SUA propun tarife vamale noi pentru 60 de țări, inclusiv UE, din cauza practicilor ce permit comerțul cu bunuri realizate cu muncă forțată

Noile propuneri de tarife marchează o etapă importantă în eforturile Administrației Trump pentru a reimpune tarifele vamale, care au fost în mare parte anulate de decizia Curții Supreme.

Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA a propus implementarea de tarife vamale suplimentare de 12,5% pentru importurile de bunuri provenite din 60 de țări din cauza acceptării de produse realizate cu ajutorul muncii forțate, într-o acțiune amplă ce i-ar afecta pe majoritatea partenerilor comerciali, printre cae China, Uniunea Europeană și Japonia.

Analiza, făcută în temeiul articolului 302 din Legea Comerțului din 1974, a constat căn toate cele 60n de țări nu au reușit să impună efectiv interdicția privind importul de bunuri care înglobează muncă forțată, apărând astfel „condiții de concurență neloială” pentru lucrătorii americani.

Pentru țările care au adoptat o interdicție totală sau parțială pentru comerțul cu muncă forțată, taxa vamală va fi de 10% și de 12,5% pentru toate celelalte economii.

Autoritatea comercială americană a porpus de asemenea un mecanism separat care să se aplice produselor textile, care ar permite insituirea de cote pentru importuri de îmbrăcăminte și produse textile din anumite țări la tarife reduse.

„Eșecul celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri de a aborda importul de bunuri fabricate utilizând muncă forțată este inacceptabil. Acest lucru creează o dinamică în care lucrătorii americani sunt forțați să concureze la nivel global în condiții de concurență neloială”, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer. „Nu vom mai tolera această disparitate.”

Propunerea vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump în cadrul „Zilei Eliberării” la începutul acestui an, determinându-l să impună taxe vamale globale de bază de 10% în temeiul Secțiunii 122 – care urmează să expire și ele în iulie.

Secțiunea 301 autorizează președintele să impună taxe vamale pentru a combate practicile comerciale externe neloiale care dăunează comerțului american.

Noi negocieri comerciale

Deși decizia Curții Supreme a contribuit la încetinirea desfășurării calendarului tarifar, acesta nu a „dezechilibrat” agenda președintelui, a declarat Nick Marro, director la Economist Intelligence Unit, care se așteaptă ca administrația Trump să lanseze investigații urmate de impuinerea de tarifare suplimentare în pregătirea unor noi runde de negocieri comerciale.

Impactul tarifelor propuse va fi, totuși, probabil atenuat de scutiri semnificative pentru unele bunuri, inclusiv produse electronice și produse legate de inteligența artificială, a adăugat Marro.

Deși tarifele vamale prevăzute în cadrul Secțiunii 301 ar putea fi ajustate în continuare, orice modificări semnificative vor remodela lanțurile de aprovizionare globale prin crearea de stimulente economice diferite pentru firme, a declarat Deborah Elms, șefa departamentului de politică comercială de la Fundația Hinrich.

Separat, guvernul SUA a supus dezbaterii publice domeniul de aplicare al unui nou cadru de reglementare pentru Comerțul SUA-China – convenit de cele două părți în timpul unui summit bilateral de luna trecută – care ar duce la reducerea tarifelor pentru comerțul bilateral. Guvernul a solicitat, de asemenea, comentarii cu privire la sectoarele nesensibile care ar putea beneficia de modificări tarifare de ambele părți.

China s-ar putea abține de la represalii pe termen scurt, cel puțin în ceea ce privește restricțiile comerciale explicite, a declarat Marro, dar răbdarea Beijingului este limitată, mai ales dacă partea americană va impune tarife suplimentare pentru exporturile Chinei.

***