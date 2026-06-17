SUA au ridicat blocada asupra porturilor iraniene: primele petroliere iraniene au ieșit din Strâmtoarea Ormuz – Teheranul s-a angajat să redeschidă complet strâmtoarea

Mai multe petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor iraniene, care era în vigoare de aproximativ două luni, înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, programată pentru vineri, notează AFP, preluată de Agerpres. AFP citează site-ul de urmărire maritimă TankerTrackers, dar și date ale Kpler confirmă ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„Cel puțin două superpetroliere ale National Iranian Tanker Company (NITC), numite Diona şi Hero2, au depășit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian”, a indicat site-ul TankerTrackers pe platforma X, raportând ulterior și trecerea unui al treilea tanc petrolier iranian.

„Acestea sunt primele exporturi de țiței ale Iranului din ultimele două luni”, a subliniat site-ul.

Președintele SUA, Donald Trump, anunțase duminică că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că SUA vor înceta blocada navală asupra țării, cu condiția ca memorandumul de înțelegere cu Iranul să fie semnat – acesta a fost ulterior semnat, electronic, în debutul săptămânii. Ridicarea blocadei a fost de asemenea condiționată de redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz de către iranieni.

🔥🔥🔥Breaking News: 🔥🔥🔥🔥🔥



🟥Iranian oil tankers are crossing the US blockade with their AIS on!

This is a VLCC carrying 2 mb.

Map form @Kpler pic.twitter.com/EaYFfQpr7F — Anas Alhajji (@anasalhajji) June 16, 2026

Armata SUA a primit directiva de a încheia blocada din Strâmtoarea Ormuz

Guvernul iranian a indicat marți că blocada americană asupra porturilor iraniene, în vigoare de aproximativ două luni, a fost ridicată, înainte de semnarea unui acord cu Statele Unite, programată pentru vineri.

Statele Unite și Iranul vor semna vineri, în Elveția, memorandumul de înțelegere pentru a pune capăt conflictului, punctul de plecare pentru două luni de negocieri, îndelung așteptata redeschidere a Strâmtorii Ormuz fiind primul pas.

O cincime din petrolul vândut pe piața globală tranzitează în mod normal această trecere maritimă strategică, care a fost blocată de Teheran după primele atacuri israeliano-americane de la sfârșitul lunii februarie. După ce a scăzut deja brusc în ultimele zile, prețul țițeiului Brent, referința europeană, a scăzut marți sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie.

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