SUA prelungesc Acordul African de Liber Schimb eliminând temerile privind escaladarea conflictului cu Africa de Sud

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat săptămâna aceasta o lege care prelungește până la sfârșitul anului, un acord de liber schimb pentru unele națiuni africane, a declarat negociatorul comercial șef al Washingtonului.

Reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că departamentul său va colabora cu Congresul în acest an pentru a actualiza programul, astfel încât să se alinieze la politica „America First” a președintelui Trump, prin extinderea accesului pe piața internațională pentru întreprinderile, fermierii și crescătorii de animale din SUA.

Legea privind Creșterea și Oportunitățile în Africa (AGOA), instituită sub președintele Bill Clinton în 2000 pentru a oferi acces fără taxe vamale pe piața americană țărilor africane subsahariene, a expirat în septembrie 2025, punând în pericol sute de mii de locuri de muncă din țările africane.

Camera Reprezentanților SUA a adoptat în ianuarie o hotărâre pentru a prelungi scutirile de tarife cu trei ani, dar Senatul a limitat ulterior prelungirea la un an, lucru cu care Camera a fost de acord. Acordul acționează, de asemenea, retroactiv până în septembrie anul trecut, când a expirat.

Tensiuni diplomatice

Reînnoirea programului comercial vine pe fondul temerilor legate de impunerea de tarife vamale și a relațiilor tensionate dintre Statele Unite și Africa de Sud, cea mai mare economie de pe continentul african și principalul beneficiar al AGOA.

Trump a acuzat guvernul sud-african că formează alianțe politice, economice și militare cu adversarii Washingtonului, respectiv Iran, Rusia și China.

Anul trecut, Trump a condamnat Pretoria pentru ostilitatea față de Israel și pentru reclamarea principalului aliat al SUA din Orientul Mijlociu pentru genocid în Fâșia Gaza, la Curtea Internațională de Justiție a ONU.

Președintele SUA a acuzat, de asemenea, guvernul sud-african că a comis un genocid împotriva sud-africanilor albi, în special a fermierilor albi, iar în martie anul trecut a oferit azil „oricărui fermier (cu întreaga familie) din Africa de Sud, care dorește să fugă din acea țară din motive de siguranță”.

Anul trecut, Trump a boicotat principalele reuniuni ale G20 găzduite de Africa de Sud, care deținea președinția rotativă. În noiembrie, Trump a declarat că Africa de Sud nu va fi invitată la reuniunile G20 găzduite anul acesta de Statele Unite, care au preluat președinția grupului în decembrie.

„Certitudine și predictibilitate”

Ministrul sud-african al Comerțului, Parks Tau, a salutat luna trecută adoptarea prelungirii de către Congres, declarând că „va oferi certitudine și predictibilitate pentru întreprinderile africane și americane care se bazează pe acest program”.

Departamentul Comerțului din SUA a spus că va colabora cu agențiile relevante pentru a implementa orice modificări aduse Programului Tarifar Armonizat al guvernului ca urmare a legislației care reautorizează acordul cu națiunile africane.

Pentru a se califica pentru scutirea de taxe vamale, țările africane trebuie să aibă sau să facă progrese către adoptarea unei economii de piață, a pluralismului politic, a statului de drept și a dreptului la un proces echitabil. Începând din 2025, 32 de țări africane sunt listate ca eligibile pentru a face parte din program.

Țările care doresc să rămână eligibile trebuie, de asemenea, să elimine barierele în calea comerțului și investițiilor SUA, să adopte politici care vizează reducerea sărăciei, combaterea corupției și protejarea drepturilor omului.

Țara est-africană Uganda a fost eliminată în 2024 pentru adoptarea unei legi împotriva homosexualilor, pe care administrația Biden a etichetat-o ​​drept o încălcare a drepturilor omului.

Acordul permite exportul scutit de taxe vamale a aproximativ 1.800 de produse către Statele Unite, inclusiv țiței, mașini și piese auto, haine, textile și produse agricole, ceea ce susține o mare parte din comerțul dintre Statele Unite și Africa, evaluat la peste 100 de miliarde de dolari în 2024 de către Reprezentantul Comerțului al SUA.

De la introducerea programului, economia sud-africană a beneficiat de venituri în valoare de zeci de miliarde de dolari – din exporturi care cuprind minerale esențiale, pietre prețioase, autovehicule și fructe și legume proaspete – către Statele Unite, fără a fi nevoită să plătească taxe.

