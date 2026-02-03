SUA și India – primul pas spre o resetare strategică: Acord comercial și o scădere a taxelor americane. Detaliile rămân incerte

Statele Unite (cea mai mare economie a lumii) și India (a patra cea mai mare economie a lumii) au anunțat luni un acord comercial după luni de negocieri, ridicând speranțe pentru o resetare strategică, după ce relațiile ajunseseră la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, potrivit CNBC.

Președintele Donald Trump (foto stânga) a spus că SUA vor reduce taxele reciproce aplicate Indiei de la 25% la 18%, după ce premierul Narendra Modi (foto dreapta) a fost de acord să înceteze achizițiile de petrol rusesc. Washingtonul ar urma, de asemenea, să renunțe la tarifele suplimentare de 25% impuse New Delhi-ului pentru achizițiile de petrol.

India, la rândul său, ar urma să reducă taxele și barierele non-tarifare asupra produselor americane la zero, angajându-se să cumpere produse americane în valoare de 500 de miliarde de dolari, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare despre calendar sau angajamente pe sectoare.

Modi a confirmat noua rată de tarif de 18% într-o postare pe X, numind acordul „un pas către restabilirea stabilității și impulsului în relațiile bilaterale”.

„Aștept cu nerăbdare să colaborez strâns cu [președintele Trump] pentru a duce parteneriatul nostru la niveluri fără precedent”, a spus Modi. Totuși, liderul indian nu a menționat petrolul rusesc sau afirmația lui Trump că India va elimina taxele pe produsele americane.

Relațiile s-au deteriorat rapid în ultimul an, dar SUA au rămas cel mai mare partener comercial al Indiei și un partener cheie în domeniile apărării, tehnologiei și producției avansate

Lipsa detaliilor și a unui calendar clar a alimentat însă îndoieli cu privire la cât de rapid poate fi transformat cadrul într-un acord comercial în toată regula și dacă cele două națiuni pot depăși tensiunile din anul precedent.

Relațiile dintre cei doi parteneri tradiționali s-au deteriorat rapid în al doilea mandat al lui Trump, după ce acesta a susținut că a mediat finalizarea conflictului Indiei cu Pakistanul în mai, o caracterizare pe care New Delhi a respins-o. Tensiunile s-au adâncit și după ce Washingtonul a impus tarife suplimentare pentru achizițiile de petrol rusesc de către India, menajând însă China, cel mai mare importator de energie rusească.

„Diavolul se ascunde în detalii”, a spus Evan Feigenbaum, vicepreședinte pentru studii la Carnegie Endowment for International Peace, anticipând că New Delhi se va abține de la orice angajament „explicit” legat de petrolul rusesc.

Feigenbaum a fost, de asemenea, sceptic cu privire la obiectivul Indiei de a ajunge la ținta de 500 de miliarde de dolari, numindu-l „puțin exagerat”.

Schimburile totale de bunuri și servicii între cele două țări au crescut cu peste 8% la 212,3 miliarde de dolari în 2024, arată datele oficiale americane. Exporturile de bunuri americane către India au crescut cu 3%, la 41,5 miliarde de dolari în 2024, în timp ce exporturile de servicii au crescut cu 16%, ajungând la 41,8 miliarde de dolari față de anul precedent.

Resetare strategică

Acordul comercial oferă un mare ajutor Indiei, care se confruntase cu unele dintre cele mai mari tarife americane dintre economiile majore. Noua rată de 18% ar fi ușor mai favorabilă decât tarifele aplicate Pakistanului, care se ridică la 19%, precum și taxele de 20% pentru Vietnam și Bangladesh, principalii competitori regionali în domeniul producției.

„Acest acord comercial este exact ceea ce era nevoie: o măsură de consolidare a încrederii care poate ajuta cele două părți să rezolve diversele lor probleme — inclusiv întreaga încredere pe care administrația Trump a risipit-o în New Delhi în ultimele luni”, a spus Mark Linscott, senior fellow pentru India la Atlantic Council și fost oficial american în domeniul comerțului.

Majoritatea acordurilor încheiate de Trump cu partenerii comerciali rămân cadre generale, cu puține detalii și cu un calendar de implementare incert.

Acordul cu SUA „poartă o greutate strategică mai mare” decât cel semnat cu UE

Anunțul încheierii acordului SUA-India a venit la o săptămână după ce New Delhi a finalizat un amplu acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, un pas pe care analiștii spun că a adăugat urgență discuțiilor cu Washingtonul.

În timp ce acordul cu UE a redus oarecum presiunea asupra New Delhi-ului oferind o alternativă economică occidentală în contextul volatilității tarifare globale, acordul cu SUA „poartă o greutate strategică mai mare”, a spus Arpit Chaturvedi, consilier pentru Asia de Sud la Teneo.

„Stabilizarea relațiilor comerciale cu Washingtonul, prin urmare, depășește simpla aritmetică tarifară și întărește locul Indiei în lanțul de aprovizionare occidental și în calculul strategic”, a spus Chaturvedi, numind acordul o resetare a relațiilor strategice India-SUA.

Legăturile Indiei cu Rusia și China nu pot fi șterse ușor

Repararea relației SUA-India poate necesita mai mult efort decât a fost nevoie pentru a se deteriora. Pe măsură ce relațiile cu administrația Trump s-au înrăutățit, Modi a căutat să aprofundeze angajamentele cu China și Rusia la un summit de la Beijing anul trecut.

Legăturile Indiei cu Rusia vor rămâne probabil o chestiune dificilă pentru Trump, pe măsură ce New Delhi încearcă un act diplomatic de echilibrare între menținerea relațiilor stabile cu Moscova fără a-l supăra pe Trump.

„Chiar dacă și-a schimbat și va continua să-și schimbe structura de importuri de petrol în afara Rusiei, India va dori în continuare să mențină relațiile stabile”, a spus Farwa Aamer, director al Inițiativelor pentru Asia de Sud la Asia Society.

La sfârșitul anului trecut, rafinăriile de stat ale Indiei au semnat primul acord pe termen lung cu SUA pentru a importa 2,2 milioane de tone de gaz petrolier lichefiat în 2026, ca parte a eforturilor New Delhi-ului de a încheia un pact comercial cu Washingtonul. Rafinăriile private din India și-au redus, de asemenea, achizițiile de petrol rusesc în ianuarie, potrivit rapoartelor.

Fără a menționa Rusia, Modi a spus în postarea de pe X că „leadership-ul președintelui Trump este vital pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea globală. India susține pe deplin eforturile sale pentru pace.”

„Trebuie făcut mai mult pentru a proteja relația și a asigura suficientă reziliență pentru a face față provocărilor viitoare”, a spus Basant Sanghera, managing principal la The Asia Group. El a precizat că ambele părți trebuie încă să finalizeze un text legal obligatoriu, subliniind că reducerile tarifare reprezintă doar prima fază a acordului bilateral.

