SUA intervin oficial în piețe pentru a salva Argentina de la o criză financiară

Statele Unite ale Americii (SUA) au decis să sprijine oficial Argentina cu un plan de asistență financiară și stabilizare a economiei sud-americane, oferind 20 de miliarde de dolari sub forma unei linii de swap valutar și efectuând o intervenție rară pe piețele valutare pentru a susține peso-ul argentinian, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei americane, a anunțat pe rețeaua X că Washingtonul a finalizat acordul de swap valutar cu valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei. SUA au cumpărat direct peso, a mai anunțat ministrul de Finanțe al SUA, o mișcare care vine după mai multe eforturi eșuate ale autorităților argentiniene de a stabiliza cursul de schimb cu dolarul american.

Linia de swap valutar oferă guvernului de la Buenos Aires o cale de a-și reumple rezervele, epuizate de politica valutară a administrației Milei. Linia de swap valutar înseamnă că banca centrală argentiniană poate primi dolari, ca împrumut, în schimb pentru peso.

Intervenția SUA a fost până acum doar verbală

Peso-ul a început să se devalorizeze puternic în final de septembrie după pierderea alegerilor în regiunea Buenos Aires în fața Peroniștilor (o coaliție de partide a câștigat 47,4% din voturile din cea mai mare regiune argentiniană, față de 34% pentru partidul lui Milei), provocând tensiuni și mai mari pe piețe și chiar un angajament de sprijin din partea ministrului de Finanțe de la Washington, Scott Bessent.

Bloomberg scrie că președintele Donald Trump și Bessent fac în esență un pariu pe un aliat politic și pe o țară care a intrat în incapacitate de plată în mod repetat în ultimele decenii. Potrivit agenției de presă, obiectivul este de a-l ajuta pe președintele argentinian Javier Milei în a obține o victorie în alegerile parlamentare din 26 octombrie, calmând piețele și investitorii care văd perspectiva revenirii la putere a unei alianțe politice de stânga formată din mai multe partide peroniste.

„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepționale sunt necesare pentru a asigura stabilitatea piețelor”, a anunțat Bessent.

În același timp, Milei a salutat intervenția, mulțumindu-le lui Bessent și Trump într-o postare pe X. „Împreună, ca aliați apropiați, vom crea o emisferă de libertate economică și prosperitate”, a transmis el.

Anunțul privind acordul de swap valutar a dus la creșterea prețului la obligațiunile guvernamentale argentiniene cu aproximativ 10% și a acțiunilor cu aproximativ 15%, în timp ce peso-ul s-a apreciat (vezi grafic mai jos).

Lipsă de lichiditate la banca centrală argentiniană – A ars banii de la FMI pentru a salva peso-ul

Bessent a caracterizat problemele Argentinei drept „un moment de ilichiditate acută”, sugerând că nu vede o problemă fundamentală în capacitatea acesteia de a-și achita datoriile. Nu este clar imediat ce cere SUA de la Argentina în schimbul ajutorului său. Milei a negat că SUA ar fi cerut Argentinei să renunțe la o linie de swap separată de 18 miliarde de dolari cu China.

Bloomberg mai notează că înainte de anunțul lui Bessent au apărut speculații că SUA ar putea presa Argentina să permită o flotare liberă a peso-ului, dar șeful Trezoreriei a declarat că „banda de curs valutar a țării rămâne adecvată scopului” – instituțiile financiare argentiniene țintesc o devalorizare controlată a cursului cu un interval procentual în care permit mișcarea monedei.

„Politicile Argentinei, atunci când se bazează pe disciplina fiscală, sunt solide”, a afirmat Bessent. El a mai spus că a discutat despre potențiale stimulente de investiții pentru companiile americane care ar dori să facă afaceri în Argentina.

Erorile lui Milei

Javier Milei a obținut o serie de succese după venirea la putere la Buenos Aires: programul său drastic de austeritate a echilibrat bugetul și a redus inflația, de la un vârf anual de 289% în aprilie 2024 la un ritm lunar de doar câteva procente în ultimele luni.

Economiștii notează totuși că președintele argentinian a comis mai multe erori. Dar cea mai flagrantă este legată de obsesia menținerii inflației la un nivel scăzut cu orice preț. Milei a insistat să mențină valoarea peso-ului la un nivel artificial de mare, ceea ce a ținut inflația mai jos, dar a afectat creșterea economică, a dus la creșterea importurilor și a împiedicat Argentina să acumuleze un stoc de dolari necesar pentru a rambursa datoria externă, după arată Financial Times.

În plus, guvernul argentinian a epuizat mare parte din cele 14 miliarde de dolari primite de la Fondul Monetar Internațional (FMI) încercând să țină sub control peso-ul – o problemă având în vedere că are de plătit alte 15 miliarde de dolari în scadențe la obligațiuni în $ în următorul an și este sub țintele FMI pentru managementul rezervelor valutare.

Se apropie un summit cu Trump

Donald Trump și Javier Milei se vor întâlni la Casa Albă pe 14 octombrie, pentru a doua lor întâlnire după ce au purtat discuții în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în septembrie.

Anunțurile vin după câteva zile de discuții ale SUA cu echipa economică a Argentinei, inclusiv cu ministrul economiei Luis Caputo, care s-a întâlnit și el săptămâna aceasta cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva. FMI este de departe cel mai mare creditor al Argentinei, cu o datorie de aproximativ 55 de miliarde de dolari după o serie de operațiuni de salvare.

Analiștii punctează că intervenția SUA este foarte similară cu cea din 1995 în care Mexicul a fost salvat dintr-o criză financiară similară.

De notat de asemenea că Argentina deține resurse precum litiu și resurse energetice semnificative. În același timp, statul sud-american este un important exportator de produse alimentare și cereale, elemente importante pentru SUA având în vedere dorința Chinei de a-și extinde influența în regiunea dominată tradițional de Washington.

