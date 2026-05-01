SUA escaladează presiunea militară pentru a forța Iranul să capituleze pe dosarul nuclear

Impasul din negocierile SUA-Iran, unde Teheranul refuză să facă concesii în privința dosarului nuclear, a împins administrația Trump spre ultimele planificări ale unor lovituri militare, scrie Axios. Șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, și șeful Statului Major a SUA, generalul Dan Caine, l-au informat pe președintele american Donald Trump timp de 45 de minute, joi, cu privire la noile planuri pentru o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, au declarat doi oficiali americani pentru publicația americană.

În același timp, negocierile de pace rămân în impas, iar amenințările reciproce dintre Washington și Teheran au continuat să crească în ultimele zile. În același timp, senatorul democrat Richard Blumenthal a afirmat la CNN că, pe baza briefingurilor primite și a propriilor surse, „un atac militar iminent este pe masă”.

De notat că SUA sunt mulțumite să mai aștepte în situația actuală, având în vedere că Iranul nu are foarte mult timp rămas până când va rămâne fără spațiu pentru depozitarea petrolului brut extras, ceea va forța o eventuală reducere a producției și eventual închidere a instalațiilor petroliere iraniene. În prezent Iranul a început folosirea unor petroliere învechite pentru a depozita petrolul pe mare.

O serie de lovituri militare ar căuta să spargă impasul, să îi forțeze pe iranieni să revină la negocieri și să capituleze pe dosarul nuclear

Analiștii punctează că armata americană este pregătită, cu trei portavioane în regiune și sute de zboruri de reechipare către regiune, să desfășoare operațiuni de luptă în Iran la o scară și mai extinsă ca cea din debutul conflictului. Aceasta ar include operațiuni pentru degradarea/distrugerea tuturor mijloacelor pe care le are Iranul – radar, comunicații, muniție, mine marine, ambarcațiuni, comandă și control etc. – pentru a influența situația din Strâmtoarea Hormuz, ceea ce până în prezent nu a constituit un efort principal.

În același timp, presa americană a scris că Donald Trump este pregătit să prelungească blocada americană asupra porturilor iraniene pentru „luni de zile, dacă va fi necesar”, în încercarea de a strangula economic Iranul și de a forța regimul mullahilor de la Teheran să renunțe la programul său nuclear.

Experții în securitate mai punctează că SUA au folosit armistițiul din ultimele săptămâni pentru a face stocurile de arme, atât ofensive, cât și defensive, pentru a pune în aplicare blocada și pentru a aștepta sosirea celui de-al treilea portavioan și a grupului său de luptă, care a ajuns în regiune în finalul săptămânii trecute. În același timp, aorțele aeriene americane par să mențină o prezență constantă de avioane-cisternă deasupra Orientului Mijlociu, în apropierea Iranului, chiar și în perioada armistițiului, cu avioane de luptă pregătite să intervină și cu zeci de zboruri de recunoaștere într-o desfășurare continuă.

SUA așteaptă o nouă propunere de pace din partea Iranului

Totodată, Iranul e așteptat să prezinte vineri o versiune revizuită a unui plan de pace în mai multe puncte pe care cele două părți au tot schimbat opinii, după ce un plan anterior al Iranului a fost respins de Statele Unite. Planul Iranului viza redeschiderea Strâmtorii Ormuz – deci inclusiv încheierea blocadei navale americane – și discutarea dosarului nuclear la un moment ulterior, fără concesii imediate. Surse citate de CNN indică faptul că mediatorii pakistanezi se așteaptă la un răspuns din partea Teheranului până la finalul zilei de vineri.

Donald Trump a declarat că negocierile continuă. Potrivit acestuia, discuțiile au loc „telefonic”, iar reacția Washingtonului va depinde de cât de mult este dispus Iranul să limiteze programul său nuclear. Între timp, blocada navală americană asupra porturilor iraniene continuă să dea dovadă de eficiență maximă.

„Forțele SUA au atins un moment semnificativ după ce au redirecționat cu succes a 42-a navă comercială care încerca să încalce blocada. Acest lucru reflectă munca remarcabilă a militarilor americani, care acționează pentru a împiedica traficul maritim să intre sau să iasă din porturile iraniene. În prezent, există 41 de petroliere cu 69 de milioane de barili de petrol pe care regimul iranian nu îi poate vinde. Aceasta înseamnă peste 6 miliarde de dolari din care conducerea Iranului nu poate beneficia financiar. Blocada este extrem de eficientă, iar forțele SUA rămân pe deplin angajate în aplicarea totală a acesteia”, a transmis recent amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-o postare pe X.

***











