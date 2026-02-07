Administrația Trump presează pentru încheierea până în iunie a acordului de pace în Ucraina – pentru a se concentra pe chestiunile naționale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că SUA doresc ca războiul cu Rusia să se încheie până în iunie, adăugând că ambele părți au fost invitate în SUA pentru discuții săptămâna viitoare. De asemenea, el a confirmat că o delegație a Ucrainei va participa la o nouă rundă de negocieri cu Rusia, propusă de SUA, probabil la Miami, săptămâna viitoare, relatează BBC.

„America a propus pentru prima dată ca cele două echipe de negociere – Ucraina și Rusia – să se întâlnească în Statele Unite ale Americii, probabil la Miami, peste o săptămână. Ne-am confirmat participarea”, a declarat el.

Nu a existat un comentariu imediat din partea Washingtonului sau a Moscovei, dar președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni pentru încetarea conflictului de când a preluat din nou mandatul, în urmă cu mai bine de un an.

Între timp, Rusia și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei – provocând noi pene de curent pe scară largă în condiții de ger.

Zelenski le-a vorbit jurnaliștilor despre ceea ce s-a întâmplat în timpul celei de-a doua runde de negocieri de pace intermediate de SUA la Abu Dhabi, care s-a încheiat vineri fără rapoarte privind un progres major.

Zelenski: „Americanii spun că vor să facă totul până în iunie”. „Problemele dificile au rămas dificile”

Liderul de la Kiev a spus că „problemele dificile au rămas dificile”, inclusiv concesiile teritoriale pe care Ucraina este presată să le facă.

El a declarat că părțile au discutat, pentru prima dată, posibilitatea unei întâlniri trilaterale între lideri, nu doar între reprezentanți, dar a avertizat că „sunt necesare elemente pregătitoare pentru aceasta”.

Întrebat dacă a fost stabilit un interval de timp pentru un acord, liderul ucrainean a răspuns: „Americanii spun că vor să facă totul până în iunie.”

„De ce înainte de această vară?”, a adăugat el. „Înțelegem că problemele lor interne din SUA vor avea un impact.”

Zelenski nu a detaliat care sunt aceste probleme.

Conform cadrului discutat de negociatorii americani şi ucraineni, orice acord va fi supus unui referendum în rândul alegătorilor ucraineni, care ar vota simultan şi pentru alegerile naţionale, potrivit a cinci surse citate de Reuters, care au solicitat anonimatul.

Echipa de negociatori americani – condusă de trimisul special Steve Witkoff şi de ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner – le-a spus omologilor ucraineni, în cadrul recentelor întâlniri de la Abu Dhabi şi Miami, că ar fi mai bine ca votul să aibă loc cât mai curând, au declarat trei dintre aceste surse.

Negociatorii americani au declarat că Trump se va concentra probabil mai mult pe afacerile interne, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din noiembrie, ceea ce înseamnă că înalţii oficiali americani vor avea mai puţin timp şi capital politic pentru a încheia un acord de pace, au declarat două surse.

Reamintim că a doua rundă de negocieri mediate de SUA s-a încheiat joi la Abu Dhabi având ca rezultat eliberarea a 314 prizonieri de război şi angajamentul de a relua discuţiile în curând.

Continuă atacurile rusești asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei: Polonia, solicitată să furnizeze energie de urgență

„Criminalii ruși au efectuat un alt atac masiv asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei”, a scris ministrul ucrainean al energiei, Denys Shmyhal, pe Telegram.

Substațiile, care controlează fluxul de energie electrică, și liniile electrice aeriene care „formează coloana vertebrală a rețelei electrice a Ucrainei” au fost vizate, a spus Shmyhal. Centralele electrice au fost, de asemenea, lovite.

Operatorul energetic de stat al Ucrainei, Ukrenergo, a declarat că „deficitul de putere din sistemul energetic al Ucrainei a crescut semnificativ” ca urmare a ultimelor atacuri.

Shmyhal a declarat că i s-a solicitat Poloniei furnizarea de energie de urgență.

Zelenski a scris pe rețelele de socializare că atacul de vineri noapte a implicat peste 400 de drone și 40 de rachete. Sistemele de apărare aeriană au interceptat majoritatea, dar nu pe toate, a declarat armata ucraineană.

„Principalele ținte au fost rețeaua energetică, facilitățile de generare și stațiile de distribuție”, a spus el, adăugând că au fost raportate daune în cel puțin patru regiuni.

În regiunea de vest a Lvivului, centrala electrică Dobrotvir a fost atacată, lăsând mii de oameni fără electricitate, potrivit șefului regional, Maksym Kozytskyi. Cel puțin 6.000 de persoane au rămas fără curent ca urmare a programelor de întrerupere orară a energiei, a adăugat el.

Centrala Burshtyn a fost, de asemenea, lovită în regiunea vecină Ivano-Frankivsk.

DTEK, care administrează atât centralele Dobrotvir, cât și Burshtyn, a declarat că acesta a fost al 10-lea „atac masiv” asupra centralelor sale electrice din octombrie 2025.

„În total, centralele termice DTEK au fost atacate de inamic de peste 220 de ori de la începutul invaziei la scară largă”, a adăugat compania pe Telegram. Aceasta a fost lansată de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

O persoană a fost raportată moartă în regiunea Rivne și mai multe au fost rănite în Zaporizhzhia. Șeful regiunii Rivne, Oleksandr Koval, a declarat că au existat, de asemenea, daune la locuințe și la „infrastructura critică”.

În Kiev, locuitorii s-au adăpostit din nou în stațiile de metrou. Printre ei, Oksana Kykhtenko a declarat agenției de presă Reuters: „Ei [rușii] ne fac să trăim în condiții inumane. Fără încălzire, fără electricitate.”

Un atac cu dronă în orașul Yahotyn, la aproximativ 100 km distanță, a provocat un incendiu la un complex de depozite, au declarat serviciile de urgență ucrainene.

Ucraina a lovit o fabrică de importanță majoră – contribuie la producerea combustibilului pentru rachete

Ucraina a atacat, la rândul său, Rusia, lovind o fabrică ce produce componente de combustibil pentru rachete în regiunea de vest Tver, conform rapoartelor media care citează oficiali ucraineni din domeniul securității.

Mai la sud, în regiunea Saratov, un depozit de petrol a fost, de asemenea, lovit, a transmis Ucraina.

Rusia nu a comentat niciunul dintre cele mai recente atacuri.

Moscova și-a reluat luni atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, după o pauză de o săptămână pe care președintele SUA, Donald Trump, i-o ceruse lui Vladimir Putin să o respecte din cauza gerului crunt din Ucraina.

DTEK a declarat că loviturile combinate de rachete și drone au provocat „cea mai puternică lovitură” asupra infrastructurii de până acum în acest an.

„Moscova trebuie privată de capacitatea de a folosi frigul ca pârghie împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe X sâmbătă, răspunzând celor mai recente lovituri.

Rusia a acuzat Kievul că nu este serios în ceea ce privește asigurarea unei păci durabile. Ministrul de externe, Serghei Lavrov, a învinuit vineri Ucraina pentru împușcarea unui general de rang înalt din armata Rusiei, spunând că scopul a fost „perturbarea procesului de negociere”.

Nu se știe încă cine s-a aflat în spatele atacului.

Aproximativ 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în februarie 2022, a declarat Zelenski la începutul acestei săptămâni. BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de oameni uciși luptând de partea Rusiei în Ucraina.

