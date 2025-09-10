Nouă revizuire negativă pe piața muncii din SUA: Aproape 1 mil. de locuri de muncă nu au fost create niciodată – Fed va scădea dobânzile săptămâna viitoare

Piața muncii din Statele Unite s-ar putea să fi fost considerabil mai slabă decât s-a crezut inițial în ultimul an, în condițiile în care Departamentul Muncii de la Washington estimează că numărul total al noilor angajări în economia privată și în instituțiile publice va fi revizuit în scădere cu 911.000 pentru anul încheiat în martie 2025, potrivit unei revizuiri preliminare publicate marți.

Aceasta înseamnă că în medie, luna de lună, s-au creat cu aproximativ 76.000 de locuri de muncă mai puține decât s-a raportat inițial. Cifrele finale sunt așteptate la începutul anului viitor.

„Creșterea numărului de locuri de muncă în SUA a fost mult mai slabă în anul încheiat în martie decât s-a raportat inițial”, arată analiștii Bloomberg, subliniind că datele inițiale pentru ultimul an de administrație Biden au fost supraestimate, la fel ca în anul 2023 când s-a operat o altă revizuire masivă.

This is another BLS scandal, and Trump was absolutely right to fire the BLS commissioner.



What this means:



1). There was virtually no job creation in the last year of the Biden admin.

2). The Fed should have started cutting in February. https://t.co/IqJ8LR7kFs pic.twitter.com/TPsf70CZ4e — zerohedge (@zerohedge) September 9, 2025

Economiștii anticipează scăderi de dobândă din partea Fed

Revizuirea în jos a ocupării forței de muncă în SUA cu până la 1 milion de locuri de muncă pentru perioada aprilie 2024–martie 2025 este, conform economiștilor, un semnal că piața muncii încetinea semnificativ încă de dinainte de tarifele administrației Trump, posibilă explicație pentru ciclul scurt de reducere a dobânzilor cu 100 de puncte de bază (1%) de către Federal Reserve (Fed), banca centrală americană, în final de 2024.

Până acum, în 2025, reducerea aproape completă a imigrației și automatizarea au limitat cererea de forță de muncă, iar Fed este așteptată să reia la ședința viitoare scăderile de dobânzi. Analiștii vorbesc chiar de posibilitatea unei scăderi de 50 de puncte de bază, cu așteptarea generală pentru o scădere de 25 de puncte de bază.

Revizuirea facută de BLS (Biroul pentru Statistica Muncii din SUA), agenția oficială care publică lunar datele despre evoluțiile de pe piața muncii (cea mai importantă pentru economia de servicii americană, bazată pe consum), vine dupa ajustări negative pentru ultimele luni și tensiuni politice care s-au soldat cu demiterea precedentului șef al BLS.

Importurile SUA cresc, perspective mai incerte

În același timp, datele privind comerțul internațional arată că importurile de bunuri transportate pe mare ale SUA au urcat în august, cu 1,6% față de anul trecut, ajungând la 2.5 milioane TEU (containere standard de aprox. 6 metri), în ciuda tarifelor vamale majorate în ultimele luni de administrația americană.

Nivelul din august este ușor sub nivelul aproape record din iulie (2.6 mil. TEU), arata datele Descartes.

Pe totalul primelor opt luni, volumul este cu 3,3% peste 2024, însa importurile din China au scăzut cu 10,8% in special ca urmare a scăderii importurilor de aluminiu, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Politicile comerciale ale administrației Trump, inclusiv taxele de 50% impuse recent pentru bunuri din India, au mutat fluxurile comerciale spre Vietnam, India, Thailanda și Indonezia. Deși SUA și China au extins armistițiul tarifar până în noiembrie, economiștii avertizează că a doua jumătate a anului 2025 este amenințată de incertitudini comerciale, contracția sectorului manufacturier și consumul mai reținut al populatiei, conform Reuters.

