și creează locuri de muncă, Barr a spus că problema rămâne nerezolvată, depinzând de capacitatea întreprinderilor mici, în special, de a-și menține accesul la tehnologie pentru a se extinde.

„Nimeni nu știe în ce măsură vor fi împărțite beneficiile”, a spus Barr. „Vedem deja semne că AI ar putea înlocui forța de muncă în anumite sectoare, în special în cazul lucrătorilor mai tineri și mai puțin experimentați… Dacă schimbările de pe piața muncii se vor produce rapid, lucrătorilor le va fi greu să se adapteze, iar perturbările ar putea fi semnificative… Concentrarea puterii de piață ar putea contribui la adâncirea inegalității, ceea ce ar pune la încercare «Visul American».”

Warsh a menționat adesea posibilitatea ca AI să inaugureze o eră a creșterii productivității, ce ar putea reduce inflația.

Presiune puternică asupra costurilor de producție

Însă momentul în care se vor materializa aceste beneficii este incert, iar Barr a afirmat că, în opinia sa, principalul impact al implementării noii tehnologii a constat până acum în creșterea prețurilor, pe măsură ce firmele din domeniul AI investesc trilioane de dolari în centrele de date și în resursele informatice masive de care acestea au nevoie.

Investiția a contribuit la creșterea produsului intern brut al SUA, a spus Barr, dar „al doilea efect major se resimte asupra prețurilor… Există o presiune puternică asupra costurilor de producție, iar această presiune… se extinde și în alte domenii”, determinând creșterea prețurilor la bunurile de consum, precum telefoanele mobile și consolele de jocuri, și determinând creșterea salariilor în sectorul construcțiilor.

Rolul investițiilor în AI în menținerea inflației peste ținta Fed a fost recunoscut de o serie de colegi ai lui Barr și a consolidat sprijinul pentru noi majorări ale ratei dobânzii.

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