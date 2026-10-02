SUA retrimit trupe în Lituania și Estonia pentru consolidarea Flancului Estic, iar o bază permanentă urmează să fie anunțată în Polonia

După o pauză de șase luni, trupele americane urmează să revină în Lituania, aproximativ 1.000 de militari fiind așteptați să fie desfășurați în cadrul unei noi rotații. Oficialii lituanieni și experții în apărare citați de presa lituaniană spun că revenirea militarilor americane transmite Rusiei un mesaj puternic de descurajare, în timp ce Vilniusul urmărește și obținerea unei prezențe militare americane permanente.

Media de stat din Lituania scrie că forțele americane au ajuns să cunoască bine pădurile din jurul localității Pabradė, unde prezența lor în Lituania a crescut constant în ultimul deceniu – de la câteva sute de militari la peste 1.000 după invazia Rusiei în Ucraina. Misiunea americană continuă s-a încheiat însă în iunie, în timp ce Washingtonul a început să își reevalueze rolul militar în Europa.

O facilitate nou construită în Lituania a rămas goală timp de șase luni, dar în decurs de o lună este de așteptat să găzduiască din nou trupe americane. Noua rotație va include, ca și până acum, un batalion greu echipat cu tancuri Abrams, în timp ce un batalion de artilerie va fi înlocuit cu o unitate de geniu, a declarat președintele lituanian Gitanas Nausėda.

Consolidarea Flancului Estic: Noi forțe americane vor ajunge în noiembrie și în Estonia, ca parte a forței rotaționale NATO, după o suspendare a prezenței în trimestrul al doilea

Ministrul Apărării de la Vilnius, Robertas Kaunas, a declarat că desfășurarea va contribui semnificativ la dezvoltarea diviziei naționale a Lituaniei și va consolida protecția liniilor defensive de-a lungul frontierei.

Capacitatea de geniu este deosebit de importantă deoarece regimentul de geniu propriu al Lituaniei, din Kaunas, este încă în curs de dezvoltare și nu dispune de o mare parte din echipamentele necesare unităților grele, a declarat colonelul în rezervă Gintaras Ažubalis.

Foști comandanți militari au declarat că Lituania își dezvoltă propriile capacități de artilerie, ceea ce face ca desfășurarea unității americane de geniu să fie un complement util pentru forțele existente ale țării.

„Unitatea de artilerie înseamnă sprijin prin foc; acum avem o unitate de geniu, ceea ce înseamnă sprijin logistic, astfel încât batalionul de tancuri să poată opera eficient”, a declarat general-locotenent Jonas Vytautas Žukas, care a fost șeful armatei lituaniene între 2014 și 2019.

Americanii vor aduce, de asemenea, echipamente și utilaje specializate de care Lituania nu dispune, a declarat general-locotenent Arvydas Pocius, care a fost șef al armatei între 2009 și 2014.

Numărul militarilor americani este de așteptat să rămână în jurul valorii de 1.000, deși nu este încă clar dacă rotația va continua fără o altă întrerupere după cele nouă luni.

„Mă îndoiesc că această rotație de nouă luni ar fi avut loc dacă nu ar exista un plan ca rotația să continue și ulterior”, a spus Žukas.

Pocius a fost de acord, afirmând că nu au existat indicii că desfășurarea ar fi un aranjament singular.

Un mesaj regional de descurajare. Trupele ar putea veni din Polonia, unde SUA pregătește o bază permanentă

Presa lituaniană notează că și Estonia a obținut revenirea temporară a trupelor americane, ca parte a forței rotaționale NATO, după o suspendare a prezenței în trimestrul al doilea.

„Este o veste bună, pentru că trupele americane de pe flancul estic sunt foarte importante pentru securitatea noastră și reprezintă un mesaj foarte clar pentru președintele Putin: nu are rost nici măcar să se gândească la o agresiune împotriva flancului estic al NATO”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna.

Nu este încă limpede de unde vor proveni trupele americane care revin în Lituania.

Acestea ar putea fi transferate din unitățile americane deja staționate în Polonia, a declarat Ažubalis, argumentând că proveniența trupelor nu ar modifica semnificația strategică a desfășurării.

Fostul parlamentar și expert în securitate și apărare Giedrimas Jeglinskas a declarat că desfășurarea este legată de forțele americane din Polonia și de planurile Washingtonului privind o bază permanentă acolo.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că s-au făcut progrese în direcția înființării unei baze americane permanente în Polonia, unde negocierile sunt în desfășurare de aproximativ șase luni.

Experții afirmă că o astfel de măsură s-ar înscrie într-un proces mai amplu de consolidare a flancului estic al NATO.

Forma exactă a prezenței americane în Polonia rămâne neclară. Ar putea fi vorba despre o desfășurare permanentă solicitată de Varșovia, care ar putea implica aproximativ 5.000 de militari suplimentari, sau despre forțe rotaționale consolidate, de aproximativ 10.000 de militari, a declarat Gerlinde Niehus, fost director adjunct al Diviziei de politică și planificare a apărării din cadrul NATO.

„Indiferent de forma pe care o va lua, direcția generală este clară – consolidarea flancului estic”, a spus ea.

Și România urmărește extinderea prezenței militare americane

Și Lituania urmărește obținerea unei baze americane permanente.

„Din moment ce compensăm prezența trupelor americane în Lituania, am propus înființarea unei baze militare americane permanente”, a declarat Kaunas.

Rămâne incert dacă infrastructura militară existentă a Lituaniei va fi suficientă pentru a convinge Washingtonul să înființeze baze permanente atât în Polonia, cât și în Lituania, mai arată presa de la Vilnius.

Ofițerii în rezervă afirmă că NATO și Statele Unite consideră Polonia și statele baltice drept parte a unei singure regiuni strategice.

„Toate acestea fac parte din securitatea regiunii noastre comune. Nu am nicio îndoială că aceste grupuri nu vor fi separate”, a spus Žukas.

El a susținut totuși că Lituania ar trebui să se concentreze mai întâi pe finalizarea constituirii brigăzii germane.

Brigada germană rămâne prioritatea Lituaniei

Până la sfârșitul anului viitor, Lituania se așteaptă ca brigada germană să numere aproximativ 5.000 de militari – de circa cinci ori mai mult decât desfășurarea americană planificată.

Germania s-a confruntat însă cu dificultăți în recrutarea unui număr suficient de militari, în special specialiști.

„Angajamentul nostru de a transfera în Lituania o brigadă cu capacitate deplină de luptă cel târziu până la sfârșitul anului 2027 este bătut în cuie”, a declarat ambasadorul Germaniei în Lituania, Cornelius Zimmermann. „Căutăm în special specialiști în tehnologia informației și în alte domenii, iar aceștia nu sunt atât de ușor de găsit.”

Fausta Šimaitytė, șefa Fundației Konrad Adenauer din Lituania, a declarat că brigada ar trebui privită drept un angajament militar, nu ca un proiect voluntar.

Politica internă a Germaniei ar putea, de asemenea, influența contextul mai larg în care brigada este constituită, în condițiile în care partidul Alternativa pentru Germania continuă să câștige susținere.

„Germanii își țin cuvântul, mai ales militarii. Desigur, foarte multe vor depinde de deciziile politice și de cine va ajunge la putere”, a spus Pocius, general-locotenent lituanian.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a încercat să-i liniștească pe cei îngrijorați în privința angajamentului german.

„Văd că sunt din nou răspândite diverse mesaje. Fiți liniștiți, brigada germană va fi în Lituania la efective complete”, a spus el.

Canada joacă rolul principal în Letonia, Franța își crește prezența armată

În timp ce Germania își consolidează prezența în Lituania, Canada joacă rolul principal în prezența înaintată a NATO în Letonia, iar Franța își majorează și ea contribuția.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat să consolideze forțele franceze din Letonia, în special în domeniul apărării aeriene, a declarat premierul leton Andris Kulbergs.

NATO se îndreaptă, de asemenea, spre transformarea misiunii sale de poliție aeriană din statele baltice într-o misiune de apărare aeriană, deși, deocamdată, aceasta rămâne mai degrabă o decizie politică decât o capabilitate implementată pe deplin.

„Desigur, ne-am dori întotdeauna să avem mai mult, dar ceea ce avem reprezintă o bază suficientă pentru descurajare. Mesajul transmis unui potențial adversar este că țările NATO vor acționa împreună și poate că americanii vor acționa împreună cu NATO”, a declarat Žukas.

Generalul-locotonent lituanian Pocius a spus că însăși prezența forțelor americane are o greutate aparte.

„Este o descurajare suficientă. Pentru Rusia, steagul american este principalul bau-bau”, a spus el.

Statele Unite sunt așteptate să-și prezinte în decembrie planurile privind forțele militare americane din Europa. Este larg anticipat că efectivele SUA din Europa Occidentală vor scădea, în condițiile în care Washingtonul le cere aliaților europeni să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

În același timp, Lituania și alte state de pe flancul estic al NATO speră că orice reducere a prezenței americane în Europa Occidentală va fi însoțită de un rol american mai puternic mai la est, din România până în Finlanda.

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