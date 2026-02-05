SUA propun aliaților crearea unui bloc comercial pentru minerale critice și prețuri minime coordonate

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a dezvăluit miercuri planurile Administrației Trump de a-și reuni aliații într-un bloc comercial preferențial pentru minerale critice, propunând prețuri minime coordonate, în contextul în care Washingtonul intensifică eforturile de a slăbi controlul Chinei asupra materialelor esențiale

Anunțul a fost făcut la o reuniune ministeriale organizată la Washington, unde România a fost reprezentată de șefa dipomației, Oana Țoiu.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că războiul comercial din ultimul an a scos la iveală cât de dependente sunt majoritatea țărilor de mineralele critice asupra cărora China deține controlul.

„Vrem ca membrii să formeze un bloc comercial între aliați și parteneri, care să garanteze accesul american la puterea industrială americană, extinzând în același timp producția în întreaga zonă”, a declarat Vance la reuniunea de la Departamentul de Stat.

„Avem o oportunitate de a deveni independenți, astfel încât să nu mai trebuiască să ne bazăm pe nimeni altcineva decât pe noi înșine, pentru mineralele critice necesare susținerii industriilor noastre și susținerii creșterii economice”, a adăugat el, potrivit Associated Press.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că 55 de țări au participat la discuțiile de la Washington de miercuri, printre care Coreea de Sud, India, Thailanda, Japonia, Germania, Australia și Republica Democratică Congo, toate cu capacități variate de rafinare sau exploatare minieră.

Mineralele sunt „puternic concentrate în mâinile unei singure țări”, a mai spus Rubio, fără a face referire la China, adăugând că situația a devenit un „instrument de influență în geopolitică”.

Luni, președintele Donald Trump a anunțat lansarea unui stoc strategic american de minerale esențiale, denumit Project Vault, susținut de o finanțare inițială de 10 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a Statelor Unite și de 2 miliarde de dolari din fonduri private.

În plus, săptămâna trecută, guvernul SUA a făcut o nouă investiție directă într-un producător american de minerale critice, când a acordat 1,6 miliarde de dolari companiei USA Rare Earth în schimbul unor acțiuni și al unui acord de rambursare. Pentagonul a cheltuit aproape 5 miliarde de dolari în ultimul an pentru a stimula mineritul.

Administrația Trump ia aceste măsuri îndrăznețe după ce China, care controlează 70% din exploatarea minieră a pământurilor rare la nivel mondial și 90% din prelucrarea acestora, a blocat fluxul acestor elemente ca răspuns la războiul tarifar al lui Trump. Cele două puteri globale se află într-o armistițiu de un an după ce Trump și Xi s-au întâlnit în octombrie și au convenit să renunțe la tarifele ridicate și să intensifice restricțiile privind pământurile rare.

