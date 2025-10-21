SUA și Australia semnează un acord privind mineralele critice – sprijin din partea administrației Trump pentru AUKUS

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, au semnat luni un acord privind mineralele critice, menit să contracareze influența Chinei, potrivit Reuters.

China a fost un subiect central la primul summit de la Casa Albă dintre Trump și Albanese, președintele american exprimându-și sprijinul pentru un acord strategic privind submarinele cu propulsie nucleară destinate Australiei, pentru consolidarea securității în regiunea Indo-Pacific.

Albanese a descris acordul privind mineralele, un proiect de 8,5 miliarde de dolari, drept „gata de lansare”.

O copie a acordului, publicată de ambele guverne, arată că cele două țări vor investi câte 1 miliard de dolari în următoarele șase luni în proiecte de extracție și procesare, precum și în stabilirea unui preț minim garantat pentru mineralele critice — o măsură cerută de mult timp de companiile miniere occidentale.

O declarație a Casei Albe privind acordul a adăugat că investițiile vor viza zăcăminte de minerale critice în valoare de 53 de miliarde de dolari, fără a oferi însă detalii despre tipurile sau locațiile acestora.

„Peste aproximativ un an, vom avea atâtea minerale critice și pământuri rare încât nici nu veți ști ce să faceți cu ele”, a declarat Trump reporterilor.

Banca EXIM anunță investiții de peste 2,2 miliarde de dolari

Banca de Export-Import a SUA, care acționează ca agenție de credit la export a guvernului american, a anunțat ulterior șapte scrisori de intenție totalizând peste 2,2 miliarde de dolari pentru sprijinirea proiectelor de minerale critice din Australia. Scrisorile au fost trimise companiilor Arafura Rare Earths, Northern Minerals, Graphinex, Latrobe Magnesium, VHM, RZ Resources și Sunrise Energy Metals.

EXIM a precizat că proiectele acoperă o gamă de minerale esențiale pentru sistemele avansate de apărare, componentele aerospațiale, echipamentele de comunicații și tehnologiile industriale de nouă generație.

Investițiile vor contribui la reindustrializarea bazei americane de producție high-tech și vor ajuta la „contracararea dominației Chinei asupra exporturilor și la asigurarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare occidentale”, a declarat instituția.

În plus, Pentagonul intenționează să construiască o rafinărie de galiu în Australia de Vest. China a blocat exporturile de galiu către SUA în decembrie anul trecut.

Statele Unite încearcă să-și consolideze accesul la mineralele critice la nivel global, în contextul în care China face pași pentru a-și întări controlul asupra lanțului de aprovizionare. Tensiunile comerciale dintre SUA și China s-au intensificat înaintea întâlnirii lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping, care va avea loc săptămâna viitoare în Coreea de Sud.

Termenul „minerale critice” se referă la o gamă de resurse care includ pământuri rare, litiu și nichel. China deține cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, conform datelor Serviciului Geologic al SUA, însă Australia are, de asemenea, rezerve semnificative. Aceste minerale sunt folosite la producerea de vehicule electrice, motoare de avion și radare militare.

Trump își exprimă sprijinul pentru acordul privind submarinele

Albanese a primit sprijinul lui Trump pentru acordul AUKUS, în valoare de 368 miliarde de dolari australieni (aprox. 239 miliarde USD), încheiat în 2023 sub președinția lui Joe Biden. Conform acordului, Australia urmează să cumpere submarine americane cu propulsie nucleară în 2032, înainte de a construi o nouă clasă de submarine împreună cu Marea Britanie.

Deși Trump a dorit să anuleze o serie de politici din era Biden, el și-a exprimat intenția de a susține acordul AUKUS, la câteva luni după ce echipa sa lansase o revizuire a acestuia, din cauza îngrijorărilor privind capacitatea SUA de a-și satisface propriile nevoi navale.

Secretarul Marinei, John Phelan, a declarat că SUA și Australia colaborează îndeaproape pentru a îmbunătăți cadrul AUKUS „și pentru a clarifica unele ambiguități din acordul anterior.”

Trump a afirmat că acestea sunt „doar detalii minore” și a adăugat: „Nu ar trebui să mai existe clarificări, pentru că acum mergem cu toată viteza înainte, construind.”

Înaintea întâlnirii de luni, oficialii australieni au subliniat că țara lor își plătește partea în cadrul AUKUS, contribuind cu 2 miliarde de dolari în acest an pentru creșterea ritmului de producție în șantierele navale americane și pregătindu-se să întrețină submarine americane din clasa Virginia la baza sa navală din Oceanul Indian, începând cu 2027.

Întârzierea de 10 luni a unei întâlniri oficiale de la preluarea mandatului de către Trump a generat neliniște în Australia, în timp ce Pentagonul a cerut guvernului australian să crească cheltuielile pentru apărare. Cei doi lideri s-au întâlnit pe scurt luna trecută, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Acordul privind pământurile rare a fost semnat la o săptămână după ce oficialii americani au condamnat extinderea de către China a restricțiilor la exportul acestor materiale, considerând-o o amenințare la adresa lanțurilor globale de aprovizionare.

Australia, bogată în resurse și dornică să-și dezvolte extracția și procesarea pământurilor rare, a oferit acces preferențial la rezervele sale strategice în cadrul negocierilor comerciale cu SUA din aprilie.

Ca parte a acordului, Trump și Albanese au convenit să reducă birocrația pentru aprobarea minelor, uzinelor de procesare și operațiunilor conexe, pentru a stimula producția.

Acordul prevede cooperarea în cartografierea resurselor geologice, reciclarea mineralelor și prevenirea vânzării activelor de minerale critice „din motive de securitate națională.”

Aceasta a fost o aluzie la China, care a cumpărat active miniere importante în ultimul deceniu, inclusiv cea mai mare mină de cobalt din lume, aflată în Congo, de la compania americană Freeport-McMoRan, în 2016.

