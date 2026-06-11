SUA: Rata inflației a urcat în luna mai la cel mai ridicat din ultimii trei ani

Inflaţia din Statele Unite a accelerat în luna mai, ajungând la 4,2% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din aprilie 2023, pe fondul scumpirii puternice a energiei, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul american pentru Statistică a Muncii, citate de CNBC.

Indicele preţurilor de consum (IPC) a crescut cu 0,5% faţă de luna precedentă, în linie cu estimările analiştilor. Rata anuală a inflaţiei a urcat astfel de la 3,8% în aprilie la 4,2% în mai, depăşind pragul de 4% pentru prima dată în ultimii trei ani.

Principala sursă a presiunilor inflaţioniste a fost sectorul energetic. Preţurile energiei au crescut cu 3,9% într-o singură lună şi cu 23,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul conflictului dintre Statele Unite şi Iran şi al perturbărilor de pe piaţa petrolului.

În schimb, inflaţia de bază, care exclude preţurile volatile ale alimentelor şi energiei, a avut o evoluţie mai moderată. Aceasta a crescut cu 0,2% în mai şi cu 2,9% în ritm anual, semnalând că presiunile inflaţioniste din restul economiei rămân relativ controlate.

Populaţia resimte tot mai puternic creşterea costului vieţii

Preţurile alimentelor au avansat cu doar 0,2%, iar costurile locuinţelor au crescut cu 0,3%, la jumătate faţă de ritmul înregistrat în aprilie. Cheltuielile cu locuinţa au urcat cu 3,4% în ultimele 12 luni.

Datele arată că preţurile automobilelor noi au scăzut cu 0,3%, iar cele ale autoturismelor second-hand au crescut marginal, cu 0,1%. În schimb, biletele de avion s-au scumpit cu 2,7%, reflectând impactul costurilor mai ridicate ale combustibilului.

Economiştii avertizează că populaţia resimte tot mai puternic creşterea costului vieţii. Pe lângă carburanţi, preţurile alimentelor, electricităţii şi serviciilor medicale continuă să crească într-un ritm peste media generală a inflaţiei.

Raportul este urmărit cu atenţie de Rezerva Federală a SUA, care urmează să decidă pe 17 iunie asupra dobânzii de referinţă. Pieţele financiare estimează că banca centrală va menţine dobânzile neschimbate, însă inflaţia ridicată reduce şansele unor reduceri de dobândă în perioada următoare.

Potrivit contractelor futures, investitorii consideră în prezent că următoarea modificare a dobânzii ar putea fi chiar o majorare spre sfârşitul anului, dacă presiunile inflaţioniste generate de energie vor continua să afecteze economia americană.

***