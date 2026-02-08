SUA: Ordinul care le interzice contractorilor din Apărare să plătească dividende, semnat – Investitorii, îngrijorați de afectarea giganților din domeniu

Donald Trump a semnat sâmbătă ordinul ce le interzice contractorilor din industria de Apărare să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni ”până când vor putea produce un produs superior, la timp şi în limitele bugetului”.

Investitorii din industria de apărare se tem că acest ordin ce restricţionează remuneraţia directorilor executivi (la cinci milioane dolari), dividendele şi răscumpărările de acţiuni, ar putea reduce randamentele acţionarilor şi capacitatea companiilor de a atrage manageri de top, relatează Reuters.

Deşi Casa Albă promite creşterea cheltuielilor de apărare, investitorii consideră măsura o intervenţie federală excesivă.

Remunerația directorilor executivi din sectorul apărării este aproximativ la același nivel cu cea din alte companii mari cotate la bursă.

Media directorilor executivi din 10 dintre cele mai mari companii cotate la bursă din sectorul apărării a fost de 19 milioane de dolari în 2024, la același nivel cu alte companii de dimensiuni similare și cu aproximativ 2 milioane de dolari mai mult decât remunerația medie pentru toate companiile din S&P 500, a declarat Courtney Yu, director de cercetare al firmei de cercetare în domeniul remunerațiilor executive Equilar.

David Sowerby, director la Ancora Advisors, cu participaţii în General Dynamics, afirmă că noile restricţii ar putea descuraja liderii cei mai capabili să lucreze în sector. El avertizează că limitarea compensării executivilor poate afecta valoarea pentru acţionari.

Charles Lieberman, director de investiţii la Advisors Capital Management, consideră că mesajul transmis de Casa Albă sugerează că firmele reduc investiţiile în capacităţi industriale pentru a recompensa acţionarii şi executivii. El deţine acţiuni în mai mulţi contractori din apărare, inclusiv în RTX şi Lockheed Martin, şi intenţionează să îşi extindă portofoliul pe măsură ce SUA şi Europa cresc comanda militară.

RTX a transmis investitorilor, prin CEO-ul Christopher Calio, că rămâne ”dedicat dividendului”, fiind încrezător că poate susţine atât plăţile către acţionari, cât şi investiţiile necesare pentru programul actual. La rândul său, Northrop Grumman a anunţat că nu are în plan noi răscumpărări de acţiuni şi că va reevalua dividendele în luna mai.

Experții avertizează că intervenționismul ar putea afecta giganții apărării

Contextul acesta survine pe fondul altor intervenţii ale administraţiei Trump în marile companii americane, inclusiv preluarea unei participaţii de 10% în Intel.

Experţii avertizează că limitarea dividendelor ar putea afecta în special giganţii tradiţionali ai apărării, precum Lockheed şi Northrop, şi ar putea muta interesul investitorilor către jucători mai noi, inclusiv companii precum producătorul de drone General Atomics sau Palantir Technologies.

Salariile CEO-ilor din apărare sunt, în medie, aliniate celor din marile companii americane – aproximativ 19 milioane de dolari în 2024, potrivit Equilar. În ceea ce priveşte distribuţiile către acţionari, pentru intervalul 2020–2024, raportul dintre dividende şi răscumpărări faţă de profitul net a fost de 250% la RTX, 121% la Lockheed Martin, 74% la General Dynamics şi 72% la Northrop Grumman, comparativ cu media de 87% a celor mai mari 500 de companii americane.

Boeing, încă afectată de problemele 737 Max, aproape că nu a plătit dividende şi nu a efectuat răscumpărări în perioada analizată.

