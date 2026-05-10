SUA sancţionează companii şi persoane din Orientul Mijlociu şi China pentru sprijinul acordat Iranului

Statele Unite impun sancțiuni împotriva unor companii și persoane fizice din Orientul Mijlociu și China, pe motiv că ar fi sprijinit Iranul în eforturile sale de război, a anunțat Departamentul de Stat. Măsurile vizează 11 entități și trei persoane fizice cu sediul în Iran, China, Belarus și Emiratele Arabe Unite.

„Printre măsurile luate astăzi se numără mai multe entități cu sediul în China care furnizează imagini din satelit pentru a permite atacurile militare ale Iranului împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio în comunicat.

„În plus, desemnam entități și persoane fizice care facilitează eforturile armatei iraniene de a obține arme, precum și materii prime cu aplicații în programele iraniene de rachete balistice și vehicule aeriene fără pilot (UAV)”, a spus Rubio, citat de CNBC.

Rubio a declarat vineri că SUA așteptau în acea zi un răspuns din partea Iranului la propunerea SUA de a pune capăt războiului.

Iranul a declarat joi că analizează mesajele primite de la SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, dar nu a ajuns încă la o concluzie și nu a dat un răspuns, potrivit mass-media de stat iraniană, care a citat un oficial iranian.

Axios și alte agenții de știri au raportat la începutul acestei săptămâni că țările se apropiau de un memorandum de înțelegere în 14 puncte pentru a pune capăt războiului și a relua discuțiile privind programul nuclear al Iranului.

Confuzie privind încetarea focului

Comentariile lui Rubio vin pe fondul confuziei cu privire la faptul dacă încetarea focului între Iran și SUA este încă în vigoare, întrucât ambele părți au deschis focul în Strâmtoarea Hormuz, acuzându-se reciproc de inițierea atacurilor.

Președintele Donald Trump a insistat joi că încetarea focului este încă în vigoare, calificând atacurile drept „doar o lovitură ușoară”. Trump a mai spus că iranienii doresc „foarte mult să încheie un acord”.

„Am văzut un raport peste noapte conform căruia Iranul a înființat, sau încearcă să înființeze, o agenție care va controla traficul în strâmtoare. Asta ar fi o problemă. De fapt, ar fi inacceptabil”, a declarat Rubio vineri.

Blocarea strâmtorii, care transportă în mod normal aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, a provocat un șoc energetic global. Agenția Internațională pentru Energie a calificat situația drept „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie”.

