duminică

31 august, 2025

Europa & Lumea

SUA refuză vizele pentru delegația palestiniană la Adunarea Generală a ONU, inclusiv lui Mahmoud Abbas; UE cere Casei Albe să reconsidere decizia

De Iulian Soare

31 august, 2025

SUA au refuzat vizele pentru aproximativ 80 de palestinieni, printre care președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas (foto), care intenționau să participe la Adunarea Generală a ONU din septembrie de la New York, a declarat sâmbătă un responsabil al Departamentului de Stat citat de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Diplomația americană a anunțat vineri seară că „secretarul de stat Marco Rubio revocă și refuză acordarea de vize pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) și Autorității Palestiniene (AP)”. Acest responsabil a precizat sâmbătă că Mahmoud „Abbas este vizat de această măsură, precum și circa 80 de alți responsabili ai AP”.

„Înainte de a putea fi luați în serios ca parteneri pentru pace, AP și OEP trebuie să repudieze terorismul, campaniile de gherilă judiciară în fața Curții Penale Internaționale și Curții Internaționale de Justiție, precum și căutarea recunoașterii unilaterale a statului” palestinian, a precizat într-un comunicat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.


În schimb, el a declarat că „misiunea AP la ONU” de la New York, al cărui șef este ambasadorul palestinian Riyad Mansour „va beneficia de scutiri de viză în virtutea unui acord între ONU” și Departamentul de Stat care le permite responsabililor palestinieni ai misiunii să continue să activeze în cel mai mare oraș din SUA.

Unanimitate a statelor UE în criticarea deciziei SUA

„Cerem cu toții urgent ca această decizie să fie reconsiderată, ținând cont de dreptul internațional”, a declarat șefa diplomației UE Kaja Kallas, după o reuniune informală de la Copenhaga a miniștrilor de externe ai Celor 27.

Washingtonul a anunțat decizia vineri seară, cu câteva săptămâni înainte de Adunarea Generală a ONU unde Franța și alte state vor pleda pentru recunoașterea Palestinei.

Departamentul de Stat a precizat că „revocă și refuză” acordarea de vize „pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai Autorității Palestiniene”, odată cu apropierea acestei reuniuni internaționale.

Acest gest a fost denunțat, la Copenhaga, și de șeful diplomației franceze Jean-Noel Barrot, potrivit căruia ‘sediul Națiunilor Unite este un loc de neutralitate (…), un sanctuar în serviciul păcii’.


„O adunare generală a ONU nu ar trebui să se confrunte cu nicio restricție de acces”, a subliniat el.

„Trebuie să putem discuta împreună. Nu putem fi luați ostatici”, a declarat la rândul său ministrul de externe luxemburghez Xavier Bettel, sugerând organizarea la Geneva a unei sesiuni speciale a Adunării Generale a ONU la care să participe și palestinienii.

Dacă este confirmată, această măsură extraordinară a Washingtonului ar apropia și mai mult administrația lui Donald Trump de guvernul israelian, comentează AFP. Acesta respinge categoric ideea unui stat palestinian și încearcă să pună pe același plan Autoritatea palestiniană, cu sediul în Cisiordania, și Hamas, care conduce în Gaza.

Condamnarea acestui refuz de acordare a vizelor este unul dintre puținele subiecte care au făcut unanimitate în rândul Celor 27 la Copenhaga, în condițiile în care liderii UE nu reușesc de luni de zile să se înțeleagă pentru a sancționa Israelul pentru situația umanitară catastrofală din Gaza.

(Citește și: Coloniștii israelieni, acuzați de violențe îndreptate contra neevreilor din Cisiordania. SUA cer Israelului să înceteze violențele din teritoriile ocupate)

