Călcâiul lui Ahile al Rusiei, dacă Putin nu avansează în negocierile de vineri: 359 de nave rusești încă nesancționate de America

Cea mai la îndemână modalitate pentru Statele Unite de a lovi economic Rusia, în cazul în care negocierile de vineri pentru încheierea războiului din Ucraina nu avansează, este sancționarea de către Washington a celor 359 de nave de transport energie deja sancționate de UE și Marea Britanie, conform lui Robin Brooks, senior fellow la Brookings Institution.

Conform acestuia, SUA, UE și UK au sancțiuni la final de iulie pe un număr total de 575 de nave controlate de ruși – UE pe 444, UK pe 423 și SUA pe doar 216.

”Statele Unite au tot dezbătut cum să lovească cel mai eficient Rusia. Ținta cea mai la îndemână – și cu cel mai mare impact – este sancționarea celor 359 de nave deja sancționate de UE și Marea Britanie, dar care nu sunt încă sancționate de SUA. Petrolierele sunt călcâiul lui Ahile al Rusiei. Acest lucru i-ar atrage atenția lui Putin”, scrie Brooks într-o postare pe platforma X.

Sancțiunile vestice au ajuns la un grad de eficacitate tot mai mare – Exporturile zilnice de țiței ale Moscovei s-au redus cu 25% în 2025

Amintim că ultimele runde de sancțiuni aplicate pe comerțul Rusiei cu țiței au diminuat masiv plecările de petroliere rusești, iar livrările pe apă de petrol ale Moscovei au din ce în ce mai multe probleme să ajungă la destinația finală, potrivit datelor Brookings Institution.

Exporturile zilnice de țiței rusesc pe mare (plecările din Marea Baltică și Marea Neagră) ale Rusiei au scăzut în 2025, conform datelor Brookings, la 3 milioane de barili, de la 4 milioane de barili pe zi în luna ianuarie.

”În prezent, UE și Marea Britanie sancționează 359 de nave din «flota fantomă» care nu sunt sancționate de SUA. Ce s-ar întâmpla dacă SUA le-ar sancționa? Prețul petrolului Ural ar scădea și, odată cu el, veniturile Rusiei din taxele pe exporturile de petrol. Aceasta este modalitatea de a distruge mașina de război a lui Putin”, mai scrie Brooks pe X.

SUA, UE și Marea Britanie au sancționat 386 de nave din „flota fantomă” a Rusiei până acum, în 2025, iar veniturile Rusiei din comerțul cu țiței au scăzut semnificativ.

Pentru a pune presiune pe Rusia, administrația americană condusă de președintele Donald Trump a aplicat tarife vamale suplimentare de 25% asupra Indiei, din cauza comerțului cu țiței rusesc, iar subiectul războiului din Ucraina a fost ridicat de oficialii americani inclusiv în negocierile comerciale bilaterale cu China.

Sancțiuni peste sancțiuni

Pe 10 ianuarie, administrația Biden a sancționat 183 de nave și petroliere rusești și controlate de alți beneficiari care iau parte la comerțul cu petrol rusesc – așa-numita flotă-fantomă –, în contextul în care circa 80% din exporturile petroliere pe apă ale Rusiei se fac prin porturile sale din Marea Neagră și Marea Baltică.

Aceasta a fost cel mai amplu pachet de sancțiuni aplicat flotei de petroliere rusești, cu scopul de a limita veniturile bugetare ale Rusiei. Totodată, în ultimele pachete de sancțiuni ale UE, adoptate în lunile februarie și mai de țările UE, au fost incluse și porturile rusești Ust-Luga și Primorsk de la Marea Baltică și Novorossiysk de la Marea Neagră.

În februarie, circa 60% din navele active sancționate pe 10 ianuarie au oprit complet orice transport de țiței de origine rusească, arătau datele Bloomberg, în condițiile în care cumpărătorii evitau navele sancționate.

