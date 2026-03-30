SUA reiau construcția de spărgătoare de gheață pentru a stăvili expansiunea Rusiei și Chinei în Arctica

Creşterea activităţii navale a Chinei şi Rusiei în Arctica transformă regiunea într-un nou front strategic al competiţiei maritime globale, determinând Statele Unite să accelereze programele de construcţie a spărgătoarelor de gheaţă şi a navelor de securitate polară, potrivit CNBC.

Topirea gheţii şi temperaturile mai ridicate au extins sezonul de navigaţie în Oceanul Arctic, deschizând rute comerciale care pot reduce semnificativ timpul de transport între Asia şi Europa. Pasajul de Nord-Vest, care trece la nord de Canada şi leagă Oceanul Arctic de Atlanticul de Nord, poate scurta cu aproximativ 4.500 de mile nautice traseul dintre Extremul Orient şi Europa, reducând la jumătate durata unor transporturi maritime şi costurile cu combustibilul.

Activitatea în regiune a crescut puternic în ultimul deceniu. În 2025, peste 1.800 de nave au tranzitat rutele arctice, cu 40% mai mult decât în 2013. China a efectuat 14 traversări în acel an, inclusiv cu o navă container a companiei Cosco, prima navă de acest tip care a parcurs ruta polară.

În prezent, Rusia domină clar infrastructura navală din Arctica, având o flotă de aproximativ 45 de spărgătoare de gheaţă, dintre care opt sunt propulsate nuclear. China dispune de trei astfel de nave şi construieşte, potrivit unor informaţii, un spărgător de gheaţă nuclear. Statele Unite au doar trei spărgătoare de gheaţă operaţionale, dintre care unul are o vechime de aproximativ 50 de ani.

Experţii spun că această diferenţă este rezultatul subfinanţării de lungă durată a Gărzii de Coastă americane. Problemele de mentenanţă şi lipsa pieselor de schimb au obligat uneori autorităţile să dezmembreze nave pentru a folosi componentele pe alte unităţi, ceea ce a afectat programul de construcţie navală, inclusiv cel al spărgătoarelor de gheaţă.

Creşterea prezenţei Chinei şi Rusiei în Arctica este privită la Washington drept o problemă de securitate naţională. NATO şi oficialii militari occidentali avertizează că regiunea devine tot mai importantă din punct de vedere strategic, atât pentru rutele comerciale, cât şi pentru operaţiunile militare.

Două rute maritime majore traversează zona: Pasajul de Nord-Vest, prin Arctica canadiană, şi Pasajul de Nord-Est, care urmează coastele nordice ale Rusiei. Ambele trec în apropierea Groenlandei, teritoriu cu importanţă strategică pentru supravegherea militară şi pentru apărarea nord-atlantică.

Apropierea dintre China şi Rusia în dezvoltarea rutelor arctice amplifică preocupările Washingtonului. Cele două ţări au semnat în 2023 un memorandum pentru cooperare între gărzile lor de coastă, iar în 2024 au convenit să dezvolte împreună ruta comercială arctică pe care Beijingul o numeşte ”Drumul Polar al Mătăsii”.

În acest context, administraţia americană a lansat un program major de revitalizare a industriei navale. Aproximativ 30 de miliarde de dolari au fost alocaţi pentru construcţia de nave comerciale şi spărgătoare de gheaţă, inclusiv 11 nave de securitate arctică.

Garda de Coastă a SUA a anunţat şi un program separat pentru achiziţia a 11 spărgătoare de gheaţă de dimensiuni medii, destinate operării pe rutele maritime din Marile Lacuri şi de-a lungul coastelor nord-estice ale Statelor Unite, unde navele existente se apropie de finalul duratei de viaţă.

Construcţia noilor nave implică mai multe companii internaţionale. Davie Defense, companie canadiană care a achiziţionat recent activele şantierului naval Gulf Copper din Texas, va construi cinci spărgătoare de gheaţă polare pentru SUA. Primele două vor fi realizate în Finlanda, la Helsinki, în timp ce şantierele din Galveston şi Port Arthur vor fi modernizate prin investiţii de până la un miliard de dolari.

Modernizarea infrastructurii include instalarea de echipamente automatizate pentru tăiere şi sudură, precum şi programe de formare pentru noua forţă de muncă. Compania intenţionează să crească numărul angajaţilor din SUA de la aproximativ 300 la peste 2.000.

Angajaţii americani vor participa la programe de ucenicie în Finlanda, unde vor lucra alături de constructorii navali finlandezi pentru a învăţa tehnologiile necesare construcţiei acestor nave specializate.

Autorităţile americane consideră că aceste investiţii sunt esenţiale pentru menţinerea libertăţii de navigaţie şi a capacităţii de supraveghere militară în Arctica, o regiune care devine tot mai importantă pentru securitatea globală şi pentru comerţul maritim.

