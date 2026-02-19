SUA își retrag toate forțele din Siria. Guvernul sirian va prelua controlul operațiunilor anti-teroriste

SUA se află în proces de retragere a tuturor celor aproximativ 1.000 de militari ai săi din Siria, au declarat mai mulți oficiali americani pentru Wall Street Journal (WSJ). Retragerea vine după o mișcare similară a Rusiei realizată luna trecută și va pune capăt unei operațiuni militare anti-teroriste de peste un deceniu în această țară.

Administrația Trump consideră că prezența militară americană nu mai este necesară, după ce forțele kurde din nordul și nord-estul Siriei, reunite sub organizațiile militare SDF (Syrian Democratic Forces) și YPG (People’s Defense Units), s-au dizolvat în mare parte și au acceptat să se integreze în armata siriană sub conducerea noului președinte sirian Ahmed al-Sharaa. Forțele conduse de kurzi au fost principalul partener al SUA în combaterea Statului Islamic în Siria în ultimul deceniu.

Conform WSJ, armata americană va putea interveni în continuare pentru a lovi ținte ISIS în regiune și pentru a sprijini operațiunile anti-teroriste.

Retragerea completă ar urma să fie finalizată în termen de două luni. Bazele din Siria erau văzute de analiștii de securitate drept vitale pentru a combate axa shiită și terorismul

Armata americană a finalizat deja retragerea din baza Al Tanf, un avanpost strategic situat în sud, la granița Siriei cu Iordania și Irak, precum și din baza Al-Shaddadi din nord-estul Siriei, la începutul acestei luni, au declarat doi dintre oficiali. Trupele urmează să se retragă din celelalte locații americane în următoarele două luni.

Baza de la Al Tanf a fost folosită de SUA în timpul regimului Assad pentru a bloca rutele de aprovizionare ale axei shiite și influența Hezbollah din Siria și din regiune.

Oficialii americani au precizat că retragerea nu are legătură cu actuala desfășurare de forțe navale și aeriene americane în Orientul Mijlociu, pregătite pentru eventuale lovituri împotriva Iranului în cazul în care negocierile privind programul nuclear al Teheranului eșuează. Statele Unite au concentrat deja o forță militară masivă în largul coastelor Iranului, incluzând un grup de atac cu portavion, avioane de luptă avansate și alte nave de război. Un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, se îndreaptă spre regiune.

Forțele președintelui sirian Ahmed al-Sharaa au preluat controlul asupra majorității teritoriilor deținute de kurzi într-o ofensivă fulger desfășurată luna trecută. Liderii de la Damasc și SDF au ajuns în ianuarie la un armistițiu, susținut de SUA, iar SDF au acceptat să se integreze în armata siriană.

Administrația Trump urmărește să consolideze relațiile diplomatice cu noii lideri ai Siriei

Potrivit WSJ, administrația Trump urmărește acum să dezvolte o prezență diplomatică mai amplă în Siria, după consolidarea puterii de către Sharaa, care la finalul anului 2024 l-a înlăturat de la putere pe dictatorul Bashar al-Assad.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit săptămâna trecută cu omologul său sirian, ministrul de externe Asaad al-Shaibani, în principal pentru a obține sprijinul Damascului în combaterea grupărilor teroriste precum Statul Islamic și în menținerea armistițiului cu SDF.

Un alt motiv al retragerii trupelor este reducerea riscului de tensiuni cu armata lui Sharaa, care include simpatizanți jihadiști, inclusiv militari cu legături cu al-Qaeda și ISIS, precum și alții implicați în presupuse crime de război împotriva minorităților kurde și druze, mai arată publicația americană. WSJ adaugă că, în decembrie, doi soldați americani și un traducător civil american au fost uciși de un membru al forțelor de securitate siriene care urma să fie concediat pentru viziuni extremiste.

Sirienii preiau controlul operațiunilor anti-teroriste. Forțele americane vor putea interveni în continuare să lovească ținte ISIS

Un oficial de rang înalt al administrației a declarat că retragerea este în curs deoarece guvernul sirian preia conducerea operațiunilor de combatere a terorismului. Forțele americane vor putea interveni în continuare în cazul unor amenințări legate de ISIS în regiune.

WSJ mai arată că unii oficiali americani sunt îngrijorați că o prezență militară americană slăbită în Siria ar putea facilita încălcarea armistițiului de către Damasc și ar putea crea spațiu pentru regruparea ISIS. Alți oficiali susțin însă că numărul redus de trupe americane rămase reprezenta mai degrabă un semnal politic de sprijin pentru kurzi și pentru noul guvern sirian decât o forță antiteroristă cu forță militară reală.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump retrage forțele americane din Siria. În 2018, în timpul primului său mandat, el a ordonat brusc retragerea celor aproximativ 2.000 de militari americani din țară, după ce a proclamat victoria militară împotriva ISIS, afirmând că Turcia — un adversar ferm al kurzilor din Siria — ar putea umple vidul lăsat de SUA. Decizia a întâmpinat o opoziție puternică în interiorul administrației și l-a determinat pe secretarul apărării de atunci, Jim Mattis, să demisioneze.

Trump a păstrat ulterior câteva sute de militari în Siria pentru a proteja câmpurile petroliere, în speranța preluării petrolului sirian pentru SUA. Însă Jim Jeffrey, trimisul lui Trump pentru Siria la acea vreme, a declarat ulterior într-un interviu pentru publicația americană Defense One că membrii administrației „jucau mereu un fel de joc pentru a nu face clar conducerii câți militari aveam de fapt acolo”.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa este susținut puternic de Turcia, stabilizarea Siriei fiind văzută în regiune, în fapt, drept o vasalizare de către Ankara.

