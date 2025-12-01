SUA mențin presiunea asupra Venezuelei – Donald Trump confirmă o convorbire cu Nicolas Maduro: „Nu aş spune că a mers bine sau rău”

Președintele SUA a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că spațiul aerian al Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime”, dar nu a dat mai multe detalii, stârnind anxietate și confuzie la Caracas.

Administrația Trump intensifică presiunea asupra regimului Maduro, notează Reuters. Cei doi președinți au avut, recent, o convorbire telefonică, dar se pare ca nici acest lucru nu a detensionat situația.



„Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da”, a spus Trump când a fost întrebat dacă a vorbit cu Nicolas Maduro. El a vorbit cu reporterii la bordul avionului Air Force One.

New York Times a relatat, pentru prima dată, că Trump a vorbit cu Maduro la începutul acestei luni despre o posibilă întâlnire între ei în Statele Unite. „Nu aș spune că a mers bine sau rău, a fost un telefon”, a spus președintele american.

Când a fost întrebat dacă comentariile sale privind spațiul aerian înseamnă că atacurile împotriva Venezuelei sunt iminente, Donald Trump a răspuns: „Nu interpretați nimic din asta”.

Administrația Trump a evaluat opțiunile legate de Venezuela pentru a combate ceea ce a descris ca fiind rolul lui Maduro în furnizarea de droguri ilegale care au ucis americani. Președintele socialist venezuelean a negat că ar avea vreo legătură cu comerțul ilegal cu droguri.

Opțiunile luate în considerare de SUA includ o încercare de a-l răsturna pe Maduro și că armata SUA este pregătită pentru o nouă fază de operațiuni după o consolidare militară masivă în Caraibe și aproape trei luni de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei.

Donald Trump a declarat, săptămâna trecută, că SUA vor începe „foarte curând” operațiuni terestre pentru a opri traficanții de droguri venezueleni suspectați.

WSJ: Cum ajung drogurile în Europa

Venezuela a devenit o rampă de lansare importantă pentru cantități uriașe de cocaină transportate în Africa de Vest, unde jihadiștii ajută la traficarea acesteia către Europa în cantități record, potrivit Wall Street Journal.

Ofițeri militari corupți și bande de traficanți de droguri transportă ilegal marfa cu avioane ușoare, bărci de pescuit, nave semi-submersibile și cargoboturi care se îndreaptă spre est, au declarat public oficiali internaționali din domeniul aplicării legii.



Cocaina ajunge în Africa de Vest, unde o rețea informală de contrabandiști legați de jihadiști și aliații lor transportă drogul spre nord pentru a satisface cererea mare și în creștere din Europa.

Nivelurile fără precedent ale producției de cocaină din Columbia în ultimii ani au copleșit rutele tradiționale de contrabandă, determinând traficanții să exploateze poziția strategică a Venezuelei, instituțiile de securitate ineficiente și litoralul întins, au declarat oficialii din domeniul aplicării legii. Acest lucru a dus la creșterea consumului de cocaină la nivel mondial în regiuni care nu erau consumatoare importante, de la Australia până în Europa de Est, spun cercetătorii din domeniul drogurilor ai Națiunilor Unite.

Secretarul de stat Marco Rubio a invocat rolul Venezuelei ca punct de tranzit pentru droguri drept justificare pentru atacurile SUA asupra navelor de transport de droguri. El a afirmat că, în loc să critice acțiunea SUA, europenii „ar trebui să ne mulțumească”.

***