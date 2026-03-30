SUA pregătesc o operațiune militară pentru a extrage uraniul din Iran, dacă iranienii nu-l cedează de bună voie. Precedentele Kazahkstan și Georgia

Președintele Donald Trump ia în considerare o operațiune militară pentru a extrage cele aproape 600 kg de uraniu îmbogățit din Iran, relatează WSJ, care citează mai mulți oficiali americani. Potrivit publicației americane, misiunea ar fi una complexă, care ar implica desfășurarea trupelor americane pe teritoriul iranian.

Donald Trump nu s-a decis încă, au spus oficialii, subliniind că acesta evaluează pericolele pentru militarii americani. Totuși, președintele ar rămâne deschis ideii, dacă iranienii nu vor ceda uraniul într-un eventual acord care să împiedice Iranul de la a dezvolta o armă nucleară.

Președintele SUA nu a luat încă o decizie, încă sunt evaluate riscurile pentru trupele americane. Unde e depozitat uraniul iranian

În paralel, Trump și-a încurajat diplomații să preseze Iranul să accepte predarea de bună voie a materialului nuclear ca parte a unui acord. Președintele american a transmis clar că Iranul nu poate păstra uraniul.

Pakistan, Turcia și Egipt au acționat ca intermediari între SUA și Iran, însă negocieri directe nu au avut loc până acum.

„Este rolul Pentagonului să pregătească opțiuni pentru comandantul suprem. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru WSJ.

Donald Trump a avertizat că Iranul trebuie să accepte condițiile SUA „sau nu va mai avea o țară”, afirmând despre uraniu: „Ne vor da praful nuclear (nuclear dust – n.r.)”.

Înainte de loviturile aeriene din iunie 2025, SUA avea informații că Iranul deține peste 400 kg de uraniu îmbogățit la 60% și aproape 200 kg la 20%, material nuclear care poate fi relativ ușor adus la nivel de 90% (grad necesar pentru fabricarea de bombe nucleare), scrie WSJ.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat că uraniul se află în principal în două dintre cele trei locații atacate de SUA și Israel: un tunel subteran din complexul nuclear de la Isfahan și un depozit de la Natanz. Experții spun că Iranul are centrifugele și capacitatea de a construi noi facilități subterane de îmbogățire.

Trump și o parte dintre aliații săi cred că materialul ar putea fi capturat într-o operațiune țintită care nu ar prelungi semnificativ conflictul și ar permite SUA să încheie războiul până la mijlocul lunii aprilie.

Președintele le-a spus apropiaților că nu dorește un război de durată. Unii dintre consilierii săi preferă să se concentreze pe alte teme, inclusiv alegerile de la jumătatea mandatului, unde sondajele indică posibile pierderi pentru republicani.

Cât de complicată ar fi operațiunea

Totuși, o operațiune militară de acest tip ar fi extrem de complexă și periculoasă, potrivit foștilor ofițeri americani și experților consultați de WSJ, fiind una dintre cele mai dificile misiuni posibile. Ar putea declanșa represalii din partea Iranului și ar prelungi conflictul peste intervalul de 4–6 săptămâni estimat public de administrația Trump.

Forțele americane ar trebui să ajungă la siturile sub focul sistemelor iraniene de apărare antiaeriană și al dronelor. Odată ajunse, trupele ar trebui să securizeze perimetrele, în timp ce echipele de ingineri ar verifica zona pentru mine și capcane.

Extragerea materialului ar trebui realizată de unități de elită specializate în manipularea materialelor radioactive. Uraniul îmbogățit este probabil stocat în 40–50 de cilindri speciali, asemănători buteliilor de scufundare, care ar trebui plasați în containere de transport securizate. Ar fi nevoie de mai multe camioane pentru transport.

Dacă nu există un aerodrom disponibil, ar trebui amenajat unul temporar pentru a aduce echipamentele și a evacua materialul. Operațiunea ar putea dura zile sau chiar o săptămână.

„Nu este o operațiune rapidă de tip intrare-ieșire”, a declarat generalul american în rezervă Joseph Votel.

Precedentele Kazahstan și Georgia

Trupele americane ar putea evita o astfel de misiune dacă Iranul ar accepta să predea uraniul în cadrul unui acord de pace. SUA au mai realizat astfel de operațiuni în trecut: în 1994 au extras uraniu din Kazahstan (Project Sapphire), iar în 1998 au participat la transferul de uraniu din Georgia către un complex nuclear din Scoția.

Trump a refuzat să spună public dacă va ordona sau nu operațiunea. În weekend, a încurajat publicul să urmărească un comentator Fox News care susținea ideea „de a lua uraniul”.

În ultima săptămână, Trump a încercat să împingă în față o soluție diplomatică, cerând Iranului să renunțe la programul nuclear în cadrul unui acord negociat. Secretarul de stat Marco Rubio a spus că obiectivele SUA pot fi atinse fără trupe terestre.

Oficialii americani afirmă că Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu. De asemenea, Iranul nu deține rachete balistice intercontinentale capabile să lovească SUA, dar ar putea avea astfel de capacități până în 2035, conform intelligence-ului american.

Pe măsură ce loviturile militare continuă, Trump este informat constant despre dificultățile unei astfel de operațiuni, mai scrie WSJ. Armata pregătește și alte opțiuni, inclusiv desfășurarea de unități de reacție rapidă și parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată pentru ocuparea unor poziții strategice, cum ar fi o serie de insule strategice din sudul Iranului.

Pentagonul are deja o mare parte din resursele necesare în regiune și ia în calcul trimiterea a încă 10.000 de militari pentru a extinde opțiunile președintelui SUA.

Întrebat despre uraniul iranian, secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat că SUA speră ca Iranul să renunțe voluntar la el, dar a sugerat existența unor opțiuni militare: „Președintele a rămas concentrat pe capacitățile nucleare. Avem o gamă de opțiuni, inclusiv posibilitatea ca Iranul să decidă să renunțe la ele, ceea ce ar fi de preferat.”

„Nu voi spune niciodată public până unde suntem dispuși să mergem, dar avem opțiuni, cu siguranță”, a adăugat acesta.

