SUA şi China au ajuns la un consens preliminar în negocierile comerciale

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a semnalat duminică faptul că Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord comercial provizoriu, care ar urma să determine China să întârzie impunerea restricțiilor la exporturile de pământuri rare și să cumpere mai multe boabe de soia din SUA, potrivit France24.

Dacă se confirmă, acordul ar evita o majorare de 100% a tarifelor la exporturile chineze, cu care a amenințat anterior de Washington.

Bessent a anunțat că se așteaptă ca China să reia achizițiile masive de soia americană pentru mai mulți ani și să amâne cu un an extinderea regimului de licențiere pentru pământurile rare, urmând să îl reanalizeze.

Într-un interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de la CBS, Bessent a spus că achizițiile de soia vor fi substanțiale. La “This Week” de la ABC, el a adăugat că, atunci când președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping vor anunța acordul comercial joi, fermierii americani „se vor simți foarte bine în legătură cu ceea ce se întâmplă, atât pentru acest sezon, cât și pentru următorii câțiva ani”.

Declarațiile sale au venit după două zile de negocieri comerciale între oficiali americani și chinezi în Malaezia.

El și Reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, s-au întâlnit cu vicepremierul chinez He Lifeng și principalul negociator Li Chenggang, în marginea summitului ASEAN de la Kuala Lumpur, pentru a cincea rundă de discuții față în față din luna mai până acum.

„Cred că avem un cadru foarte reușit pentru ca liderii să discute joi”, a declarat Bessent reporterilor.

El a precizat pentru NBC că Trump și Xi vor discuta achizițiile agricole din SUA, echilibrarea comerțului și criza fentanilului, care a stat la baza impunerii tarifelor de 20% asupra bunurilor chineze.

Li Chenggang a declarat că ambele părți au ajuns la un „consens preliminar” și că urmează procesul intern de aprobare.

„Poziția SUA a fost dură,” a spus Li. „Am avut consultări foarte intense și schimburi constructive în căutarea unor soluții și aranjamente care să abordeze aceste preocupări.”

Bessent a mai spus, la “Face the Nation”, că detaliile privind transferul aplicației chineze TikTok sub control american au fost stabilite și că Trump și Xi vor putea finaliza tranzacția săptămâna viitoare.

Trump a ajuns duminică în Malaezia pentru a participa la summit-ul ASEAN

Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), prima etapă a unui turneu de cinci zile în Asia, care ar urma să culmineze cu o întâlnire față în față cu Xi Jinping în Coreea de Sud, pe 30 octombrie.

După discuții, Trump a adoptat un ton pozitiv: „Cred că vom ajunge la un acord cu China,” a spus el.

Ambele părți încearcă să evite o escaladare a războiului comercial, după ce Trump a amenințat cu noi tarife de 100% asupra produselor chineze și alte restricții comerciale începând cu 1 noiembrie, ca represalii la controalele extinse ale Beijingului asupra exporturilor de magneți și minerale rare.

Beijingul și Washingtonul au redus o mare parte dintre tarifele lor de trei cifre în baza unei ”păci” comerciale, care urmează să expire pe 10 noiembrie.

Bessent a dat de înțeles că suspendarea aplicării tarifelor ar putea fi extinsă, în funcție de decizia președintelui — marcând a doua prelungire de la semnarea ei inițială, în mai.

