Donald Trump, aproape de o decizie finală privind Iranul. Pozițiile și indiciile care conturează un atac asupra Teheranului

Situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a deteriorat sever în ultimele zile, în ciuda unei așa-numite înțelegeri anunțate de iranieni pe „principiile directoare” ale unui potențial acord nuclear cu SUA, după discuțiile de 2 zile de la Geneva mediate de sultanatul Oman.

Mai multe publicații americane și israeliene au lansat informații pe surse că un atac al SUA este ”iminent”. CNN a scris miercuri că armata SUA va fi în poziție până la sfârșitul săptămânii să atace Iranul, posibil chiar în acest weekend – atacul ar aștepta doar aprobarea președintelui Donald Trump, mai arată CNN.

Cu toate că SUA au dispus mutarea, în Orientul Mijlociu, a și mai multe avioane de vânătoare, de realimentare, bruiaj și cu specific de copleșire a apărării anti-aeriene, analiștii de securitate sunt de părere că administrația americană așteaptă ajungerea în regiune a celui de al doilea portavion trimis de SUA.

Reuters a relatat săptămâna trecută, citând mai mulți oficiali de la Washington, că armata americană a pregătit scenariul unei campanii militare susținute – pe mai multe săptămâni – dacă negocierile eșuează. Amintim că Donald Trump a intenționat să atace decisiv, în ianuarie, pentru înlăturarea regimului de la Teheran la apogeul reprimării brutale a protestelor din Iran. Trump a decis să nu atace din cauza lipsei de certitudine că atacul ar fi decapitat regimul mullahilor, iar ulterior SUA au început desfășurarea de trupe în jurul Iranului, concomitent cu reluarea negocierilor nucleare.

Desfășurarea trupelor americane în Orientul Mijlociu se apropie de apogeu

SUA au concentrate deja aproximativ o treime din forțele lor navale active în Orientul Mijlociu. Acestea includ sute de avioane de vânătoare, două portavioane și peste 150 de zboruri de transport care au livrat armament. Mai mult, marți, într-o singură zi, aproximativ 50 de avioane F-35, F-22 și F-16 au fost desfășurate în regiune.

În zonă se află, de asemenea, circa 33 de nave, inclusiv portavioane, distrugătoare și submarine echipate cu rachete Tomahawk.

„Axios” a scris miercuri că administraţia Trump este mai aproape de un război major în Orientul Mijlociu decât îşi dau seama majoritatea americanilor. Acesta ar putea începe foarte curând, potrivit publicaţiei.

O operațiune militară americană în Iran ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, care ar semăna mai mult cu un război în toată regula decât cu operaţiunea precisă de luna trecută din Venezuela, au explicat sursele Axios.

În același timp, vicepreședintele SUA JD Vance a declarat pentru Fox News că negocierile de la Geneva „au decurs bine” în anumite privințe, dar „în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit niște limite pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le respecte”. Vance a precizat că, deși Trump dorește un acord, el ar putea decide că diplomația „a ajuns la finalul său natural”.

Conform CNN, Casa Albă a fost informată că armata poate fi gata pentru un atac până la sfârşitul săptămânii, după o consolidare semnificativă în ultimele zile a resurselor aeriene şi navale în Orientul Mijlociu. Sursele CNN au divulgat că Trump a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva unei acţiuni militare şi s-a consultat cu aliaţii şi consilierii cu privire la cea mai bună linie de acţiune. Nu era clar dacă va lua o decizie până la sfârşitul săptămânii, menţionează CNN.

În același timp, miercuri seară, Donald Trump a dat de înțeles că a vorbit cu premierul Marii Britanii Keir Starmer despre utilizarea unei baze militare comune strategice (vezi hartă mai jos) din Oceanul Indian în cazul unui conflict cu Iranul. Președintele american l-a îndemnat pe Starmer să nu renunțe asupra controlului Insulelor Chagos, unde se află baza militară US-UK Diego Garcia, insule pe care Marea Britanie le-ar putea păstra sub suveranitatea sa pentru o perioadă de 99 de ani printr-un acord cu Mauritius. Acordul nu a fost aprobat încă aprobat de parlamentul Marii Britanii.

Teheranul nu cedează presiunilor. Face pregătiri pentru supraviețuirea regimului, în caz de prăbușire a discuțiilor diplomatice

Semnalul de forță al Washingtonului vine pe fondul unei presiuni pentru acțiune militară al Israelului. Aceste presiuni sunt temperate, pe de altă parte, de o coaliție de țări islamice (inclusiv Turcia și Arabia Saudită care și-au îmbunătățit relațiile) care urmărește prevenirea unei crize – inclusiv migraționiste masive – regionale, în caz de acțiune militară americană. De notat că SUA vor ca Iranul să își încheie dezvoltarea nu doar a programului său nuclear, ci și a programului său de rachete balistice.

Iranul a început, la rândul său, luni, un exercițiu militar în Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă vitală pentru exporturile de petrol ale statelor arabe din Golf, care au făcut apel la diplomație pentru a pune capăt disputei. Analiștii consideră că Iranul se pregătește la rândul lui pentru război cu SUA în cazul în care negocierile eșuează.

Conform Wall Street Journal, Iranul a luat următoarele decizii în acest sens:

• Dislocă forțe în Strâmtoarea Hormuz.



• Reactivează „apărarea mozaic” (comandament militar descentralizat pentru a supraviețui eventualelor lovituri asupra conducerii).



• Consolidează siturile nucleare (Isfahan, Pickaxe Mountain).



• Întărește sistemele de apărare antiaeriană.



• Extinde represiunea internă pentru a preveni tulburări sociale.

În același timp, presa israeliană a informat că Israelul ar urma să ia parte la un eventual atac amplu al SUA asupra Iranului.

Acest atac ar viza programul iranian de rachete balistice, instituțiile Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și posibil conducerea regimului mullahilor.

Israelul și-a ridicat deja nivelul național de alertă, anticipând represalii cu rachete din partea Iranului. Conform presei israeliene, Comandamentul Frontului Intern al Israelului și serviciile de urgență se află în stare de pregătire ridicată. Serviciile israeliene anticipează că proxy-urile iraniene – rebelii Houthi și Hezbollah – s-ar alătura conflictului, deschizând noi fronturi, în cazul declanșării unui conflict armat.

***