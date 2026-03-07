SUA pregătesc aducerea încă unui portavion în Orientul Mijlociu și mută bombardiere strategice la baze din Marea Britanie

Statele Unite sunt așteptate să desfășoare un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, relatează Fox News. Portavionul H.W. Bush și-a încheiat joi testele și antrenamentul premergătoare desfășurării sale în Marea Mediterană, potrivit anunțului US Navy.

Institutul Naval al SUA relatează că portavionul și navele de război care îl escortează „au încheiat exercițiul de antrenament al unității complexe pe care toate grupurile de atac ale portavionelor trebuie să îl efectueze înainte de a fi certificate pentru misiuni de luptă”.

Fox News transmite că grupul de atac al portavionului H. W. Bush „este așteptat să se desfășoare în curând” și să se îndrepte spre estul Mediteranei, unde a fost staționat recent USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume.

USS Gerald R. Ford a fost văzut deplasându-se joi prin Canalul Suez și se află acum în Marea Roșie, conform fotografiilor publicate de armata americană.

În același timp, portavionul USS Abraham Lincoln rămâne staționat în Marea Arabiei pentru a efectua atacuri împotriva Iranului.

Marea Britanie și-a deschis bazele pentru US Air Force

Un prim bombardier strategic american capabil să transporte 24 de rachete de croazieră a aterizat în Marea Britanie după ce prim-ministrul Sir Keir Starmer a aprobat o acțiune „defensivă” a SUA împotriva atacurilor cu rachete iraniene asupra bazelor britanice.

Inițial, Starmer refuzase să acorde permisiunea SUA de a utiliza bazele britanice în ofensiva împotriva Iranului, ceea ce a provocat un dezacord cu președintele Donald Trump.

Sosirea vineri seară a bombardierului B-1 Lancer la baza RAF Fairford din Gloucestershire vine după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că atacurile asupra Iranului sunt „pe cale să se înmulțească dramatic”.

Trump le-a declarat jurnaliștilor din Biroul Oval la începutul acestei săptămâni că „nu este mulțumit de Marea Britanie” în legătură cu această decizie, care a făcut ca avioanele americane să „zboare multe ore suplimentare” pentru a bombarda Iranul în weekendul trecut.

După ce a acordat SUA permisiunea de a utiliza RAF Fairford în Gloucestershire și Diego Garcia în Oceanul Indian, prim-ministrul britanic le-a spus parlamentarilor că guvernul „nu crede în schimbarea regimului din cer”.

Baza aeriană RAF Fairford, situată la granița dintre Gloucestershire și Wiltshire, a fost folosită de SUA în trecut pentru a efectua misiuni de bombardament greu la mari distanțe.

Bombardierul B-1 cântărește 86 de tone și este cel mai rapid bombardier din cadrul Forțelor Aeriene ale SUA, potrivit Boeing, atingând viteze de peste 900 mph (1.448,4 km/h).

Analistul militar și fostul ofițer al armatei britanice, Justin Crump, a declarat că B1-Lancer este „unul dintre cele mai importante bombardiere din lume” și este capabil să transporte încărcături mari pe distanțe lungi, rapid, dacă este nevoie.

Marea Britanie s-a confruntat, de asemenea, cu critici pentru răspunsul său la atacurile cu drone asupra bazei RAF din Akrotiri, Cipru. Premierul a respins sugestiile conform cărora guvernul nu a asigurat suficiente resurse militare în Orientul Mijlociu după ce baza a fost lovită. Sir Keir a declarat joi reporterilor că măsurile de protecție la baza aeriană au fost întotdeauna riguroase. Atacul cu drone asupra bazei militare britanice a provocat „daune minime” și nu a făcut victime.

