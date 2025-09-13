Reuniune de urgență la ONU în problema incursiunii drunelor rusești în Polonia – Peste 40 de țări, inclusiv SUA, și-au exprimat îngrijorarea

Statele Unite s-au alăturat vineri aliaților occidentali într-o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU în care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea cu drone a Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei fondatoare a ONU, informează agenția Reuters, preluată de Agerpres.

”Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat reporterilor secretarul de stat polonez Marcin Bosacki, înaintea reuniunii, care a avut loc la solicitarea țării sale.

”Această reuniune a fost cerută deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a aproximativ 40 de țări, inclusiv cele 26 de state membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.

”Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU”, a insistat el. ”Escaladarea nu poate duce la pace”, a mai avertizat înaltul oficial polonez.

Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească ”războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.

SUA: Acțiunile Rusiei arată o imensă lipsă de respect față de eforturile de bună-credință ale SUA de a pune capăt acestui conflict

La rândul său, SUA au transmis vineri în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că vor ”apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.

”Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, în fața organismului format din 15 membri.

Remarcile lui Shea par să aibă ca scop liniștirea aliaților din NATO ai Washingtonului, după ce președintele american Donald Trump a declarat joi că presupusa incursiune a dronelor Rusiei în Polonia ar fi putut fi o greșeală, comentează adaugă Reuters.

Shea a menționat totodată că Rusia și-a intensificat campania de bombardamente împotriva Ucrainei de când Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, ca parte a încercării republicanului de a media încheierea războiului de peste trei ani al Moscovei din Ucraina.

”Aceste acțiuni, cărora li se adaugă acum încălcarea spațiului aerian al unui aliat al SUA – intenționat sau nu – arată o imensă lipsă de respect față de eforturile de bună-credință ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a spus Shea.

”Știm, și repet, știm că nu a fost o greșeală”, a insistat Marcin Bosacki în fața Consiliului de Securitate. El a arătat fotografii cu o dronă doborâtă, subliniind litere rusești pe părți ale acesteia. ”Polonia nu se va lăsa intimidată”, a adăugat el.

Ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Zbogar, a încercat încercat la rândul său să demonteze sugestia că incursiunea dronelor ar fi putut fi o greșeală, declarând consiliului: ”Sunt acte agresive și periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat la o asemenea adâncime deasupra teritoriului polonez, fără intenție”.



Polonia a doborât miercuri, în spațiul său aerian, presupuse drone rusești, cu sprijinul aeronavelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al alianței militare occidentale a recurs la puterea de foc în timpul războiului Rusiei din Ucraina. Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor și că nu au intenționat să lovească ținte din Polonia.

Reacția Rusiei

”Nu au existat ținte pe teritoriul polonez”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, în fața Consiliului de Securitate. ”Raza maximă de acțiune a dronelor utilizate în acest atac nu a depășit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să ajungă pe teritoriul polonez”, a susținut el.

El a mai declarat că Moscova este dispusă să discute cu Polonia ”dacă partea poloneză este într-adevăr interesată să reducă tensiunile, mai degrabă decât să le sporească”.

Nebenzia a respins totodată ”izbucnirea isterică” a țărilor Uniunii Europene, care, a spus el, au cedat încercărilor Ucrainei de a extinde conflictul dincolo de granițele sale, potrivit EFE.

