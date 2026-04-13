Marina SUA începe blocada Strâmtorii Ormuz după eșecul negocierilor cu Iranul: țițeiul Brent urcă din nou peste 100 dolari/baril – Guvernele din Orientul Mijlociu încearcă să lanseze noi negocieri SUA-Iran

Prețurile internaționale ale petrolului au crescut puternic în prima parte a zilei de luni, barilul de țiței Brent revenind peste pragul de 100 de dolari după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că marina americană va începe blocada Strâmtorii Ormuz și a porturilor iraniene, în urma eșecului negocierilor cu Iranul.

Contractele futures pentru petrolul Brent se tranzacționau luni, la 10:40 ora României, în creștere cu 7%, ajungând la 102 dolari pe baril. Brent urcase anterior până în apropiere de 104 dolari/baril.

SUA vor institui o blocadă în Ormuz după eșecul negocierilor cu Iranul

Armata americană va începe să aplice o blocadă asupra tuturor navelor care intră și ies din porturile iraniene începând de luni, ora 17:00 ora României. Anunțul a fost făcut luni de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), după ce Donald Trump a ordonat blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparțial împotriva navelor de toate naționalitățile care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (denumire utilizată de administraţia americană pentru a desemna Golful Persic – n.r.) și în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

„Forțele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigație a navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz către și dinspre porturi non-iraniene”, a mai precizat CENTCOM.

Informarea CENTCOM reprezintă o schimbare față de amenințarea anterioară a lui Trump, care viza blocarea tuturor navelor ce ar încerca să tranziteze strâmtoarea.

Decizia vine după ce SUA și Iranul nu au reușit să ajungă la un consens în cadrul negocierilor de armistițiu desfășurate în Pakistan, în weekend. Activitățile nucleare ale Iranului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea sprijinului Teheranului pentru grupări proxy, inclusiv Hezbollah din Liban, au fost principalele puncte de divergență.

WSJ: Guvernele din Orientul Mijlociu încearcă să lanseze noi negocieri SUA-Iran

Vicepreședintele JD Vance, care a condus delegația americană, a părăsit Pakistanul duminică dimineață, după 21 de ore de negocieri fără rezultat.

Iranul a blocat efectiv strâmtoarea încă de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, afectând aproximativ 20% din oferta globală de petrol.

Reluarea ostilităților dintre SUA și Iran, combinată cu o posibilă blocadă completă a Strâmtorii Ormuz, indică perturbări pentru mai mult timp în materie de aprovizionare pe piața petrolieră.

Iranul a declarat că nu are în plan reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, în timp ce Donald Trump a spus că nu îl interesează dacă Teheranul revine sau nu la masa negocierilor.

Cu toate acestea, Wall Street Journal a relatat că guvernele din Orientul Mijlociu încearcă să medieze noi discuții de armistițiu între Washington și Teheran în zilele următoare.

