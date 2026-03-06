SUA oferă Indiei o derogare de 30 de zile pentru cumpărarea de petrol rusesc, deoarece războiul din Iran a bulversat piața globală de energie

După ce a impus Indiei tarife „penalizatoare” de 25% pentru achiziția de țiței rusesc supus sancțiunilor internaționale, SUA au emis joi o derogare de 30 de zile pentru New Delhi permițându-i importul de țiței rusesc, deoarece războiul din Iran a dat peste cap aprovizionarea globală.

India a devenit cel mai mare client maritim pentru țițeiul rusesc după invazia Ucrainei, dar a susținut că și-a redus importurile la presiunile SUA, în special după ce a semnat luna trecută un acord comercial, președintele Trump anulând taxele vamale punitive. În realitate, India a continuat să cumpere mari cantități de țiței rusesc, iar anunțul de azi al Casei Albe nu face decât să oficializeze acest lucru.

Petrolul tip West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit joi cu 8,51%, sau +6,35 dolari/baril, închizând la 81,01 dolari/bbl, cea mai mare creștere zilnică din mai 2020. Cotația țițeiului de referință Brent a urcat cu 4,93% sau 4 dolari, staționând la 85,41 dolari/bbl.

Ridicarea embargoului pentru 30 de zile în cazul Indiei pentru importul de țiței rusesc au atenuat îngrijorările legate de aprovizionarea pieței la nivel global, deoarece India are a patra capacitate de rafinare a petrolului din lume și este al cincilea cel mai mare exportator de produse petroliere. Prețurile petrolului Brent și WTI s-au diminuat vineri dimineață cu 1% și se tranzacționa la 84,42 dolari, respectiv 79,92 dolari pe baril.

„Am auzit că rafinăriile indiene au căutat în mod activ să se aprovizioneze cu țiței rusesc încă de weekendul trecut”, a declarat Muyu Xu, analist senior de cercetare la firma de analiză a datelor energetice Kpler, adăugând că, pe baza „discuțiilor din piață”, New Delhi ar fi cumpărat circa 6-8 milioane de barili de petrol rusesc în ultimele 2-3 zile.

Această „măsură pe termen scurt nu va oferi beneficii financiare semnificative” Rusiei, deoarece permite doar tranzacțiile cu petrol deja blocat pe mare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessant, într-o postare pe X.

Guvernul SUA ia măsuri pentru a reduce creșterea prețurilor la petrol, inclusiv oferind asigurare de risc politic pentru petrolierele care tranzitează Golful Persic. Prețurile țițeiului din SUA au crescut cu aproximativ 20% în această săptămână, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. „Sunt iminente măsuri suplimentare pentru a reduce presiunea pe prețul petrolului și… pe termen lung, acțiunile pe care le întreprindem vor crește dramatic stabilitatea regiunii și prețurilor petrolului”, a declarat joi președintele american Donald Trump.

Comentând încercările SUA de a calma piața petrolului prin derogările de la sancțiuni, analiștii ale piețelor de mărfuri de la ING au spus că „Deși acest lucru ar putea contribui la o presiune descendentă imediată asupra pieței, nu schimbă regulile jocului. Singura modalitate ca prețurile să scadă în mod susținut este reluarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.” Deocamdată, există șanse mici ca acest lucru să se întâmple în curând.

În același timp sunt și alte informații care influențează piața. Reuters a relatat că China este în discuții cu Teheranul pentru a permite navelor încărcate în Qatar cu petrol și gaz natural lichefiat să tranziteze în siguranță Strâmtoarea Ormuz. China, care are relații bune cu Iran, se bazează în mare măsură pentru aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu, este nemulțumită de blocarea Strâmtorii Ormuz și cere reluarea tranzitului în siguranță a navelor.

Întrucât China își obține aproximativ 45% din necesarul de petrol prin strâmtoare, în cazul în care Iranul este de acord să permită tranzitul navelor chineze, și în cazul în care Rusia este capabilă să aprovizioneze India, și dacă Arabia Saudită poate redirecționa până la 7 milioane de barili pe zi din Golf către Yangbu prin conducta Est-Vest, la Marea Roșie blocada de la Ormus nu mai este atât îngrijorătoare, deoarece cea mai mare parte a petrolului din Golf își va găzi căi alternative pentru a-și continua drumul spre destinația finală.

