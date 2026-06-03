SUA anunță oficial reducerea contribuțiilor la forțele NATO: Posibilitatea unor conflicte simultane în diferite regiuni ale lumii obligă Washingtonul să își reorienteze resursele – Europa e îndemnată să își asume mai multă responsabilitate

Washingtonul a notificat oficial NATO cu privire la reducerea participării sale la așa-numitul Model de Forțe al Alianței, care include, în special, forțele de reacție rapidă ale Alianței. Aliații europeni trebuie să își consolideze propria apărare și componenta de aviație, relatează agenția de știri ucraineană UNN, care citează un comunicat al Comandamentului European al SUA.

Washingtonul a explicat decizia invocând noua strategie de apărare a SUA și orientarea către o „împărțire echitabilă a poverii” între aliați.

SUA vor ca Europa să își asume mai multă responsabilitate

Potrivit comunicatului, inițiativa este coordonată de subsecretarul american al Apărării pentru politici, Elbridge Colby. Obiectivul principal este consolidarea rolului țărilor europene în asigurarea propriei securități.

„Exista o codependență nesănătoasă a Modelului de Forțe al NATO față de trupele americane. Președintele Trump, secretarul Apărării Hegseth și alții au afirmat clar că acest lucru trebuie să se schimbe – și se va schimba”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul Comandamentului European al SUA.

Potrivit acestuia, posibilitatea unor conflicte simultane în diferite regiuni ale lumii obligă Washingtonul să își reorienteze resursele.

SUA așteaptă contribuții mai mari din partea aliaților

Pentagonul consideră că țările europene și Canada au deja suficiente capabilități pentru a-și consolida propria apărare fără o dependență critică de Statele Unite.

Comunicatul arată că aliații își pot majora contribuțiile în primul rând în domeniul aviației – atât cu echipaje, cât și fără echipaje -, precum și în componenta maritimă.

„Aliații au făcut deja pași înainte. Națiunile au oportunitatea de a demonstra forță și angajament față de apărarea colectivă înaintea summitului NATO (din 7-8 iulie) de la Ankara”, a adăugat Grynkewich.

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NATO discută deja înlocuirea capabilităților americane. Aliații au discutat reducerea participării americane în cadrul unei conferințe desfășurate la cartierul general SHAPE din Mons, Belgia, în perioada 2-3 iunie.

Comandamentul European al SUA a subliniat că schimbările au fost pregătite timp de mai multe luni, în coordonare între structurile NATO și armata americană.

Washingtonul consideră, de asemenea, că modelul actualizat va face planurile de apărare ale Alianței „mai realiste” și mai puțin dependente de forțele americane, de care SUA ar putea avea nevoie în alte regiuni ale lumii.

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