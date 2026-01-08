SUA se angajează să aloce 2,7 miliarde de dolari pentru a pune capăt controlului Rusiei asupra producției de combustibil nuclear

Departamentul Energiei al SUA (DOE) a anunțat că va lansa comenzi pentru următorii 10 ani, în valoare totală de 2,7 mld dolari, către trei companii pentru a stimula majorarea capacității de îmbogățirii uraniului pe plan intern și reducerea dependenței de importurile din Rusia, relatează Bloomberg.

American Centrifuge Operating, o filială deținută în totalitate de Centrus Energy Corp., cu sediul în Maryland, Orano Federal Services, filiala americană a importantei companii nucleare franceze Orano SA, și General Matter, startup-ul de îmbogățire a combustibilului nuclear, susținut de Peter Thiel, au obținut câte 900 de milioane de dolari fiecare, în timp ce Global Laser Enrichment, deținută în comun de Silex Systems, cu sediul în Australia, și Cameco Corp. din Canada, va primi 28 de milioane de dolari.

Uraniul îmbogățit este esențial pentru centralele nucleare din noua generație

„Acordurile de astăzi arată că această administrație este dedicată restaurării unui lanț intern sigur de aprovizionare cu combustibil nuclear, capabil să producă combustibilii nucleari necesari pentru alimentarea reactoarelor de astăzi și a reactoarelor avansate de mâine”, a declarat secretarul Energiei, Chris Wright.

Conform contractelor, cele trei companii vor fi obligate să îndeplinească anumite etape legate de îmbogățirea uraniului slab îmbogățit și a uraniului slab îmbogățit cu concentrație mare de uraniu (HALEU), utilizat atât în centralele nucleare existente, cât și pentru cele noi, inclusiv pentru reactoarele modulare mici (SMR).

HALEU este uraniu îmbogățit cu conținut de peste 5% până la 20% din izotopul de uraniu-235, o concentrație mai mare decât cea de 3-5% utilizată de obicei în reactoarele tradiționale, dar semnificativ mai mică decât uraniul de calitate militară (peste 20%).

Acest combustibil îmbogățit permite reactoarelor avansate mai mici și mai eficiente, cum ar fi SMR-urile, să funcționeze mai mult timp, să producă mai multă energie și să genereze mai puține deșeuri, ceea ce îl face crucial pentru generarea energiei nucleare de generație următoare. În esență, HALEU reduce decalajul dintre combustibilul actual al reactorului comercial și materialul de calitate militară, aducând câștiguri semnificative de performanță pentru energia nucleară viitoare.

În prezent, American Centrifuge Operating construită de Centrus Energy este singura instalație funcțională, licențiată de NRC, care produce HALEU în Statele Unite. Compania a finalizat Faza I a contractului său existent cu Departamentul Energiei (DOE) prin livrarea unei cantități inițiale de 20 de kilograme la sfârșitul anului 2023 și a îndeplinit cu succes obiectivul Fazei II de a produce încă 900 de kilograme până la 30 iunie 2025.

DOE a exercitat o opțiune de prelungire a contractului până la 30 iunie 2026, pentru producție suplimentară, cu opțiuni pentru încă opt ani după această dată. Acest lucru asigură o aprovizionare internă continuă cu HALEU pentru dezvoltarea reactoarelor avansate.

Producător unic de HALEU în SUA

Centrus colaborează activ cu DOE și alți parteneri din sectorul privat, precum TerraPower și X-energy, pentru creșterea producției și satisfacerea cererii de pe piața emergentă pentru HALEU, combustibil vital pentru viitorul energiei nucleare.

Wall Street evaluează, în general, poziția unică a Centrus Energy ca unic producător de HALEU din Statele Unite drept un avantaj strategic, ceea ce explică calificativele de „Cumpărare” sau „Performanță superioară” ale acțiunilor sale, în special după recentele atribuiri de contracte HALEU de către DOE.

Cu toate acestea, unii analiști sugerează prudență din cauza evaluării ridicate, a datoriilor și a dependenței de extinderea viitoare a capacității de producție. Printre aspectele pozitive cheie se numără sprijinul guvernamental, reducerea riscului de execuție și validarea tehnologiei sale, în timp ce preocupările se concentrează pe prețurile premium și finanțarea creșterii semnificative necesare pentru producția completă de HALEU.

Acțiunile producătorilor de combustibil nuclear au crescut spectaculos

Acțiunile companiilor din domeniul nuclear au fost în creștere, urcând cu 276% în ultimele 12 luni și cu 1.270% în ultimii cinci ani. Pe de altă parte, acțiunile companiilor implicate în programul Reactoare Modulare Mici (SMR) au fost extrem de volatile, cu vârfuri semnificative și scăderi abrupte, în general sub performanța pieței în general, în ciuda perioadelor de interes puternic al investitorilor.

Acțiunile Oklo Inc. aproape s-au triplat în ultimul an, în ciuda unei scăderi semnificative din octombrie; NuScale Power Corp. a scăzut cu -22,4%, în timp ce BWX Technologies a înregistrat un randament de 68,5% în intervalul de timp menționat.

În mod similar, acțiunile Cameco au fost în creștere, crescând cu 85,2% în ultimul an datorită revenirii interesului global pentru energia nucleară, a unui deficit structural de aprovizionare cu uraniu, a deciziilor strategice de afaceri, inclusiv achiziționarea unei participații la Westinghouse Electric, și a parteneriatelor guvernamentale care poziționează compania ca un jucător cheie în tranziția către energia curată.

Cameco este un furnizor global major de uraniu pentru energia nucleară, operează mine și oferă servicii de procesare (rafinare și conversie) pe parcursul ciclului combustibilului nuclear pentru a ajuta la generarea de electricitate curată și fiabilă. Compania se concentrează pe producția de uraniu cu costuri reduse din minereuri importate din Canada și Kazahstan, furnizând soluții de combustibil nuclear companiilor de utilități din întreaga lume și investind în tehnologie pentru a susține cererea tot mai mare de energie nucleară.

Per total, se așteaptă ca boom-ul energiei nucleare din Statele Unite și din întreaga lume să fie de durată, determinat în principal de cererile masive și constante de energie ale inteligenței artificiale și ale modelelor lingvistice mari, care promovează o energie de bază fiabilă și fără emisii de carbon.

Într-adevăr, Bloomberg a prezis că boom-ul inteligenței artificiale va duce la o dezvoltare a infrastructurii nucleare în valoare de peste 350 de miliarde de dolari, ceea ce va duce la o creștere cu 60% a capacității nucleare a SUA până la 159 de gigawați instalați în reactore până în 2050.

